Кем на самом деле были «враги народа» в СССР

Понятия «враг народа» не существовало в советском законодательстве как четко определенного юридического термина. Это выражение стало универсальным обозначением людей и групп, которых объявляли опасными для советской власти и общественного строя. О том, кого именно и почему причисляли к этой группе в Советском Союзе, — читайте в материале «‎Рамблера».

© Майстерман Семен/Фотохроника ТАСС

Первоначально термин использовался в публицистике и партийных выступлениях. Уже в начале 1920-х годов в речах Ленина встречалось выражение «враги трудового народа», однако оно носило скорее идеологический характер и не имело устойчивого процессуального наполнения. Ситуация изменилась в период форсированной индустриализации и коллективизации, когда политическая борьба внутри страны резко обострилась.

В конце 1920-х — начале 1930-х годов руководство СССР столкнулось с масштабными социальными проблемами: сопротивлением крестьян коллективизации, экономическими трудностями, кадровым дефицитом и внутрипартийными конфликтами. В этих условиях концепция «врага народа» стала удобным инструментом объяснения неудач. Экономические сбои, срывы планов, аварии и дефицит кадров все чаще объяснялись не системными ошибками, а «вредительством».

Ключевым этапом институционализации этого понятия стали так называемые «шахтинское дело» (1928) и «дело Промпартии» (1930). В ходе этих процессов инженерно-технических специалистов обвинили в саботаже и работе на иностранные разведки. Судебные разбирательства сопровождались широкой пропагандистской кампанией, в ходе которой создавался устойчивый образ внутреннего врага — образованного, скрытного, действующего «под маской лояльности».

С середины 1930-х годов понятие «враг народа» окончательно вошло в политический язык. Его активно использовали в выступлениях Иосифа Сталина и других руководителей партии. Формально обвинения предъявлялись по статьям Уголовного кодекса РСФСР, прежде всего по статье 58 («контрреволюционная деятельность»), однако в публичном пространстве юридические формулировки заменялись идеологическим ярлыком.

Процесс создания «врагов народа» имел несколько устойчивых механизмов. Одним из них были квоты на репрессии, вводившиеся в ходе массовых операций НКВД в 1937–1938 годах. Региональным управлениям устанавливались плановые показатели по выявлению «антисоветских элементов». Это приводило к тому, что категории потенциальных врагов постоянно расширялись: под подозрение попадали бывшие кулаки, священнослужители, национальные меньшинства, партийные работники, военные и представители интеллигенции.

Другим механизмом стали показательные процессы, в том числе открытые судебные заседания над бывшими партийными лидерами. Эти процессы выполняли сразу несколько функций: демонстрировали наличие «заговора», объясняли обществу причины политических чисток и формировали модель признания вины. Обвиняемые часто признавали свою причастность к несуществующим организациям, что закрепляло представление о повсеместной угрозе.

Важную роль играла и пропаганда. Газеты, радио и агитационные материалы регулярно публиковали разоблачительные статьи, в которых «враги народа» изображались как сознательные вредители, лишенные человеческих качеств. Использовался унифицирующий язык: обвиняемых называли «шпионами», «вредителями», «паразитами», что облегчало их моральное исключение из общества.

Особенностью этого периода стало то, что статус «врага народа» был крайне нестабилен. Он мог быть присвоен любому человеку вне зависимости от прежних заслуг, партийного стажа или должности. Репрессивная логика предполагала, что прошлые достижения не только не защищали, но иногда усиливали подозрения: высокий пост трактовался как возможность нанести больший ущерб.

К концу 1930-х годов термин «враг народа» утратил даже видимость конкретного содержания и стал универсальным обозначением лица, подлежащего изоляции или уничтожению. После смерти Сталина и начала десталинизации официальное использование этого выражения было признано неправомерным. В ходе реабилитаций 1950–1960-х годов многие осуждённые по «политическим» статьям были признаны жертвами незаконных репрессий.

Таким образом, «враг народа» в СССР был не столько юридическим понятием, сколько политическим инструментом. Его создание стало результатом сочетания идеологической риторики, репрессивной практики и административного давления, что позволило государству легитимировать массовые репрессии и поддерживать атмосферу постоянной угрозы.

