18 декабря: почему Саввин день нельзя проводить в унынии

Православные в этот день чтят преподобного Савву Освященного, а в народе эта дата получила название Саввин день.

Это веселый и добрый праздник во время рождественского поста, поэтому встречали его в кругу семьи, можно было шутить, особенно с теми, кто носит имя Савва. Нельзя было этот день проводить в унынии.

Среди традиций этого дня - наличие на столе пирогов с картофелем или капустой, яблоками или фасолью, а также рыбные блюда, например, селедка.

Считалось, что если в этот день заслать сватов, то брак будет очень удачным. В этот день плохой приметой было заниматься серьезной работой, считалось, что толка от нее не будет. Нельзя было ругаться на коней, так как это могло привести к беде. В этот день беременным не разрешали мыть голову, поскольку у ребенка будет плохая память. Чтобы защитить жилище, в этот день развешивали под окнами и над входной дверью связки с луком и чесноком.

Смотрели и на погоду. Если на улице стоял мороз, а белки свои гнезда покинули, будет оттепель. Если стоит оттепель - простоит она до конца декабря.

Если дым столбом, то будет морозная погода, развивается в разные стороны - к ненастью, а по земле стелется - к снегопаду.