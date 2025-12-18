Чем на самом деле был ацтекский Камень Солнца

235 лет назад был найден ацтекский Камень Солнца. Этот монолитный базальтовый диск с символическим изображением космогонии ацтеков в средствах массовой информации часто ошибочно называли «календарём майя» и связывали с различными эзотерическими практиками. Истинное предназначение Камня Солнца до конца не установлено, однако исследователи предполагают, что он мог использоваться при человеческих жертвоприношениях. После провозглашения независимости Мексики Камень Солнца стал одним из символов её национальной культуры, отмечают историки.

История находки

Каменное изваяние, известное в наши дни как Камень Солнца, было создано, согласно различным источникам, в конце XV или начале XVI века — возможно, в годы правления Монтесумы II.

«Он был изготовлен незадолго до прихода испанцев. В центре монумента изображён лик бога солнца Тонатиу. Некоторые исследователи полагают, что это изображение Монтесумы II как бога солнца. Он предстаёт как космический правитель, повелитель пространства и времени», — поделился в беседе с RT доцент Мезоамериканского центра им. Ю.В. Кнорозова РГГУ кандидат исторических наук Дмитрий Беляев.

По его словам, на Камень Солнца также были нанесены календарные иероглифы.

«Самые важные из них — символы четырёх предшествующих циклических эпох, через которые прошёл мир, а также нынешней эпохи, в которой правит бог Тонатиу», — рассказал Беляев.

Вместо языка у изображения Тонатиу на Камне Солнца — нож, символизировавший необходимость жертвоприношений, а в руках он сжимает человеческие сердца.

Монумент располагался на главной площади столицы ацтеков Теночтитлана. После падения ацтекского государства под ударами конкистадоров под командованием Эрнана Кортеса испанцы перенесли изваяние к западной стороне дворца вице-короля. Несколько десятилетий монумент никто не трогал, однако во второй половине XVI века архиепископ Алонсо де Монтуфар приказал закопать его в землю. По мнению католического иерарха, ацтекский монумент оказывал негативное влияние на население города, который к тому времени стал называться Мехико.

О памятнике успели позабыть. И только 17 декабря 1790 года на него наткнулись рабочие, которые прокладывали водопровод и ремонтировали тротуарное покрытие. Позже вице-король Новой Испании Хуан Винсент де Гуэмес Пачеко и Падилья, граф де Ревильяхихедо, приказал перенести монумент к западной башне Кафедрального собора в Мехико, чтобы им могли любоваться жители и гости города. На этом месте он простоял почти столетие.

Первым учёным, исследовавшим ацтекский базальтовый диск, стал Антонио де Леон-и-Гама — астроном, медик и антрополог, которого часто называют отцом мексиканской археологии.

В конце XIX века Камень Солнца переместили в Галерею монолитов, а в 1964 году — в Национальный музей антропологии, в экспозиции которого он находится до сих пор.

«Загадочность Камня Солнца»

Монумент представляет собой базальтовый диск диаметром 3,6 м. Весит он более 24 т. Базальт для его создания был, предположительно, добыт в южной части долины Мехико и доставлен в Теночтитлан сотнями работников.

«Мы до сих пор не знаем, какую функцию Камень Солнца выполнял в действительности», — отметила в беседе с RT кандидат исторических наук, научный сотрудник Отдела источниковедения Санкт-Петербургского института истории РАН Анастасия Калюта.

По её словам, у учёных существует три основные версии на этот счёт.

«Версия первая. Камень Солнца — это течкатль, то есть жертвенный камень, на который укладывали пленного для жертвоприношения, вырывая сердце через отверстие под рёбрами. Однако против этой версии говорит то, что у него отсутствовал специальный жёлоб для стока крови, который в таких случаях был необходим», — рассказала Анастасия Калюта.

Историк также обратила внимание на то, что жертвенные камни имели заострённую, а не круглую форму.

Главный источник первой версии, по её словам, — хроника монаха доминиканца Диего Дурана «История Индий», написанная в 1570—1580-е годы. К тому времени с момента испанского завоевания прошло более полувека.

«Естественно, что сам Дуран подобных жертвоприношений уже не видел, так как активное насаждение в Мексике католицизма с запретом на любые языческие обряды началось уже в 1520-х годах. Поэтому Дуран использовал свидетельства своих предшественников или рассказы престарелых индейцев о прежних временах», — подчеркнула Калюта.

Зато Дуран лично видел Камень Солнца в Мехико до того, как его закопали.

«Согласно второй версии, Камень Солнца — это куаухшикалли, или «орлиная чаша», то есть место, куда помещали сердце принесённого в жертву человека», — рассказала Калюта.

Эту гипотезу, по её словам, выдвинул немецкий учёный Герман Бейер. Однако слабое место этой версии — тот факт, что на Камне Солнца нет подходящей для этой цели выемки, которая присутствует на других куаухшикалли.

«По третьей версии, Камень Солнца — это темалакатль, то есть камень, на который ставили пленного во время так называемого гладиаторского жертвоприношения. Обычно пленника при этом привязывали за ногу или за пояс верёвкой к камню, давали ему деревянный меч, а против него выходили поочерёдно сражаться ацтекские воины с настоящим оружием. Однако и для верёвки в камне должно быть углубление», — рассуждает Калюта.

Поэтому ни одну из версий пока что нельзя назвать на 100% правдоподобной, констатируют специалисты. Не меньшее внимание Камень Солнца привлекает и со стороны тех, кто совершенно далёк от науки.

«Загадочность Камня Солнца, его совершенная геометрическая композиция, симметрия и сложная иконография создают в глазах аудитории СМИ эффект «закодированного послания», а неразгаданное назначение оставляет место для таинственности и теорий заговора, которые так любит массовая культура», — отметил в разговоре с RT генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

При этом любители сенсаций, журналисты и фанаты оккультных практик зачастую даже не старались разобраться с истинной историей Камня Солнца, выдавая странные предположения о его назначении.

«Среди поклонников эзотерических и оккультных учений Камень Солнца стал очень популярен из-за его календарной и религиозно-мифологической символики. Во второй половине ХХ века они неверно приписали Камень Солнца древним майя, и он стал известен как «календарь майя». В связи с этим его популярность выросла ещё больше, особенно в преддверии «конца света по календарю майя» в 2012 году», — рассказал Дмитрий Беляев.

Как отметил Егор Лидовской, Камень Солнца стал широко использоваться в маркетинге и сомнительной рекламе — и это не нравится многим мексиканцам, для которых монумент — уникальный памятник истории, чудесным образом сохранившийся после сотен лет колониализма.

«Это был первый монументальный памятник древней мексиканской культуры, обнаруженный в конце XVIII века, когда в Новой Испании, будущей Мексике, активно шёл процесс становления национального самосознания. После обретения Мексикой независимости он вошёл в число национальных символов страны», — подчеркнул Дмитрий Беляев.

Как отметила Анастасия Калюта, Камень Солнца стал символом великого и древнего прошлого Мексики, подобно пирамидам в Египте.