Суперметеотрон: как работало климатическое оружие СССР

Во второй половине XX века советские ученые активно работали над рядом грандиозных проектов покорения природы. Одной из самых впечатляющих, но, к сожалению, забытых попыток стал «Суперметеотрон». Речь о гигантской климатической установке, задуманной для искусственного провоцирования дождей. Таким образом планировалось не только улучшить сельскохозяйственные показатели, но и спасти гибнущие водоемы страны.

Идея с французскими корнями

Изначальная концепция «метеотрона» (от греческих слов «метеора» — атмосферное явление и «трон» — орудие) принадлежала французскому ученому Анри Дессену. Его устройство, созданное в 1960-х годах, представляло собой мощную тепловую пушку. Она направляла в небо поток горячего влажного воздуха, создавая зону низкого давления. Теоретически это могло инициировать восходящие потоки и конвекцию, приводящую к образованию облаков.

Советские специалисты, столкнувшись с катастрофическим обмелением Аральского моря, озера Севан и сибирских рек, увидели в этой технологии спасение. Они решили построить свой аналог, но куда более грандиозного масштаба, достойного плановой мощи СССР.

Исполин из бетона и стали

В 1979 году на берегу озера Севан в Армянской ССР была построена уникальная установка. В отличие от французского прототипа, советский «Суперметеотрон» использовал не нагреватели, а шесть турбореактивных двигателей от пассажирского самолета Ту-104. Они были закреплены на бетонных опорах в форме шестилучевой звезды.

Реактивные струи, развернутые на 90 градусов вертикально вверх, объединялись в единый поток внутри десятиметровой форсажной башни. Расчетные параметры поражали воображение: температура потока достигала 1100°C, скорость истечения превышала 500 м/с (1800 км/ч), а общая мощность установки составляла около 1,1 млн кВт, что сопоставимо с мощностью двух Днепрогэсов образца 1930-х годов.

Ученые предполагали, что эта искусственная «тепловая пушка» сможет прогревать нижние слои атмосферы и запустит процесс конвекции — самоподдерживающегося подъема нагретого воздуха.

Научная гипотеза

Физический принцип, на который рассчитывали создатели, хорошо известен и называется неустойчивой стратификацией атмосферы. В нормальных условиях температура воздуха падает с высотой. Нагретый у земли воздух становится легче окружающего и, подобно воздушному шару, устремляется вверх, под воздействием эффекта Архимедовой силы. Чем выше он поднимается в более холодные и разреженные слои, тем больше становится разница в плотности и тем сильнее его «плавучесть». Скорость восходящего потока может достигать десятков метров в секунду. Именно такие потоки формируют мощные кучевые дождевые облака в природе.

Задача «Суперметеотрона» была в том, чтобы искусственно создать такой мощный стартовый импульс, который «раскачал» бы атмосферу и заставил ее отдать накопленную влагу в виде осадков над нужным районом — акваторией высыхающего Севана.

Испытания и суровая реальность

Эксперименты над Севаном продолжались несколько лет. Установка действительно создавала колоссальный тепловой столб, видимый издалека. Однако получить управляемые, предсказуемые осадки в требуемом объеме так и не удалось.

Атмосфера оказалась системой неизмеримо более сложной, чем предполагала модель. Для успеха необходим был целый комплекс идеальных условий: определенная влажность, направление ветра, температура на разных высотах. Даже мощности шести авиационных двигателей не хватало для гарантированного «переключения» погодных процессов. Чаще всего эффект был локальным и кратковременным.

В конечном итоге ключевой проблемой стала экономическая нецелесообразность. Затраты энергии на работу реактивных двигателей были колоссальны и несопоставимы с потенциальной пользой от дополнительных осадков. В начале 1980-х годов дорогостоящий проект был окончательно свернут.

Хотя сам метод оказался тупиковым, исследования в области активного воздействия на погоду не прекратились. Современная наука делает ставку на более тонкие технологии, например, засев облаков йодистым серебром или углекислотой для увеличения количества ледяных кристаллов. Однако и их эффективность остается предметом споров, подтверждая простую истину: атмосфера Земли — слишком глобальная и энергонасыщенная система, которой трудно управлять.