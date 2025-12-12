Шесть главных пророчеств о Третьей мировой войне

С момента окончания Второй мировой войны человечество с тревогой и страхом задумывается о возможности нового масштабного конфликта. Причем, ответы ищут не только в аналитике, но и в предсказаниях. Надо признать, что сфера это довольно зыбкая: прогнозы самых известных прорицателей на этот счет радикально расходятся.

Ванга: «Старые вожди уйдут»

Слепая болгарская ясновидящая Ванга, которой приписывают множество точных пророчеств, в 1979 году сделала на удивление оптимистичное заявление. По словам автора книги «Феномен ясновидящей Ванги» Светланы Кудрявцевой, прорицательница утверждала, что Третьей мировой войны не будет. Вместо этого она предрекла, что через шесть лет мир изменится, а «старые вожди» покинут политическую арену. Толкователи часто связывают это с приходом к власти в СССР в 1985 году Михаила Горбачева и началом эпохи «перестройки», кардинально изменившей глобальный политический ландшафт.

Нострадамус: «Комета и всемирный голод»

В противоположность Ванге, средневековый французский провидец Мишель Нострадамус в своих зашифрованных четверостишиях (катренах) описывает ужасы грядущего глобального конфликта в XXI веке. По его трактовкам, война будет ядерной (насколько это можно было тогда представить), а ее причинами станут всемирный голод и перенаселение планеты.

Предвестником катастрофы Нострадамус назвал появление на небе кометы — «огня с тянущимся хвостом искр». Также он писал, что основная масса жертв придется не на взрывы, а на болезни и голод, которые станут следствием многочисленных нарушений.

Сергей Вронский: «Война и катаклизмы»

Советский и российский астролог Сергей Вронский, получивший известность после предсказания гибели Джона Кеннеди, соглашался с пессимистичным сценарием Нострадамуса. Он был уверен, что Третья мировая война обязательно произойдет и повлечет за собой страшные, необратимые изменения на планете. Помимо самого конфликта, Вронский предупреждал о сопутствующих сильнейших природных катаклизмах, которые станут причиной огромных человеческих жертв.

Эдгар Кейси: «Следите за Ближним Востоком»

Американский «спящий пророк» Эдгар Кейси, предсказавший Вторую мировую войну, относительно третьего мирового конфликта занимал более сдержанную позицию. Он заявлял, что полномасштабной Третьей мировой войны человечеству удастся избежать. Однако Кейси пророчил многочисленные локальные конфликты, которые будут «терзать планету». Он прямо указывал на потенциальные точки напряженности: «Следите за раздорами в Ливии и Египте, в Анкаре и в Сирии, в Индийском океане и Персидском заливе». Как и Вронский, он предрекал масштабные природные катастрофы.

Джин Диксон: Провалившийся прогноз

Американская ясновидящая Джин Диксон, знаменитая точным предсказанием убийства Кеннеди, в отношении новой мировой войны сделала очевидную ошибку. Она утверждала, что Третья мировая начнется в 1958 году, чего, к счастью, не произошло. Интересно, что она также ошибочно предрекла, что первыми на Луну ступят советские космонавты.

Загадочный «старец» и друг царской семьи Григорий Распутин, согласно книге «Мистика катастроф» (составитель Юрий Подольский), говорил о трех мировых войнах, используя яркую метафору: «Мир ожидает три молнии». Первые два конфликта (предположительно, две мировые войны) он сравнивал с кострами: «Когда два костра потухнут, третий сожжет и пепел». Его предсказания носили апокалиптический характер: старец утверждал, что планета будет полностью «зачищена», прежде чем наступит «рай земной».

Современный взгляд

Сегодня прогнозированием занимаются не только мистики. В то время как одни ищут намеки в старинных текстах, аналитические центры, например, RAND Corporation, дают количественные оценки рисков. В одном из материалов, комментирующих современное прочтение Нострадамуса, упоминается, что вероятность крупного мирового конфликта в ближайшие годы некоторые эксперты оценивают примерно в 30%.

Свою оценку предлагает и искусственный интеллект. Нейросети вроде ChatGPT, DeepSeek или Qwen, проанализировав текущие политические, экономические и военные данные, сходятся во мнении, что вероятность полномасштабной Третьей мировой войны в ближайшее время остается низкой. Их аргументы строятся вокруг ядерного сдерживания, глубокой экономической взаимозависимости стран и работающих дипломатических каналов. Однако ИИ указывают на растущие риски из-за локальных конфликтов, технологической гонки и возможности случайной эскалации.