Михайло Ломоносов: что случилось с потомками первого русского ученого

Михайло Ломоносов — титан науки, поднявший Россию на плечи. Его публичная биография изучена досконально. Но частная жизнь, полная трагедий и странных перипетий, часто остаётся в тени. Его прямая мужская линия пресеклась ещё при жизни, а сегодня все его потомки живут за границей. Как сложилась судьба семьи первого русского учёного?

© Георг Преннер "Портрет Михаила Ломоносова"

Марбургская драма

Ломоносов женился в Германии, в Марбурге, на Елизавете-Христине Цильх. Их брак, заключённый по лютеранскому обряду, в России первоначально не признавался, делая жену и детей фактически незаконнорождёнными. Первенец, дочь Екатерина-Елизавета, родившаяся в 1740 году, прожила три года и умерла в 1743 году.

Пока Ломоносов строил карьеру в Петербурге, в Марбурге разворачивалась личная драма. В 1741 году родился сын Иван. Запись о его крещении и скорой смерти (прожил чуть более месяца) сохранилась в местном архиве. Но Ломоносов, погружённый в дела, ничего не знал.

Отчаявшись получить вести, Елизавета-Христина в 1743 году совершила немыслимый для той эпохи поступок: она отправилась одна с малолетней дочерью через пол-Европы в Петербург искать мужа. Представьте её положение: иностранка, иноверка, с ребёнком на руках, в чужой столице, где её брак недействителен. Она ехала не только к мужу, но и с вестью о смерти сына, которого он так и не увидел. Этой поездкой она спасла и брак, и будущее дочери.

Елена — единственная выжившая

Из троих детей Ломоносова выжила лишь младшая дочь Елена (1749-1772). Она стала единственной наследницей фамилии. Но и её судьба была короткой и печальной.

В 22 года она вышла замуж за библиотекаря Екатерины II Алексея Константинова. Родила троих детей, Сама она умерла, рожая четвертого ребенка, дочь Анну, в 1772 году. На момент смерти Елене оставалось немного до её 24-летия.

Среди родов, с которыми связали себя семейными, брачными узами внуки и правнуки великого ученого, были Раевские, Волконские, Орловы, Толстые и представители знатных зарубежных родов, например, герцог Георг Александр Мекленбургский.

Ныне все многочисленные потомки Ломоносова живут за рубежом, так как его прапраправнук Михаил вместе со своей женой Марией Раевской эмигрировали в годы гражданской войны в Европу. Найти информацию о них можно в Большой Российской энциклопедии и научном труде Б. Л. Моздалевского, русского генеалога и библиографа, "Род и потомство Ломоносова".