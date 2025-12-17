Как Лондон проиграл бурам войну в Южной Африке

145 лет назад началась первая Англо-бурская война. Жители Южно-Африканской Республики, известной также как Трансвааль, восстали против вмешательства Лондона в свои внутренние дела. Боевые действия продолжались несколько месяцев и завершились фактическим поражением англичан. Великобритании пришлось пойти на перемирие с Трансваалем, а затем и на признание за его населением права на самостоятельное решение внутренних вопросов. Буры согласились координировать с Лондоном только внешнеполитические темы. Однако желание установить контроль над всей Южной Африкой у британцев оставалось, из-за чего в конце XIX века произошла вторая Англо-бурская война.

Великий трек

Первые поселенцы из Европы появились в Южной Африке в XVII веке. В 1652 году мореход Ян ван Рибек основал под руководством голландской Ост-Индской компании колонию в Столовой бухте возле мыса Доброй Надежды. В неё потянулись переселенцы из Нидерландов, а также немцы и подвергавшиеся гонениям на родине французские гугеноты. Переселенцы образовали новую народность, известную как африканеры или буры (часть исследователей считают буров субэтнической группой африканеров, живущей в сельской местности). Центром колонии стал город Капстад (современный Кейптаун), а её саму назвали Капской.

В ходе Наполеоновских войн Капскую колонию захватила Великобритания под предлогом борьбы с оккупировавшим Нидерланды Бонапартом. Однако по итогам Венского конгресса Лондон настоял, чтобы колония осталась за ним. С этого времени в Южную Африку стали активно переселяться британцы.

Африканеры были недовольны установлением в колонии британских порядков: навязыванием английского языка в качестве единственного официального, разорительной для местного населения денежной реформой, отменой рабовладения и налаживанием связей колониальных властей с соседними коренными народами без учёта интересов «старых» колонистов. В 1835—1845 годах тысячи буров переселились в центральные районы Южной Африки, неподконтрольные Лондону. Эта миграция получила название «Великий трек». Переселенцы создали Республику Наталь, но вскоре британцы и её присоединили к своим владениям. Не желавшие жить под властью Лондона африканеры двинулись ещё дальше вглубь Африки, создав там два независимых политических объединения: Южно-Африканскую Республику (Трансвааль) и Оранжевое Свободное государство. Однако британскую колониальную администрацию такое соседство не устраивало.

«Англия для увеличения собственных доходов проводила ярко выраженную имперскую политику. Богатства шли в метрополию за счёт эксплуатации колоний. Отсюда и такое внимание к бурским республикам», — рассказал RT профессор МПГУ, доктор исторических наук Виталий Захаров.

Экспансионистские устремления у британцев резко усилились после того, как в центральных районах Южной Африки были обнаружены залежи алмазов.

«К 1880-м годам Британия фактически была единственным крупным государством, имевшим колонии в самой южной части Африки. И у официального Лондона был план по созданию доминиона под названием «Южно-Африканская конфедерация». Для учреждения такой самоуправляемой колонии британские власти намеревались присоединить к империи две независимые бурские республики — Оранжевое Свободное государство и Трансвааль», — отметил в беседе с RT преподаватель факультета истории и права ТГПУ им. Л.Н. Толстого, научный сотрудник Тульского государственного музея оружия кандидат исторических наук Александр Арбеков.

По его словам, в 1877 году Трансвааль согласился на аннексию своей территории и на присоединение к Британской империи при условии сохранения широкой законодательной автономии. Однако на практике британские власти сразу же повели себя жёстко: фактически установили в Трансваале военную администрацию и стали проводить тяжёлую для буров налоговую политику. Население Трансвааля открыто проявляло недовольство происходящим — в частности, устраивало демонстрации, которые порой заканчивались силовыми столкновениями с местной властью.

Особое возмущение у жителей Трансвааля вызвали попытки британской администрации взыскать с них «недоимки» по налогам за период, когда республика ещё даже не была аннексирована Лондоном.

«Между британцами и бурами изначально складывались не очень доброжелательные отношения. Буры не любили британцев за их надменность и желание подчинять всех своей воле. Британцы же видели в бурах отсталых религиозных фермеров, находившихся на более низкой ступени цивилизационного развития», — отметил Александр Арбеков.

Первая Англо-бурская война

16 декабря 1880 года произошло восстание трансваальских буров в Почефструме, с которого обычно отсчитывают начало первой Англо-бурской войны. Уже через несколько дней все британские гарнизоны в Трансваале фактически оказались в осаде.

«Англичане были прекрасными мишенями для буров, так как носили яркие красные мундиры. А буры были прирождёнными охотниками, в подавляющем большинстве умели великолепно стрелять и прекрасно маскироваться на местности», — рассказал Виталий Захаров.

© Британский контингент в Южной Африке

Уже 28 января 1881 года британцы были разбиты в сражении у Лаингс-Нек, понеся ощутимо большие потери, чем их бурские противники. Впрочем, столкновения в ходе войны происходили между достаточно ограниченными контингентами.

«Первая Англо-бурская война носила локальный характер, не была широкомасштабной. Фактически речь шла о столкновении отдельных отрядов. В историографии она нередко фигурирует под названием «Трансваальское восстание», так как буры восстали с целью освобождения от британского контроля», — рассказал Александр Арбеков.

По мнению Виталия Захарова, вводить в Южную Африку крупный контингент у британцев не было на тот момент ни сил, ни возможности, а побеждать с имеющимися ресурсами у них не получалось.

© Трансваальский генерал Петрус Жубер

«В целом война протекала с преимуществом буров на поле боя. В Лондоне недооценили характер сопротивления и не ожидали, что буры будут столь яростно и активно сопротивляться британской гегемонии. Кроме того, недостаточный уровень понимания ситуации демонстрировали сами британские военные: руководство регулярной армии считало, что наличие военной дисциплины сыграет решающую роль в противостоянии с бурами, которые представляли собой фактически вооружённое ополчение. Однако это представление оказалось ошибочным. В ряде столкновений буры одержали победу над британцами», — подчеркнул Александр Арбеков.

27 февраля 1881 года произошла Битва за Маджуба-Хилл. Британский отряд под командованием генерал-майора сэра Джорджа Помроя Коли занимал позиции на возвышенности. Британское командование считало, что буры отступят сами, поэтому даже не отдало солдатам приказ окопаться. Однако африканеры пошли на штурм, укрываясь в высоком кустарнике и целенаправленно отстреливая английских офицеров. Среди британцев началась паника, усугубившаяся после того, как бурский снайпер ликвидировал Коли. Отступление переросло в беспорядочное бегство. Произошедшее стало болезненным ударом по репутации британцев.

«Конфликт носил скоротечный характер, поэтому британцы не успели адаптировать методику ведения боевых действий к новым условиям и сражались преимущественно в устаревших боевых порядках. В период между Крымской и Англо-бурской войнами британцы в основном воевали с противником, вооружённым копьями, саблями, луками или в лучшем случае кремнёвыми ружьями, и они искренне полагали, что имеющегося у них военного инструментария будет достаточно для противодействия бурам. Но ситуация оказалась полностью противоположной. Буры использовали более передовую тактику, основанную на личной инициативе и на ведении огня за счёт рассыпного строя и стрелковых цепей. Такой подход в дальнейшем стал основой для развития военного искусства в ХХ веке», — рассказал Александр Арбеков.

По его словам, в Лондоне опасались, что по мере разрастания конфликта в него включится также Оранжевое Свободное государство. Кроме того, у британцев оставались нерешённые вопросы в Афганистане, и они боялись восстания африканских племён в соседних регионах. Таким образом, существовало немало факторов, подтолкнувших руководство Британской империи к предоставлению бурам фактической независимости.

6 марта 1881 года английское правительство заключило перемирие с Трансваалем. А 3 августа был подписан мирный договор, известный как Преторийская конвенция. Бурам гарантировали полное самоуправление при условии признания формального сюзеренитета британской короны. Конвенция определяла границы Трансвааля, предоставляла британцам определённые торговые преференции, гарантировала права коренного населения и вводила должность британского резидента в республике. Отдельные положения документа вызвали недовольство у африканеров, поэтому переговоры продолжились и завершились в 1884 году подписанием Лондонской конвенции без прямого указания на британский сюзеренитет. Буры только гарантировали координацию с Лондоном в вопросах внешней политики.

«Первая Англо-бурская война стала своего рода прологом ко второй Англо-бурской войне. Британцы не теряли надежды создать доминион из всех белых поселений в Южной Африке и хотели отомстить бурам за свои поражения. Кроме того, на территории бурских республик были найдены крупные залежи золота, и это разожгло аппетит у британских элит», — пояснил Александр Арбеков.

Как отмечают историки, к новому нападению на африканеров официальный Лондон подготовился основательнее и в ходе войны вёл себя очень жёстко, поэтому, несмотря на значительные потери, британцы два десятилетия спустя всё же смогли подчинить себе всю Южную Африку.