Заря холодной войны: как США планировали ядерные атаки на Советский Союз

80 лет назад Пентагон принял директиву, разрешающую применение ядерного оружия против СССР в рамках плана «Тоталити». Это был первый документ об атомной бомбардировке нашей страны. На тот момент у Москвы не было возможности симметрично ответить Вашингтону. Впоследствии военное руководство США утвердило множество планов, предусматривавших уничтожение десятков миллионов советских граждан. Однако ни один из них не был реализован. По мнению экспертов, Вашингтон не отважился на ядерную войну прежде всего из-за высокого риска неприемлемого ущерба в случае ответных действий СССР.

Документ предполагал атомную бомбардировку советских городов, включая Москву, Ленинград, Казань, Горький (Нижний Новгород), Куйбышев (Самара), Саратов, Казань, Ярославль, Свердловск (Екатеринбург), Новосибирск, Баку, Тбилиси, Ташкент.

«Тоталити» стал первым официально утверждённым руководством США планом ядерной агрессии против СССР. Документ был разработан героем Второй мировой войны генералом Дуайтом Эйзенхауэром по распоряжению президента США Гарри Трумэна.

Работа над «Тоталити» началась после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, которые заставили Японию капитулировать. В общей сложности от ядерных взрывов и их последствий погибло около 340 тыс. человек. Большинство историков уверены, что для окончательной победы над Квантунской армией у американцев не было реальной необходимости применять новейшее смертоносное оружие.

К слову, «Тоталити» тоже предполагал капитуляцию Советского Союза из-за ядерных ударов по ключевым городам нашей страны.

По мнению опрошенных RT экспертов, американский проект ядерной агрессии напоминал усовершенствованный вариант британского плана «Немыслимое», который был утверждён сразу после разгрома нацистской Германии. Он предусматривал уничтожение Красной армии под натиском англо-американских сил и остатков вермахта. При этом Москву ожидала варварская бомбардировка, сравнимая по масштабу с той, которой подвергся Дрезден в феврале 1945 года.

«В нашей стране принято называть США и Великобританию союзниками, но в полном смысле слова они такими не были. У нас с ними был ситуативный союз против Гитлера, и он распался, как только нацистская угроза перестала быть серьёзной. Англосаксы всегда ненавидели советский режим, и им был выгоден наш разгром», — заявил в комментарии RT подполковник запаса Олег Шаландин.

Аналогичной точки зрения придерживается военный эксперт Виктор Литовкин. В разговоре с RT он отметил, что в конце Второй мировой войны англосаксы видели в СССР крайне опасного геополитического конкурента.

«Да, наша страна к концу войны была сильно истощена, но её авторитет и влияние невероятно возросли. Это очень пугало англосаксов. Ядерное оружие, как они думали, было способно отбросить СССР в «каменный век», — отметил Литовкин.

На заре холодной войны

После «Тоталити» военное руководство США разработало несколько обновлённых планов ядерного нападения на СССР. Среди них «Пинчер», «Бушвэкер», «Кранкшафт», «Хафмун», «Когвилл», «Оффтэк», «Троян» и «Чариотир», предусматривавший бомбардировку 70 советских городов 200 ядерными боезарядами.

Широкую известность получил утверждённый в 1949 году план «Дропшот». Он предполагал применение против СССР 300 атомных авиабомб и 250 тыс. тонн обычных средств поражения.

Массированный удар ВВС должен был уничтожить большую часть советского населения и 85% промышленного потенциала страны. Затем США намеревались провести масштабную сухопутную операцию с целью капитуляции коммунистического руководства.

Согласно «Дропшоту», наступавшие с запада войска должны были разделить Советский Союз на четыре «района ответственности», а американские дивизии Пентагон намеревался расквартировать в главных городах страны, включая Москву, Ленинград, Мурманск, Киев, Минск.

На заре холодной войны оценкой вероятного ущерба после ядерного нападения на СССР занималась специальная комиссия Объединённого комитета начальников штабов, которую возглавлял генерал-лейтенант ВВС Хармон.

Американские штабные офицеры рассчитывали, что Советский Союз понесёт чудовищные потери. При этом в Пентагоне не были уверены в окончательной победе над нашей страной даже после жесточайших атомных бомбардировок.

Например, согласно расчётам комиссии Хармона, план «Троян» по нанесению 133 атомных ударов по 75 советским городам не мог привести к капитуляции Советского Союза. К такому выводу она пришла в 1949 году, а в январе 1950-го Трумэн одобрил создание более разрушительной водородной (термоядерной) бомбы, мощность которой могла достигать 25 Мт в тротиловом эквиваленте.

В 1952 году американская исследовательская организация RAND подготовила доклад, в котором сообщалось, что водородная бомба обладает «фантастической разрушительной силой» и способна вызывать огромные пожары.

При этом аналитики учитывали, что СССР в перспективе тоже получит подобные боезаряды. В связи с этим они предупредили руководство США, что «широкомасштабное взаимное применение атомного и термоядерного оружия в отношении городов стало бы не чем иным, как национальным суицидом для обеих сторон».

От Берлина до Пекина

В 1950-е годы Соединённые Штаты резко нарастили свои ядерные арсеналы. По данным американских исследователей, в 1955 году Стратегическое авиационное командование (SAC) располагало 2,4 тыс. единицами атомного оружия, а спустя четыре года их число увеличилось до 12 тыс.

Одновременно Пентагон занимался развёртыванием межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и созданием подлодок с баллистическими ракетами средней дальности с боевой частью мощностью в несколько Мт.

Около десяти лет назад Архив национальной безопасности США опубликовал документы, в которых наиболее полно раскрывается список целей ядерных ударов Стратегического авиационного командования на 1959 год.

Согласно архивам, атомным бомбардировкам могли быть подвергнуты крупнейшие столицы и города стран — союзниц СССР по Организации Варшавского договора (ОВД). В их числе Восточный Берлин, Бухарест, Будапешт, Дрезден, Лейпциг, София, Варшава и Вроцлав (Бреслау).

Также ядерные силы США планировалось направить на Пекин, Тбилиси, Ригу, Таллин и Вильнюс. Всего в списке потенциальных целей атомных бомбардировщиков США значилось более 1,2 тыс. городов соцблока: от Восточной Германии до Китая.

Приоритетными объектами поражения являлись авиабазы, командные пункты, склады, промышленность, ж/д инфраструктура. Например, в Москве планировалось уничтожить около 180 стратегически важных целей.

Мирное население городов организаторы ядерной атаки воспринимали как одну из мишеней. Американские исследователи считают, что таким образом Вашингтон намеревался подорвать моральный дух советского народа.

Для нанесения сокрушительного поражения всему соцблоку предполагалось задействовать бомбардировщики B-47 и B-52 с атомными и термоядерными бомбами. Самым разрушительным боеприпасом был Mark 36 мощностью до 10 Мт. А в перспективе Стратегическое авиационное командование США рассчитывало получить бомбу мощностью 60 Мт.

Единый план

Новой вехой в развитии проектов ядерного удара по СССР и его союзникам стал «единый интегрированный оперативный план» (SIOP). Это был первый централизованный документ, который охватывал разные системы ядерного оружия США.

SIOP предполагал применение более 1,7 тыс. единиц атомного вооружения. Впервые он был принят в 1961 году.

Как полагали в Пентагоне, такая массированная атака должна была привести к уничтожению 95% целей, представлявших, с точки зрения американских военных, прямую угрозу континентальной части Соединённых Штатов.

В список целей американцы включили почти все советские города с населением от 50 тыс. человек. Согласно расчётам Объединённого комитета начальников штабов, при полноценном выполнении SIOP погибло бы 54% советского населения. В абсолютных цифрах это около 108 млн человек.

При ограниченном применении ядерного оружия общие потери СССР могли составить 37% населения, или около 80 млн человек. Но и при таких апокалиптических сценариях, по мнению штабных офицеров ВС США, у Советского Союза всё равно оставались бы значительные ресурсы для ответного удара.

Также в планы Пентагона входила ядерная атака на Польшу, где располагались советские средства ПВО. Жертвами полномасштабного применения атомного оружия могли стать свыше 2,6 млн поляков и советских военнослужащих. Кроме того, SIOP предусматривал ядерную агрессию против Китая — там могли погибнуть порядка 104 млн человек.

В дальнейшем, как отмечают эксперты, на планы применения ядерного оружия США большое влияние оказали Карибский кризис 1962 года и возросший ракетно-ядерный потенциал СССР.

С этого момента Пентагон уделял больше внимания применению подводного флота и межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования с разделяющимися головными частями. Одновременно американские военные запустили масштабные проекты в сфере ПРО.

После Карибского кризиса, как отметил Олег Шаландин, Вашингтон стал осознавать неизбежность ответного ядерного удара СССР.

«После Карибского кризиса трезвомыслящие головы в США пришли к выводу о невозможности ядерной атаки на Советский Союз без получения неприемлемого ущерба. Конечно, американцы всё равно продолжали усиливать ядерную триаду, но СССР стремительно сокращал разрыв по стратегическому потенциалу», — отметил Олег Шаландин.

К началу 1970-х годов СССР достиг с США паритета в стратегических ядерных силах, а в 1977 году превзошёл потенциального противника по количеству ядерных боезарядов на стратегических носителях. В начале 1980-х годов администрация Рональда Рейгана официально признала утрату ядерного превосходства над Советским Союзом.

На грани апокалипсиса

С середины 1980-х годов Пентагон начал прорабатывать варианты «сдерживания» Москвы с помощью неядерных стратегических сил. Более того, в военно-политической среде США усилились голоса критиков ядерного оружия — прежде всего за недостаточную точность.

Как заявил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, на излёте холодной войны США и СССР довольно сильно скорректировали планы действий в случае начала конфликта друг с другом. Ключевой задачей как Вашингтона, так и Москвы стало недопущение обмена ядерными ударами. Впрочем, данное обстоятельство не привело к отказу Соединённых Штатов от реализации агрессивных планов.

«С конца 1970-х годов в документах по военному планированию обеих сверхдержав стали появляться идеи неядерного сдерживания. Стороны сокращали стратегический арсенал, но от задачи нанесения неприемлемого ущерба СССР Пентагон всё равно не отказывался — чего только стоят развёрнутые в Европе Pershing (баллистические ракеты средней дальности. — RT) с подлётным временем 7—15 минут до Москвы и ключевых городов СССР», — пояснил Корнев.

Эксперт напомнил, что в период холодной войны у Соединённых Штатов неоднократно возникал повод для ядерного удара по Советскому Союзу.

«С 1945 года в отношениях с США было немало довольно серьёзных кризисов, случались и эпизоды непреднамеренного, ложного срабатывания системы предупреждения о ядерном нападении. Тем не менее, как я думаю, в Вашингтоне, особенно после Карибского кризиса, не хотели ядерной войны и осознавали неизбежность катастрофических последствий для США», — отметил Корнев.

Как, в свою очередь, заявил Виктор Литовкин, ключевую роль в недопущении ядерного апокалипсиса сыграли колоссальные усилия Советского Союза по созданию собственного ракетно-ядерного щита и мощнейших сухопутных группировок.

«По мере того как у США возрастало количество ядерных боеприпасов, увеличивался и список наших городов, подлежавших уничтожению. Однако в довольно короткий срок нам удалось создать могущественную ядерную триаду и сухопутные силы, которые были способны отбросить натовцев к Ла-Маншу. Достижение стратегического паритета потребовало привлечь огромные ресурсы, но только так можно было отстоять суверенитет и статус сверхдержавы», — подытожил Литовкин.