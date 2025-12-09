Как американцы украли советский фильм

20 лет назад, 8 декабря 2005 года не стало Георгия Жженова. Один из самых ярких героев советского кинематографа нам хорошо знаком своими ролями во многих популярнейших картинах. Однако есть в его послужном списке работ в кино фильм-«загадка», где Георгий Степанович превратился помимо собственной воли, помимо желания авторов ленты в своего дублера и даже сменил имя и фамилию.

© Московский комсомолец

Фильмография народного артиста СССР Георгия Жженова насчитывает более 80 работ. Он впервые появился на экране еще 16-летним, сыграв роль одного из беспризорников в завоевавшей большую популярность первой отечественной звуковой кинокартине «Путевка в жизнь». Потом было появление в культовом «Чапаеве», где досталась роль ординарца Фурманова Терёшки… Но главные роли, принесшие актеру всесоюзную славу, пришли уже после трагического этапа в его жизни – без малого шести лет проведенных в сталинских лагерях, куда молодой Жженов угодил по очень популярной в годы Большого террора статье: «За контрреволюционную деятельность».

«Правильный» инспектор ГАИ из комедии «Берегись автомобиля», бывший иностранный, а потом советский разведчик Михаил Тульев в цикле фильмов «про резидента» («Ошибка, резидента», «Судьба резидента», «Конец операции «Резидент»…), генерал Бессонов в военной драме «Горячий снег», командир экипажа авиалайнера Андрей Тимченко в фильме-катастрофе «Экипаж»…

Среди кинематографических работ Георгия Степановича совершенно особенная ситуация сложилась с картиной «Планета бурь». Эта лента, о которой теперь мало кто знает, стала после выхода своего на экраны в 1962-м настоящей «бомбой». Режиссер Павел Клушанцев снял научно-фантастический фильм с использованием уникальных, невиданных по тем временам технологий комбинированных съемок, позволившие получить на экране ошеломившие зрителя спецэффекты.

В картине показаны приключения экипажей звездолетов (естественно – советских), которые оказались на Венере, населенной некими монстрами, похожими на динозавров.

Чудо-«фэнтези» была приобретена для показа почти 30 зарубежными странами. В том числе «положили глаз» на «Планету бурь» и американцы. Однако заокеанские «акулы киноиндустрии», гордые своим Голливудом (который русские «киношники» так лихо обошли!), не стали запускать в прокат оригинал советского фильма. Они поступили куда хитрее: затеяли его «реновацию», беспардонно «американизировав».

В результате зрителям в Штатах были предложены две якобы снятые в США картины: в 1965-м – «Путешествие на доисторическую планету», а тремя годами позже – «Путешествие на планету доисторических женщин». В действительности в обоих случаях основой являлась «Планета бурь» Клушанцева.

© Кадр из фильма

Умельцы со студии «Америкэн Интернейшнл» стерли в кадрах изображение советской символики на бортах звездолетов. Все русские имена, все географические названия заменили американскими. Кроме того была вырезана часть мизансцен, а вместо них досняты другие фрагменты. Причем штатовцы конечно постарались, чтобы они выглядели для зрителя «погорячее». Например, во второй ленте – про «Планету доисторических женщин», в этих специально добавленных эпизодах бегают какие-то пышнотелые полуголые блондинки - «венерианские амазонки».

Завершили работу над «адаптацией фильма к американской аудитории», убрав все титры с упоминанием советских исполнителей ролей и заменив их фамилиями своих актеров дубляжа, участвовавших в переозвучивании на английский.

При этом Георгий Жженов, сыгравший у Павла Клушанцева одну из главных ролей – советского космонавта с планетолета «Сириус», превратился в некоего Курта Бодена, а его герой Роман Бобров стал, согласно американской версии, Гансом Вальтерсом.