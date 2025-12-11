Как советский еврей «научил» воевать генерала Гудериана

Открывая в 1940-х мемуары Гейнца Гудериана, «отца немецких танковых войск», советские офицеры испытывали странное дежавю. Целые страницы, посвящённые теории глубоких прорывов, казались знакомыми до боли. И неспроста — они почти дословно повторяли труды забытого советского военного теоретика, комбрига Георгия Иссерсона, чьи идеи легли в основу тактики блицкрига, обрушившейся на СССР 22 июня 1941 года.

Пророк из Каунаса, который изобрёл «блицкриг»

Георгий Иссерсон, сын врача, прошедший Первую мировую и Гражданскую войны, в 1930-е возглавлял Оперативный факультет Военной академии РККА. Его главной задачей было найти ответ на кошмар Первой мировой — позиционный тупик окопной войны.

Ответом стала революционная «теория глубокой наступательной операции». Иссерсон предложил не прогрызать линию фронта, а взламывать её одновременным ударом танковых клиньев, авиации и моторизованной пехоты с массовой высадкой десантов в глубоком тылу врага. Это была детальная инструкция по молниеносной войне, написанная за годы до того, как она получила название «блицкриг».

Как идеи Иссерсона обогатили вермахт

Работы Иссерсона и его коллег (Триандафиллова, Калиновского) быстро стали предметом изучения за рубежом, особенно в Германии, жаждавшей реванша. В 1935 году немецкий военный журнал Militär-Wochenblatt хвалил Иссерсона за «новизну идей». Сам теоретик позже с горькой иронией отмечал, что его взгляды нашли «созвучие в германской фашистской военной печати».

Судьба распорядилась так, что именно в Третьем Рейхе теория Иссерсона нашла практическое воплощение при планировании операций Вермахта.

«Гудериан, создавая немецкий вариант теории глубинных операций, скопировал многие положения советских военных теоретиков и, прежде всего, Иссерсона. Разумеется, без ссылки на исследование Георгия Самойловича».

В 1940 году Гудериан распорядился перевести на немецкий язык книгу Иссерсона «Новые формы борьбы». Примечательно, что нацистского военачальника совершенно не смущало еврейское происхождение автора.

Совершенно иначе обстояло дело в Советском Союзе. Когда в 1937 году был расстрелян маршал Тухачевский, созданную его соратниками «теорию глубоких операций» в верхах Красной Армии объявили «теорией глубокого предательства».

Неуслышанный пророк

Ещё до начала Второй мировой войны Георгий Иссерсон рассуждал о ней так, как будто наблюдал воочию.

«Одна наша западная граница имеет протяжение в 3000 км, и вся она – от берегов Северного Ледовитого океана до Чёрного моря – угрожаема в случае интервенции, — писал военный теоретик. — Несомненно, никогда ещё стратегия не стояла перед таким огромным пространственным размахом возможного сплошного фронта борьбы».

Когда война началась, Иссерсон тщательно исследовал ход немецкой кампании в Польше. В своей последней книге он предсказывал, что атакующая сторона и дальше будет придерживаться стратегии «блицкрига» — т. е., сосредоточив технику и авиацию, в первый же день бросит их для нанесения рассекающих сокрушительных ударов. Кроме того, Иссерсон говорил, что война начнётся без предупреждения, а времени на мобилизацию и планомерные действия у обороняющейся стороны не будет. Однако в Красной Армии предостережения проигнорировали. Например, генерал-лейтенант Кленов считал, что СССР не повторит ошибок «зазнавшейся» Польши.

«На оценки и выводы Иссерсона высшее военное командование не обратило внимания. Это был один из очень печальных отечественных примеров игнорирования очень важных достижений военной науки», — отмечает доктор исторических наук Андрей Кокошин.

Выдающегося военного теоретика ожидали не только забвение, но и репрессии. Великую Отечественную войну полковник Георгий Иссерсон встретил, находясь под арестом. В 1942 году за участие в «военном заговоре» он был на 10 лет отправлен в ГУЛАГ. Реабилитировали Иссерсона только в 1955 году, тогда же его восстановили в звании. Уже в 1970-х годах прошедшие войну генералы писали своему учителю по Военной академии, что если бы к его словам прислушались, то ужасов Великой Отечественной удалось бы избежать.