Бессонница длиной в 11 суток: чем закончился опасный эксперимент Рэнди Гарднера

Школьник не спал 264 часа! Никогда не повторяйте это на себе.

© Чемпионат.com

В 1959 году диск-жокей Том Раундс в Гонолулу установил мировой рекорд по бессоннице. Он просидел в витрине универмага 260 часов, ни разу не задремав. Когда эксперимент закончился, мужчина не выглядел сильно уставшим и утомлённым. Нелёгкое испытание на виду у публики сделало его знаменитым и позволило подняться вверх по карьерной лестнице: через некоторое время Том работал уже программным директором станции.

В конце декабря 1963 года американские школьники Рэнди Гарднер и Брюс Макаллистер решили побить достижение диджея из Гонолулу. О рекорде первого и пойдёт речь.

Начало эксперимента

Вначале ребята бросили монету, кому быть основным участником опыта. Жребий выпал на Рэнди Гарднера. Друзья успели дать заметку в одну из газет Сан-Диего, где известили всех, что собираются перекрыть достижение Раундса. Это сообщение совершенно случайно попалось известному исследователю проблем сна из Стэнфордского университета Уильяму Дементу.

В ходе телефонных переговоров с ребятами он согласился проследить за ходом эксперимента и все результаты фиксировать в журнале. Когда Демент прибыл на место, 17-летний школьник из Калифорнии уже бодрствовал несколько дней. С исследователем приехал и военный врач – подполковник Джон Росс, который должен был контролировать состояние Рэнди Гарднера. Подросток чувствовал себя неплохо – и даже шутил. К слову, по ходу испытания он не принимал никаких стимуляторов

В процессе

Чуть позже возникли определённые негативные изменения. Рэнди, к примеру, не сразу реагировал на звуки, возникли проблемы со вкусом и обонянием. Но, к удивлению военного врача, улучшились спортивные показатели Гарднера. Видимо, это было связано с тем, что до эксперимента большую часть свободного времени школьник проводил на баскетбольной площадке.

Каждый раз самым тяжёлым и ответственным моментом для испытуемого была наступающая ночь. Чтобы Рэнди не заснул, его школьные друзья и Уильям Демент отправлялись на автомобиле в небольшие путешествия. При этом всегда звучала громкая музыка. Затем ребята вместе играли в баскетбол и пинбол. Стоит сказать, что в питании Рэнди не было никаких ограничений.

И всё же состояние Рэнди вызывало тревогу у Джона Росса. В ходе продолжающегося эксперимента подполковник отметил в его поведении капризность, проблемы с концентрацией внимания и кратковременной памятью. У Гарднера начались галлюцинации, и военный врач даже выявил признаки паранойи.

Завершение эксперимента

8 января 1964 года эксперимент по лишению сна закончился. Он длился 11 дней и 25 минут (264,4 часа). Рэнди Гарднер и его друзья не скрывали своей радости. Рекорд Тома Раундса был побит. В военно-морском госпитале Парка Бальбоа юный американец проспал 14 часов. Рэнди проснулся бодрым, полным сил.

Позже специалисты госпиталя по просьбе родителей Гарднера обследовали школьника. Они пришли к любопытным выводам. Оказалось, что в процессе эксперимента у испытуемого поочерёдно «засыпали» одни участки мозга, в то время как другие продолжали бодрствовать.

Вскоре Рэнди приступил к занятиям в школе. Казалось, что эксперимент прошёл для него без негативных последствий. Однако позже выяснилось, что Гарднер затем несколько лет страдал бессонницей.

«Я перестал спать. Я лежал в постели пять-шесть часов, спал минут 15 и снова просыпался».

Сейчас Рэнди 79 лет. В 2017-м он сделал признание, что тот эксперимент стал большой ошибкой:

«Мы были просто молодыми идиотами. Меня ужасно тошнило. И так продолжалось почти до конца эксперимента. И всё становилось только хуже. Просто какое-то безумие, когда ничего не помнишь. Почти как ранняя стадия болезни Альцгеймера, вызванная недостатком сна».

Кто ещё ставил подобные эксперименты?

Феноменом (правда, официально незафиксированным) среди тех, кто ставил рекорды по бессоннице, остаётся венгр Пауль Керн. Будучи солдатом, во время Первой мировой войны, в одном из боёв он получил ранение в голову. Он чудом выжил. Однако пуля, попав в висок, всё же повредила часть его мозга. И якобы с этого момента Пауль Керн не спал в течение 40 лет, вплоть до своей смерти. Он ушёл из жизни в 1955 году.

Любопытно, что, пребывая в подобном состоянии, Керн чувствовал себя нормально и не испытывал страданий. Он не выглядел истощённым мужчиной, которого вконец замучила постоянная бессонница. Причём подобное состояние Пауля Керна было не в диковинку семье венгра. Наоборот, близкие и родственники даже гордились им.

Есть и другие незафиксированные случаи длительной бессонницы. Вьетнамский фермер Нгок Тхай родился в 1942 году в маленькой деревне в провинции Куангнам. И в его случае постоянная бессонница – это необъяснимое научное явление. Всё началось в 1962 году, когда фермер тяжело заболел. Он несколько дней лежал в постели с высокой температурой – и совсем выбился из сил. С трудом выздоровев, Нгок Тхай вскоре обнаружил странные изменения в своём организме. С этого момента вьетнамский фермер ни разу не сомкнул глаз.

Попытки вернуть сон с помощью медикаментов и народных средств закончились неудачей. Специалистов крайне удивило состояние фермера. Он, как и прежде, выполнял тяжёлую работу на поле, выращивал рис, помогал семье и детям. Нгок Тхай не выглядел человеком, который страдает вечной бессонницей. Некоторые эксперты полагали, что вьетнамский фермер мог испытывать микроспячки – крошечные, незаметные периоды отдыха. Но никому так и не удалось засечь подобные паузы.

Есть и зафиксированные рекорды. Например, в 1964-м студенту колледжа Фресно Джиму Томасу удалось не спать 266,5 часа. А в апреле 1977 года в Книге рекордов Гиннесса было зафиксировано необычное достижение. Морин Вестон из города Питерборо графства Кембриджшир провела без сна 449 часов, участвуя в марафоне кресел-качалок. А В 1986 году Роберт Макдональд из США провёл без сна 453 часа 40 минут.

Запрет на рекорды со сном

В 1997 году Книга рекордов Гиннесса отказалась от регистрации новых рекордов по лишению сна. Это было слишком опасно для здоровья.

Слава Рэнди Гарднера не давала покоя англичанину Тони Райту, который в 2007 году решился на опасный эксперимент. Он не спал более 11 суток, и за бодрствующим британцем вёлся контроль с помощью систем видеонаблюдения и веб-камер.

42-летний англичанин в течение всего эксперимента для поддержки сил пользовался «диетой каменного века» – ел только сырые продукты. «Такая еда делает намного проще переключение работы мозга с одного полушария на второе, хотя на данный момент у меня устали оба. Чувствую я себя вполне нормально. Было, конечно, трудно, но я рад, что мне удалось задуманное», – говорил потом Райт.

Однако этот оптимизм в конце испытания он всё уже умерил. По признанию Тони, у него путалась речь и перед глазами мелькали яркие блики. Кстати, британские учёные установили, что люди с нарушениями сна и бессонницей чаще всего верят в сверхъестественные события: в призраков, демонов и НЛО.

Чем грозит отсутствие сна для здоровья? Мнение врача

Эдуард Холодов, психиатр, главный врач клиники ментального здоровья «Аксона»:

11 дней и 25 минут без сна – цифра, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса и в учебники по психофизиологии как доказательство: человек может. Но медицина задаёт другой вопрос: какой ценой? И что происходит там, за гранью, где сознание остается один на один с истощённым мозгом? Сразу отмечу: эксперимент Гарднера – это исторический казус, а не руководство к действию. Ни один современный этический комитет не одобрил бы такое. Это путешествие на дно собственной психики, и то, что Гарднер в целом оправился, – скорее чудо и заслуга молодого организма, нежели правило.

Представьте большой город. Ночь – это не просто время покоя. Это время, когда дворники вывозят мусор, ремонтные бригады латают дороги, логисты перераспределяют грузы. Мозг – такой же город. Во сне происходит «очистка» от токсичных метаболитов (включая те, что связаны с болезнью Альцгеймера), консолидация памяти (перевод кратковременных воспоминаний в долговременные), гормональная перезагрузка (выработка гормона роста, регуляция лептина и грелина, отвечающих за аппетит), ремонт нейронных связей.

Если лишение воды убивает за дни, а пищи – за недели, то полное лишение сна бьёт точечно и разрушительно по главному командному центру. В строгих лабораторных условиях на крысах эксперименты показывали: полное лишение сна приводит к гибели за две-три недели.

У людей фатальные случаи редки и обычно связаны с крайне редким генетическим заболеванием – фатальной семейной инсомнией, при которой мозг неспособен погрузиться в сон. Но это исключение, подтверждающее правило: сон – не роскошь, а базовый физиологический процесс, такой же необходимый, как дыхание.

Гарднер подошёл к самой черте: на четвертый-пятый день у него начались галлюцинации, паранойя, проблемы с памятью и речью – это был уже не эксперимент, а аварийный режим работы нейронов.

Лишая себя сна, мы останавливаем эти процессы. Последствия накапливаются каскадом:

когнитивные: снижение концентрации, скорости реакции, критичности мышления. За рулём это приравнивается к состоянию опьянения;

психические: рост тревожности, депрессивных симптомов, эмоциональная неустойчивость, психосенсорные расстройства (иллюзии, галлюцинации);

физиологические: ослабление иммунитета (в буквальном смысле: невыспавшийся человек легче подхватывает вирусы), нарушение толерантности к глюкозе (шаг к диабету), повышение риска сердечно-сосудистых катастроф, дисбаланс гормонов, контролирующих вес;

нейродегенеративные: хронический недосып – один из доказанных факторов риска для развития деменции в отдалённой перспективе.

Гарднер, по воспоминаниям, после своего марафона спал почти 15 часов подряд, а затем вернулся к относительно нормальному графику. Но мы не знаем о возможных отдалённых последствиях для его нейронных сетей. Это потенциальный ущерб, который может проявиться годами позже, – отметил врач-психиатр.

Сколько в среднем необходимо спать в сутки?

Золотой стандарт – семь-девять часов для взрослого человека. Но ключевое слово здесь – качество. Пять часов непрерывного глубокого и быстрого сна могут быть полезнее 10 часов тревожного, поверхностного дремлющего состояния. Есть короткоспящие (четыре-шесть часов) и долгоспящие (9-10 часов) люди – это генетическая особенность. Однако таких – меньшинство. Большинству из нас лозунг «я высыпаюсь за пять часов» говорит лишь о том, что человек привык к хроническому недосыпу и перестал чувствовать, что такое настоящее восстановление.

Важны не только часы, но и ритм. Самый ценный сон – до полуночи (так называемые «сонные» гормоны наиболее активны в это время) и в постоянном ритме. Ложиться и вставать в одно время – лучший подарок своей нервной системе.

Резюмируя историю Гарднера, можно сказать: его эксперимент показал предел выживания, но не предел здоровья. Это был поступок, демонстрирующий не силу человеческого духа, а уязвимость человеческого мозга. Сон – это не слабость. Это ежедневное техническое обслуживание самого сложного органа. Пренебрегать им – всё равно что пытаться установить мировой рекорд по продолжительности езды на автомобиле без техосмотра и замены масла. Можно проехать удивительно далеко, однако цена поломки будет катастрофической.

Берегите свой сон. Это ваша самая надёжная инвестиция в ясный ум и здоровое тело.