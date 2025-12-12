Как Маргарет Тэтчер уничтожала СССР

Маргарет Тэтчер, занимая пост премьер-министра Великобритании, считала ослабление Советского Союза одной из ключевых стратегических задач. Ее политика в рамках холодной войны представляла собой комплекс мер, направленных на подрыв экономической и политической стабильности СССР.

Экономическое давление

Одним из методов было целенаправленное экономическое истощение. Как отмечала сама Тэтчер, западные спецслужбы через доверенные каналы «поставляли» в СССР заведомо ложные данные о масштабах наращивания вооружений НАТО. Следование советского руководства доктрине военного паритета вынуждало направлять колоссальные ресурсы в ВПК в ущерб гражданскому сектору, усугубляя дефицит..

Ракеты

Маргарет Тэтчер славилась своей проамериканской политикой. Она лоббировала размещение американских ракет на территории Великобритании и Европы. Она поддерживала развертывание в Западной Европе ракет наземного базирования BGM-109G и ракет малой дальности Першинг - 1А. Также она разрешила американским военным разместить более 160 крылатых ракет на военно-воздушной базе США Гринэм-Коммон, расположенной в английском Беркшире. Тэтчер активно увеличивала ядерный потенциал Великобритании. На словах она не раз заявляла, что заинтересована в окончании Холодной войны, но по факту только обостряла ситуацию.

Поддержка Горбачева

Когда Горбачев был ещё министром сельского хозяйства, его пригласили в Великобританию и устроили по-настоящему "королевский прием". Тэтчер всеми возможными способами выказывала расположение Горбачеву, играя при этом свою игру.

15 миллионов

В одном из своих выступлений Маргарет Тэтчер заявила, что «на территории СССР экономически оправдано проживание 15 миллионов человек». Этой фразой Тэтчер подчеркивала, что эффективность экономики СССР очень слабая, что эффективность экономики вполе могли бы поддерживать 15 миллионов. Тем не менее, это выражение и сегодня расценивается критиками Тэтчер в резко негативном ключе.

Прорехи в конституции

Тэтчер говорила о том, что важное место в её политике занимал учёт несовершенства конституции СССР, которая допускала немедленный выход из СССР любой пожелавшей этого союзной республики (причем практически путем решения простым большинством её Верховного Совета).

Правда, уточняла Тэтчер, реализация этого права была в то время практически невозможна из-за цементирующей роли компартии и силовых структур. И всё-таки, говорила "железная леди", в этой конституционной особенности были потенциальные возможности. Развал компартии при содействии Горбачева позволил использовать "прорехи" в Конституции, как и задумывала Тэтчер.

Кризис цен на нефть

Одним из главных инструментов, дестабилизировавшим экономику Советского Союза, было искусственно спровоцированное Америкой, Англией и арабским Востоком падение цен на нефть. Сырьевая экономика Советского Союза была серьезно подорвана, что стало одной из причин скорого распада государства.

Поддержка Ельцина

Тэтчер не скрывала, что она способствовала не только продвижению Горбачева, но также поддержала и Ельцина. Это было неочевидным решением, Ельцин вызывал у Тэтчер определенные опасения, но ставка на него все же была сделана. С большим трудом он был избран Председателем Верховного Совета и сразу же была принята декларация о суверенитете России. Вопрос от кого, если Советский Союз был в своё время сформирован вокруг России. Ельцину была оказана существенная помощь и во время событий августа 1991 года, когда руководящая верхушка СССР, блокировав Горбачева, попыталась восстановить систему, обеспечивающую целостность СССР. Сторонники Ельцина удержались, причем он обрёл значительную (хотя и не полную) реальную власть над силовыми структурами.