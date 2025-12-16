Кто свел с ума графа Орлова

Блестящий фаворит, герой Чесменской битвы и один из самых могущественных людей империи — граф Григорий Орлов, казалось, имел всё. Но его жизнь оборвалась в безумии и отчаянии, и виной тому была любовь. Ирония судьбы заключалась в том, что двух главных женщин его жизни звали одинаково — Екатерина. Первая даровала ему власть, вторая — настоящее счастье, потеря которого и свела его с ума.

Екатерина Великая

Имя Орлова навсегда вписано в историю как имя человека, возведшего на престол Екатерину II. Их связывали не только политический союз, но и страстные, бурные отношения, продлившиеся более десяти лет. В знак особой милости императрица родила ему сына — Алексея Бобринского, осыпала титулами, богатствами и почестями.

Однако к 1772 году сердце государыни остыло. Новым фаворитом стал Григорий Потёмкин. Эта опала стала для гордого Орлова тяжёлым ударом. Подкосило его и пошатнувшееся здоровье — напоминали о себе старые раны. Лечение за границей, кутежи и попытки забыться не могли исцелить душевную рану. Граф погрузился в мрачное отчаяние, считая свою жизнь конченой.

Запретное счастье

Спасение пришло оттуда, откуда не ждали. Им стала юная фрейлина императрицы, его двоюродная сестра — Екатерина Зиновьева. После смерти её родителей граф, как опекун, взял на себя заботу о девушке и её имении.

Частые встречи, взаимопомощь и интересное общение быстро переросли в историю любви с далеко не платоническими отношениями.

Вместе с тем имеются сведения, что впервые граф Орлов взглянул на Екатерину Зиновьеву как на женщину тогда, когда ей исполнилось 13 лет - в прежние времена в этом возрасте девушки уже выходили замуж. Одни источники свидетельствуют, что граф Орлов совратил сестру, другие утверждают, что любовная связь была по их обоюдному согласию. Вскоре поползли слухи, что Екатерина Зиновьева ждет первенца, от которого поспешила избавиться.

Но как бы там ни было, после встречи с Екатериной Зиновьевой граф Орлов превратился из гуляки и сердцееда в серьезного преданного мужчину, единственным желанием которого была женитьба на любимой женщине.

Незаконная свадьба

Для этого влюблённым надо было нарушить закон, поскольку каноны православной церкви не допускали близкородственные браки. Опьяненные счастьем, они пошли на «преступление», и 5 июня 1777 года обвенчались в церкви Вознесения Христа. Свадьбу молодожены отметили в деревне, подальше от столичного бомонда, но утаить такое неординарное событие было невозможно.

Весть о браке графа Орлова «взорвала» Санкт-Петербург. Руководство Сената и Синода признали венчание незаконным и обратились к императрице с требованием разлучить Орлова и Екатерину Зиновьеву и отправить обоих в монастырь.

Однако Екатерина II не пожелала разрушать семейную идиллию Орловых. Она не только не расторгла их брак, но и удостоила княгиню Орлову звания статс-дамы, пожаловала ей орден святой Екатерины и одарила презентами.

Долгожданное семейное счастье

Наслаждаться счастьем чета Орловых отправилась в Швейцарию, где они провели медовый месяц. Вернувшись в Санкт-Петербург, граф Орлов, который был на 24 года старше своей супруги, решил всецело посвятить себя семейной жизни. Оберегая своё фамильное гнездо от посторонних взглядов, Орловы предпочитали в спокойствии наслаждаться обществом друг друга.

Лишь отсутствие детей несколько омрачало их счастье. Точнее, дети у Орловых были, но все они рождались мертвыми. Злопыхатели видели в этом Божье проведение и плату за грех, близкие утверждали, что всё дело в слабом здоровье Екатерины.

В 1780 году у княгини Орловой обнаружились первые признаки чахотки, а у графа Орлова появились приступы необычайной мнительности. Для профилактики болезней, а также с надеждой, что иностранные врачи помогут их семье обзавестись потомством, Орловы вновь уехали в любимую ими Швейцарию.

Сумасшествие графа

Два года Екатерина Орлова отчаянно цеплялась за жизнь и строила новые планы, но 16 июня 1781 года её сердце перестало биться. Не отходивший от постели жены граф Орлов от горя буквально потерял разум.

Приехавшие в Лозанну на похороны княгини Екатерины братья Орлова нашли его совершенно разбитым, ничего не понимающим взрослым человеком, впавшим в детство.

Родные перевезли овдовевшего графа в московскую усадьбу Нескучное (сейчас Нескучный сад). Попытки тогдашних светил медицины поправить психическое здоровье сумасшедшего пациента не возымели действие, и спустя полгода после смерти ненаглядной жены граф Орлов отошёл в мир иной.