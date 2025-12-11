Какие часы носила советская элита

В Советском Союзе часы были больше, чем прибор для измерения времени. Они были символом статуса, предметом роскоши, доказательством технологического прогресса и даже частью государственной пропаганды. По марке на запястье можно было определить достаток, связи и даже эпоху, в которую жил их владелец.

Возрождение индустрии

После революции 1917 года старая часовая промышленность России, представленная такими знаменитыми фирмами, как «Павел Буре» и «Генри Мозер», фактически перестала существовать. Мастера эмигрировали, а новому государству пришлось создавать отрасль с нуля.

В конце 1920-х СССР пошёл неожиданным путём: вместо сотрудничества со швейцарцами были выкуплены две обанкротившиеся фабрики в США. Это оборудование, дополненное позднее французскими линиями, стало основой для первых советских часовых заводов. В 1930-е появились первые массовые марки — «ЗиФ» (завод имени Фрунзе), позже переименованные в «Звезду». Настоящий же расцвет отрасли начался в военные годы, когда в эвакуации, в Чистополе, был налажен выпуск легендарных марок: «Победа», «Восток», «Мир».

Что предпочитали советские граждане

Выбор на самом деле у них был. И часы в Советском Союзе стали трендом – в 60-е «Штурманские» носил Гагарин (с ними же на руке Юрий Алексеевич летал в космос). Наш Алексей Леонов вышел в межзвездное пространство со штурманской «Стрелой» (1-й часовой завод) на руке. Отечественные часы, как ни крути, первыми в своем роде побывали в космосе, и в этом плане мы точно утерли нос американцам.

Самыми популярными у советских женщин были часы «Луч». В СССР выпускали водолазные (самые крупные) наручные часы, детские, золотые, электронные (уже в 70-е годы мечта каждого советского гражданина!) … Стальная «Ракета» стоила полтораста рублей (огромные деньги по тем временам). И их особо не покупали, золотые были дешевле. Но – 33 камня, двойной календарь, автоподзавод и будильник!

На один положить, другим прихлопнуть

До сих пор для многих неразгаданная тайна: что означали данные в часах, обозначающие количество камней? Что вообще за камни такие? В детстве, помните, шутили:

«Сколько у тебя в часах камней? Ответ: «…» (столько-то). «Двух не хватает». «Почему?» «На один положить, другим прихлопнуть».

На самом деле, количество камней в часах свидетельствовало о численном наличии рубинов в механизмах хронометров. Чем их больше, тем часы лучше: металл менее подвержен времени, нежели рубин – часовые механизмы ведь постоянно в движении, они стираются, а рубины могут служить сотни лет. Если в советских часах стояло не менее 30 камней – отличные были «котлы»!

Какие хронометры носили генсеки СССР

Если начинать с Ленина, то тут все просто – все его личные вещи изучены под микроскопом, задокументированы и заархивированы. Владимир Ильич предпочитал ручные часы дореволюционной фирмы «Мозер», «1910-го года выпуска, белого металла» – таковы данные бережно сохраняемых с момента смерти вождя мирового пролетариата подробностей его бытовой жизни.

У Сталина были карманные серебряные часы фирмы Буре. Можно сказать, что он слыл в этом смысле патриотом, если не учитывать тот факт, что революция 1917 года окончательно подорвала бизнес знаменитейшего российского часовщика Павла Буре, после чего тот переместился в эдем этой индустрии – Швейцарию.

Хрущев, если верить воспоминаниям его сына Сергея, очень радовался карманным часам, которые ему подарил американский физик (разумеется, часы были явно не советского производства). Что это за хронометр, не называется. Хотя в воспоминаниях Сергея Никитовича теме отцовских часов посвящены три страницы.

Брежнев предпочитал наручные часы «Ракета», это заметно по многим архивным фото генсека, которые сейчас опубликованы. В том числе, по снимкам, запечатлевшим «дорогого Леонида Ильича» на отдыхе.

О приверженности остальных генеральных секретарей ЦК КПСС к отечественных маркам часов ничего не известно. Последний руководитель СССР Горбачев предпочитает швейцарские хронометры фирмы Omega.