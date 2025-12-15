Смертельная тайна Каспия. Что убивает тюленей?

На побережье Дагестана снова выбросило сотни мертвых тюленей. Кто или что убило этих милых каспийских нерп, узнал корреспондент «МИР 24 Чермен Улубиев.

Смертельную загадку Каспия пытаются разгадать ученые пяти государств. Вот даже здесь, на небольшом участке пляжа лежит несколько десятков туш тюленей. И такие кладбища морских млекопитающих можно найти по всему побережью. Странная гибель животных происходит уже несколько лет. И парадокс в том, что сотни мертвых тюленей выбрасывает на берег в одно и то же время года с точностью до нескольких дней.

Детенышей каспийского тюленя, бельков, называют самым милым млекопитающим планеты. За открытый взгляд и пушистую белую шерсть. В середине марта вся планета отмечает Международный день защиты этих малышей.

В начале недели на дагестанский берег Каспия выбросило почти 800 мертвых нерп. Еще несколько десятков животных обнаружили на пляжах Азербайджана. А в конце ноября около сотни погибших тюленей выбросило на пляжи Казахстана, в нескольких сотнях километров от Дагестана.

Сагадат Умирханова руководитель отдела управления рыбного хозяйства Мангистауской области «Мы исследуем воду на наличие загрязнений и токсичных веществ. Также планируется провести патологоанатомическую экспертизу погибших животных».

Российское побережье Каспия. В холодное время года эти пляжи и острова оккупированы тюленями. Здесь на севере Каспийского моря для них комфортная минусовая температура, чтобы производить потомство. Тех самых бельков.

Биолог Руслан Сурхаев несколько лет ведет наблюдение за тюленями. Мор этих животных ученый фиксирует ежегодно. Максимальное число погибших животных обнаружили в 2022 году — почти три тысячи. И это только на дагестанском побережье.

«Они не вблизи от берега умирают, потому что вблизи от берега их вообще не наблюдают. Это где-то глубоко. Я думаю, свыше 50 километров, там, на глубине. Умирают, где-то после этого они падают на дно, эти туши, и через месяц-полтора они всплывают, и в толще воды как бы их течением приносит на берега», — отметил Руслан Сухарев.

На российском побережье, как говорят ученые, забор материала уже произвели. Когти, фрагменты кожи, внутренних органов отправили на экспертизу. Ученые проследили закономерность. Массовая гибель тюленей происходит в одно и то же время года.

«Мы предполагаем, что где-то вот сентябрь-октябрь они погибают. Это время миграции птиц как раз перелетных. И примерно ноябрь-декабрь их уже выбрасывает к берегу», — рассказала директор фонда поддержки и развития экологических инициатив «Компас» Татьяна Ковалева.

Первая версия — смертельно опасный вирус могли принести перелетные птицы. Из Европы, Азии, Сибири и Арктики пернатые слетаются к крупнейшему в мире озеру. Здесь они останавливаются для ночевки и кормежки и здесь контактируют с тюленями.

Гибель каспийских нерп от птичьего гриппа выглядит убедительно. Массово, в одно и то же время, но почему тогда ученые не находят самих переносчиков — мертвых птиц. Быть может, дело в другом?

Амир Алиев доктор географических наук «Другой причиной является землетрясение вулканических процессий между Махачкалой и Дербентом. В результате из недр земли выходили очень многие газы, основные метановые газы. Этот метан — газ, который влияет на жизнь тюленя».

Каспийский тюлень — местный эндемик, обитает только на Каспии. Это единственное млекопитающее в этих водах и вершина пищевой цепи. Любит есть кильку и рачков, при этом сам чувствует себя в безопасности. И долгие годы считалось, что единственная угроза для тюленя — человек.

Малышей этих морских животных не зря называют щенками. Каспийский тюлень относится к подотряду собакообразных. На берегу нерпы неуклюжи, зато в воде грациозны и быстры. Могут «разгоняться» до 30 километров в час.

Ближайший родственник каспийской нерпы — байкальский тюлень. Их пути разошлись более миллиона лет назад, во время очередного оледенения планеты. Каспийская нерпа приспособилась к теплу, но для рождения щенят ей до сих пор нужен лед.

Абдулгамид Теймуров доцент Дагестанского государственного университета «Они в таком младенческом возрасте, когда они еще бельки, они плавать не умеют. В воду они выходят только в том состоянии, когда уже после линьки приобретают шерсть взрослого животного. Первый месяц, недели они должны находиться на каком-то устойчивом льду».

На иммунитет каспийского эндемика может влиять чистота воды. Еще одна версия ученых: именно промышленные стоки убивают сотни тюленей. Но почему каждый год в одно и то же время?

«Одна из, так сказать, самых первых версий — это загрязнение вод Каспийского моря разного рода загрязнителями и последующее их попадание в организм тюленя по цепям питания. Есть исследования наших астраханских коллег, где показывается достаточно высокое содержание этих самых загрязняющих веществ», — считает Абдулгамид Теймуров.

В Дагестанском госуниверситете подтверждают снижение качества воды. В организме погибших нерп находят опасные вещества. Это может влиять на иммунитет. Как и выброс газа со дна Каспия. Много лет эту версию считали главной, но превышение допустимой концентрации не фиксируют датчики на множестве буровых платформ.

«Мы сейчас бьемся за то, чтобы повысить статус редкости каспийского тюленя и чтобы его внесли в перечень особо редких видов федерального проекта по сохранению биоразнообразия», — рассказала Татьяна Ковалева.

Несколько веков на Каспии промысловики били тюленя. В год добывали по сто тысяч туш. Ценился тюлений жир — благодаря содержанию витаминов он улучшает иммунитет. Мясо тюленей богато белком, а шкуры использовали на пошив одежды и обуви. Пик промысла пришелся советские годы.

«У нас даже в поселке Пираллахи какой-то завод построили, который жир брал. Это самый ценный продукт тюлений», — отметил Амир Алиев.

Бесконтрольный забой тюленя вынудил власти всех пяти стран Прикаспийского бассейна ввести запрет на добычу. Но популяция продолжает уменьшаться. Возможно, ответ на вопрос, кто каждый год убивает тысячи тюленей, появится после того, как закончится экспертиза. И результат может быть неожиданным.