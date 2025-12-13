Мужчина бросил успешную карьеру ради помощи ослам

Житель США Рон Кинг решил посвятить жизнь ослам из-за одного видео. О том, как он бросил успешную карьеру ради животных, он рассказал People.

В прошлом Кинг был старшим вице-президентом в крупной издательской корпорации Time Inc. Там он курировал бизнес-операции различных журнальных брендов. Однажды мужчине попалось в TikTok видео об ослах, нуждающихся в помощи, и он проникся.

Кинг уволился из корпорации и решил спасать, реабилитировать и пристраивать ослов. По словам мужчины, они лучшие создания на земле.

«Ослы эмоциональны, умны, любознательны и очень смешны!» — рассказал он.

Теперь Кинг называет себя Королем Ослов. В этом скрыта игра слов: его фамилия переводится с английского языка как «король».

