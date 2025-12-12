За что поляки жестоко казнили казацкого гетмана Ивана Сулиму

390 лет назад власти Речи Посполитой казнили казацкого гетмана Ивана Сулиму. Он участвовал в штурмах Кафы и Измаила, захватил турецкую галеру, на которой находился в рабстве, совершил поход на Азов. Возмущённый притеснениями запорожцев со стороны поляков, Сулима поднял восстание против Речи Посполитой и уничтожил построенную по последнему слову техники крепость Кодак. Однако гетман стал жертвой предательства и его жестоко казнили. Его действия стали прологом к восстанию Богдана Хмельницкого и присоединению левобережья Днепра к России. Среди потомков гетмана — сибирский генерал-губернатор Николай Сулима и знаменитый анархист Пётр Кропоткин.

Восстание на галере

О детстве и юности Ивана Сулимы известно мало. Предположительно, родился он в селе Рогощи под Черниговом и происходил из мелкопоместной шляхты.

В молодости Иван воевал против Османской империи и Крымского ханства под началом запорожского кошевого атамана Петра Сагайдачного, он совершил множество морских походов.

«Казаки служили преградой на пути крымских татар, совершавших набеги в Восточную Европу. Запорожцы защищали предков современных украинцев. Они отражали нападения, и в свою очередь сами совершали рейды на территорию Османской империи и её вассала — Крымское ханство», — рассказал в беседе с RT профессор МПГУ, доктор исторических наук Виталий Захаров.

Иван Сулима участвовал в захвате крымской Кафы, Трапезонта, Измаила, нападениях на Стамбул. В ходе таких операций казаки наносили удары по работорговле на Чёрном море.

«Всё это в совокупности создало Ивану Сулиме авторитет среди запорожцев. В один из таких походов он попадает в плен к туркам, где в рабстве, по разным оценкам, провёл от десяти до пятнадцати лет, что вряд ли могло сделать его лояльным по отношению к Стамбулу человеком», — отметил в разговоре с RT доцент СПбГУ Артём Барынкин.

В неволе Сулима был гребцом на галере. Во время войны турок с венецианцами Иван помог освободиться другим гребцам-христианам, поднял восстание и захватил османский военный корабль. Приковав своих бывших надсмотрщиков к вёслам, Иван и его товарищи пригнали галеру в Италию. Этот подвиг отметил даже Папа Римский Павел V, который вручил Сулиме золотую медаль.

© Казаки на чайках атакуют турецких галеры в Чёрном море

Вернувшись в родные места, Иван некоторое время служил в звании урядника в имениях польного коронного гетмана (заместителя командующего польской армией) Станислава Жолкевского, а затем — у его дочери Софии. За службу Сулима получил три села неподалёку от Киева: Сулимовку, Лебедин и Кучаков. По некоторым данным, Иван сам построил их на выделенной ему земле. Эти сёла существуют и в наше время.

«У нашего героя были все шансы спокойно служить польской короне и нажить состояние. Благо, что он происходил из семьи служилых шляхтичей, но он был, очевидно, очень незаурядным человеком», — отметил Артём Барынкин.

По словам историков, Сулима тяготился размеренными чиновничьими делами и вскоре вернулся к беспокойной казацкой жизни. В 1621 году он участвовал в Хотинской битве, в которой объединённые силы Речи Посполитой и Войска Запорожского победили огромную армию Османской империи и на время остановили турецкую экспансию в Европу. Вскоре Иван возглавил запорожский отряд в походе донских казаков против турок. Авторитет в казацкой среде помог ему стать кошевым атаманом, а затем — гетманом.

«В исторической литературе идут споры — когда именно Сулима стал гетманом и как долго им пробыл», — рассказал Артём Барынкин.

В 1634 году Иван Сулима руководил успешным походом запорожских и донских казаков на Азов. Но вскоре он переключился с турок на поляков.

Взятие Кодака

В первой половине XVII века русское православное население Речи Посполитой находилось под жестоким гнётом польской шляхты. Чтобы подавить сопротивление, людей жестоко пытали и казнили. Спасаясь от польских помещиков, православные крестьяне массово переселялись на Запорожскую Сечь, где обретали свободу. Это не устраивало власти Речи Посполитой.

Летом 1635 года на правом берегу Днепра польские власти возвели крепость Кодак. Её строительством руководил находившийся на польской службе французский инженер Гийом Левассёр де Боплан. В крепости разместился гарнизон из двух сотен немецких наёмников-драгунов во главе с французским офицером Жаном Марионом, который попытался заблокировать движение по Днепру и начал притеснять местное население, запретив даже рыбную ловлю. По словам Артёма Барынкина, построив Кодак, польские власти пытались укрепить свою власть в регионе и установить контроль над казаками. Однако добились они обратного эффекта.

В начале августа 1635 года отряд запорожцев под командованием Ивана Сулимы, возвращаясь из очередного похода, напал на Кодак.

«Всё было сделано по последнему слову военной науки. Атака произошла ночью. Казаки сняли часовых, проделали проходы в фортификационных сооружениях и ворвались в крепость», — рассказал Виталий Захаров.

Весь гарнизон Кодака, за исключением небольшого отряда, находившегося в разведке, был уничтожен. Мариона, издевавшегося над местными жителями, казаки казнили. Согласно описаниям современников, его привязали к дереву, заполнив одежду порохом, а затем взорвали с помощью зажжённого фитиля. Саму крепость запорожцы разрушили. С этих событий началось Восстание Сулимы.

«При Иване Сулиме получил огранку будущий курс Запорожья, в основе которого находилось понимание того, что и Стамбул, и Варшава — враждебные для казачества силы», — подчеркнул Артём Барынкин.

В ответ на действия казаков власти Речи Посполитой отправили на Днепр карательную экспедицию во главе с великим коронным гетманом Станиславом Конецпольским. Победить запорожцев в открытом бою поляки не смогли. Согласно наиболее распространённой версии, они отправили в состав войска Сулимы под видом перебежчиков находившихся у них на службе реестровых казаков. Те запугали часть казацкой старшины перспективой поражения и мести со стороны властей Речи Посполитой. В итоге в войске появились предатели, которые схватили Ивана Сулиму вместе с другими вождями восстания и передали их полякам.

Пленников отправили в Варшаву на суд чрезвычайного сейма. С учётом подвигов Сулимы, король хотел помиловать гетмана. Однако сейм занял жёсткую позицию. Ивана и его соратников приговорили к смертной казни. По одной версии, Сулиму посадили на кол, согласно другой — его обезглавили и четвертовали, а останки развесили на городских стенах.

«Выступление Ивана Сулимы фактически стало прологом к мощному восстанию под руководством Богдана Хмельницкого, которое привело к Переяславской раде, присяге запорожцев русскому царю и присоединению левобережья Днепра к России», — заявил Виталий Захаров.

Потомки Ивана Сулимы получили дворянский статус в Российской империи. Гетман был предком героя Отечественной войны 1812 года и сибирского генерал-губернатора Николая Сулимы, а также — знаменитого теоретика анархизма Петра Кропоткина.