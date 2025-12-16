Инесса Арманд: как Ленин поступил с детьми любимой женщины

Личные отношения Владимира Ленина давно стали предметом исторических споров. Многие исследователи убеждены, что его самой большой любовью была не жена Надежда Крупская, а пламенная революционерка Инесса Арманд. Их связывали не только политические взгляды, но и глубокое личное чувство, которое Ленин, судя по переписке, пронёс через всю жизнь. После скоропостижной смерти Арманд от холеры в 1920 году вождь и Крупская, как известно, взяли на себя заботу о её пятерых детях. Но какова была настоящая история этой семьи?

Дети от двух братьев

Инесса родила четверых старших детей — Александра, Фёдора, Инну и Варвару — в браке с состоятельным фабрикантом Александром Армандом. Однако позже её сердце покорил родной брат мужа, Владимир Арманд. От этой связи на свет появился младший сын, Андрей. Поразительно, но законный муж, безумно любивший Инессу, не только простил измену, но и дал ребёнку от своего брата собственное отчество, официально признав его своим.

После смерти матери

Распространённый миф гласит, что после смерти Инессы её дети переехали к Ленину и Крупской. Однако реальность была иной. Основную ответственность за воспитание и содержание всех пятерых детей до конца взял на себя их отец и законный опекун — Александр Арманд.

Владимир Ильич и Надежда Константиновна действительно оказывали семье покойной большое внимание и протекцию, но это было именно «своеобразное шефство», как позже вспоминала дочь Инессы, Варвара. Они активно участвовали в судьбе детей, используя свои возможности, чтобы обеспечить им старт в жизни.

Как Ленин помогал

Ярким свидетельством личной заинтересованности Ленина служит его письмо 1921 года к советскому послу в Персии Фёдору Ротштейну. В нем Ильич просит Ротштейна о том, чтобы тот «обратил внимание» в частности на Александра и Варвару Арманд и «помог бы им всячески».

К слову, первенцу Инессы Федоровны Александру Ротштейн и в самом деле помог. В 1921 году он стал секретарем торгового представительства в Тегеране. Через несколько лет Александр окончил технический вуз и стал трудиться во Всесоюзном теплотехническом институте. В 1933 году Орджоникидзе предложил ученому стать его заместителем в Наркомтяжпроме.

Варвара, Инна, Федор и Андрей

Варвара же, за которую также беспокоился Владимир Ильич, пошла совсем иным путем. Она стала заслуженным художником РСФСР. Ее сестра Инна до конца дней работала в Институте марксизма-ленинизма. Все они: Александр, Варвара и Инна дожили до весьма преклонных лет.

Федор Арманд умер в 40 лет от туберкулеза. В юности он выучился на летчика в Англии, а после революции служил в рядах Красной Армии. Самый младший в семье Андрей погиб примерно в том же возрасте, что и Федор. Он был убит на фронте во время Великой Отечественной войны.