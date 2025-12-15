Консервированные сардины сделали ученого похожим на дельфина

Житель Великобритании Ник Норвиц, кандидат медицинских наук и сотрудник Оксфорда и Гарварда, месяц держал сардиновую диету. О последствиях жизни на экспериментальном рационе он рассказал Fox News.

По словам Норвица, консервированные сардины — «швейцарский нож в сфере метаболизма»: в них много белка и разных витаминов. Он решил проверить, что будет с организмом, и весь октябрь ел эту рыбу, только иногда позволяя себе другие продукты. Параллельно медик следил за показателями крови и весом. Он утверждает, что за месяц съел около тысячи сардин.

Как утверждает мужчина, эксперимент увенчался успехом. Весь месяц он чувствовал себя легким, сильным и выносливым. Его показатели анализов крови оказались похожими на анализы дельфинов из-за повышенного содержания омега-3 жирных кислот, характерного для этих морских млекопитающих.

Кроме того, сардины способствовали кетозу — сжиганию жира — и выработке гормона, ускоряющего метаболизм, в организме Норвица. Благодаря этому мужчина похудел почти на три килограмма.

Единственным недостатком такой диеты медик назвал постоянный запах рыбы. Хотя он регулярно мылся, чистил зубы и пользовался одеколоном, его девушка не могла даже целовать его. Норвиц заявил, что, если бы не запах, он бы продолжил питаться сардинами.

Ранее сообщалось, что Ник Норвиц целый месяц ел по 24 яйца в день, чтобы выяснить их воздействие на здоровье. Он заявил, что до конца эксперимента уровень холестерина в его крови снизился на 20 процентов.