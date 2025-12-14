Как предательство Хрущева превратило Балтику в «озеро НАТО»

«Дорогой Никита Сергеевич», а иначе Хрущева почти и не называли, ухитрился раздарить все зарубежные советские военно-морские базы. В 1954 году Китаю был подарен Порт-Артур, в 1956 году Финляндия получила Порккала-Удд, а в 1960 году Албания – базу Влёре.

© Свободная пресса

Больше всего отечественные историки стенают о Порт-Артуре, а об остальных базах почти не упоминают. Однако передача Порт-Артура Китаю была объективной необходимостью. Это укрепляло военно-политический союз с КНР.

Другой вопрос, что глупая и лживая «борьба с культом личности», затеянная Хрущёвым ради личной безопасности, нанесла непоправимый ущерб советской идеологии и поссорила СССР с Китаем, Албанией, Югославией, да и с другими союзниками.

А вот реально непоправимой потерей для нынешней России стала передача Финляндии базы Порккала-Удд.

Матушка-природа создала на севере Балтийского моря уникальный феномен – огромные прибрежные шхеры. В ходе Северной войны парусные флоты России и Швеции охраняли гребные суда только на переходе от Петербурга до Берёзовых островов (Бьёркский архипелаг). Длина этого перехода – всего 137 км.

Далее гребные суда заходили в финские шхеры, парусникам там было ходить опасно. Судам приходилось лишь три раза выходить из шхер на 30-40 км в открытое море. Это пролив Седра-Кваркен между шведским берегом и Аланским архипелагом, а также у двух острых, выдающихся в Финских залив полуостровов – Ганге (Гангут) и Порккала-Удд.

В итоге армия Петра I, захватив Гангут и Порккала-Удд, открыла дорогу гребному флоту прямо на Стокгольм. В начале июля 1714 года галеры высадили десант, который овладел городом и портом Або на юго-западе Финляндии. Через две недели десант с галер захватил Аланские острова.

Безусловно, Полтава 27 июня 1709 года стала крупнейшей битвой Северной войны. Однако Ништадтский мир был заключён только 30 августа 1721 года, то есть спустя 12 (!) лет после Полтавской виктории.

И исход войны решили десанты русских галер, которые в течение трёх лет разоряли шведское побережье. Последний десант генерала Ласси в составе 5 тысяч солдат и 400 казаков высадился у крепости Евле 17 мая 1721 года!

Спустя 200 с лишним лет, 12 марта 1940 года в Москве был подписан советско-финский мирный договор, подводящий итоги Зимней войны.

Согласно его условиям, Финляндия передала в аренду Советскому Союзу полуостров Ханко с морской акваторией от 3 до 5 миль, включая малые острова. Срок аренды – 30 лет. Цель аренды – создание военно-морской базы.

База в Ханко сыграла важную роль в начальный период Великой Отечественной войны. Финны так и не сумели её захватить. По приказу командования гарнизон Ханко был эвакуирован в Кронштадт 22-28 ноября 1941 года.

5 сентября 1944 года в Москве было подписано Соглашение о перемирии. СССР отказывался от своих прав на аренду полуострова Ханко, предоставленных ему Мирным договором 1940 года, а Финляндия обязывалась предоставить Советскому Союзу на правах аренды сроком на 50 лет территорию и водные пространства для создания советской военно-морской базы в районе Порккала-Удд.

Почему Сталин предпочёл Порккала-Удд Ханко? Порккала-Удд куда ближе к острову Нарген на противоположной стороне Финского залива, где находились наши мощные береговые батареи, перекрывавшие залив. А главное, расстояние от Хельсинки до Ханко – 116 км, а до Порккала-Удд – 22 км. То есть советские 305-мм пушки Порккала-Удда могли поразить любой объект в финской столице.

7 июня 1947 года в базу Порккала-Удд прибыл броненосец береговой обороны «Выборг», простоявший там до 1955 года. История его интересна.

До 22 июня 1941 года главную ударную силу финского флота составляли два броненосца береговой обороны «Вайнаманен» и «Ильмаринен». Фактически это были плавучие платформы для стрельбы из мощных шведских 254-мм пушек длиной в 46 калибров.

Удачная маскировка броненосцев в шхерах позволяла безнаказанно обстреливать базу Ханко. «Ильмаринен» погиб на мине 13 сентября 1941 года. 12 июля 1944 года свыше 60 советских бомбардировщиков атаковали и потопили в порту Котка броненосец «Вайнаманен».

И лишь феврале 1947 года наши военные и узнали о том, что «Вайнаманен» не потоплен, а стоит в Турку цел и невредим. На самом деле в Котке был потоплен старый голландский крейсер «Гелдерланд», переделанный немцами в крейсер ПВО «Ниобе».

Передача «Вайнаманена» советской стороне прошла в гавани Пансио (близ Турку) с 1 по 24 марта 1947 года. 22 апреля броненосец был зачислен в списки ВМФ СССР под названием «Выборг».

К 1956 году в СССР для береговой обороны, в том числе и для Порккала-Удда, создавались самые мощные в мире 406-мм башенные и железнодорожные установки. (406-мм железнодорожные установки СМ-33 устанавливались на транспортёре ТМ-1-16).

Первоначально на территории базы Порккала-Удд аэродромов или даже взлётно-посадочных полос не было. В 1947 году началось строительство аэродрома Фриггесбю.

В 1948 году туда была переброшена одна истребительная авиаэскадрилья 8-го ВМФ. Позже её переформировали в истребительный авиаполк. В 1954 году полк перевооружили на реактивные истребители МиГ-15.

Авиаполк в Порккала-Удде не только осуществлял ПВО базы, но и мог сыграть важную роль в перехвате американских бомбардировщиков, попытайся те нанести удар по Ленинграду и другим объектам Союза. Замечу, что уже в 1940-х годах командование американских ВВС разработало план удара по СССР через воздушное пространство Финляндии.

19 сентября 1955 года в Москве по настоянию Хрущёва был подписан договор о безвозмездной (!) передаче Финляндии базы Порккала-Удд со всеми построенными объектами. Такие договора обычно подписывает сторона, проигравшая войну.

Документы о мотивах передачи Хрущёвым Порккала-Удда Финляндии до сих пор совсекретны. Поэтому я ограничусь перечнем фактов:

1 апреля 1949 года Норвегия и Дания вступили в НАТО.

С 1956 по 1991 год СССР имел с Финляндией добрососедские отношения.

4 апреля 2023 года Финляндия вступила в НАТО.

Предположим на секунду, что Порккала-Удд остался бы российским. Ни о каком вступлении Финляндии и Эстонии в НАТО не могло быть и речи!

Из Порккала-Удда наши 152-203-мм САУ держали бы под обстрелом Финский залив вплоть до эстонского берега и Хельсинки.

Комплекс ПВО С-400 контролировал бы небо над большей частью Финляндии, над всей Эстонией и северной Латвией. А противокорабельный комплекс «Бастион» держал бы под прицелом не только Финский залив, но и большую часть Балтийского моря, включая район Стокгольма и остров Готланд. Какие тут могут быть вопросы?