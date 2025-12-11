Как китайцы помогли сделать Сибирь русской

Расхожий миф гласит, что Китай веками мечтал «отжать» у России Сибирь. Однако историческая реальность иная. На самом деле, обширные и малолюдные пространства к северу от Китая его правителей никогда особо не привлекали. Более того, в критический момент именно действия китайской империи невольно помогли русским окончательно закрепиться на этих землях.

© Соцсети

Почему Китай не рвался на север

Цивилизация ханьцев, основного народа Китая, веками развивалась на Великой Китайской равнине. Переселяться в суровую сибирскую тайгу не было ни желания, ни нужды: климат там не позволял выращивать главную культуру — рис. Кроме того, прямой путь на север преграждали могущественные кочевники — монголы, чжурчжэни и другие. Сибирь оставалась миром малочисленных народов, пока в XVI–XVII веках сюда не пришли русские землепроходцы.

Первые встречи у границы

В начале XVII века отряды русских казаков впервые вышли к границам владений китайской династии Мин. В 1618 году томские казаки Иван Петлин и Андрей Мадов (Мурдов) достигли Пекина с дипломатической миссией. Контакт был установлен: России разрешили торговлю и дипломатическую переписку. Любопытно, что грамота от китайского императора, которую привезли в Москву, так и не была переведена — с этим случаем связывают происхождение фразеологизма «китайская грамота».

Не Китай, а Джунгария

Как видим, Китай особенно не препятствовал русской экспансии. Настоящей же угрозой для колонизации стало Джунгарское ханство — мощная кочевая империя, располагавшаяся на территории современного Синьцзяна и соседних регионов. Джунгары претендовали на те же земли Южной Сибири, что и русские, и облагали местные народы данью в виде железа, которым был богат регион, и оружия.

Чтобы противостоять кочевникам, русские в 1618 году основали Кузнецкий острог — современный Новокузнецк. Однако надежной защитой от джунгаров крепость не стала. Местный гарнизон жил в постоянной опасности: джунгарская конница регулярно совершала набеги, разоряя поселения и осаждая крепости. Ситуация была, мягко говоря, шаткой, и значительная часть Южной Сибири оставалась спорной территорией.

Неожиданная помощь

Пока Россия осваивала Сибирь, в Китае произошла грандиозная перемена. Династию Мин сменили пришедшие с северо-востока маньчжуры, основавшие новую империю Цин. Цинские императоры взяли курс на активную завоевательную политику, подчинив себе не только весь Китай, но также Монголию и Тибет.

Двигаясь на запад, цинские армии столкнулись со своим главным конкурентом в Центральной Азии — тем самым Джунгарским ханством. В серии жестоких войн в середине XVIII века Джунгария была полностью разгромлена. Цинские войска не просто рассеяли кочевников по степям, а практически полностью вырезали воинственное местное население населения, что кардинально изменило расстановку сил в регионе.

Последствия для России

Падение Джунгарии стало для России стратегическим подарком. Исчезла главная военная угроза на южных рубежах Сибири. Южные алтайцы, ранее подвластные джунгарам, добровольно перешли в российское подданство. Путь для мирной земледельческой колонизации Алтая и Кузбасса был открыт.

С облегчением вздохнуло и местное население, избавившись от двойного гнета и постоянных набегов. Русские переселенцы с середины XVIII века начали активно осваивать плодородные земли Южной Сибири, наращивая производство хлеба.

Царское правительство, понимая, что мощная Цинская империя теперь стала соседом, действовало дипломатично, предоставив убежище уцелевшим джунгарским беженцам, включая последнего ханского правителя. К моменту, когда цинский Китай всерьез обратил взор на север, Российская империя была уже слишком сильна, чтобы оспаривать ее контроль над Сибирью. Последующие договоры окончательно зафиксировали границу между двумя державами, которая близка к современной.