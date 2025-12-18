Почему на похоронах жены Сталин прыгал в могилу

Иосиф Сталин — личность, чей образ в истории колеблется между демонизированным тираном и прагматичным строителем империи. Однако за стальной маской «вождя» иногда проступали черты обычного человека. Его личная жизнь, особенно история первого брака, полна драматизма, который сложно уместить в черно-белые схемы.

Быстрая любовь и ранняя смерть

В 1906 году молодой революционер Иосиф Джугашвили, скрывавшийся от властей, обвенчался с Екатериной (Като) Сванидзе. Она была из обедневшей дворянской семьи, работала поденщицей, а познакомил их брат Като, учившийся с Иосифом в семинарии. Несмотря на разницу в семь лет, брак, по воспоминаниям, был страстным и счастливым, хотя и продлился всего 16 месяцев. В 1907 году Като родила сына Якова и вскоре умерла от тифа. Эта потеря стала для 29-летнего Сталина тяжелейшим ударом.

Прыжок в могилу

Обстоятельства похорон первой жены открывают непривычный образ будущего вождя. Как пишет историк Саймон Себаг-Монтефиоре в книге «Молодой Сталин», горе Джугашвили было столь неистовым, что в момент опускания гроба в могилу он прыгнул вслед за ним.

Его с трудом вытащили обратно, пока он отчаянно сопротивлялся. Этот эпизод, словно вырванный из античной трагедии, показывает глубину его чувств к Като, которые контрастируют с будущей ледяной сдержанностью.

Сын как тень

После смерти супруги будущий советский лидер оставил сына Якова бабушке, которая фактически и вырастила внука. Отец редко навещал своего отпрыска в Грузии. Более того, когда Яков оказался в плену в немцев, советский вождь отказался обменять сына на фельдмаршала Паулюса, схваченного в Сталинграде. Политик без оснований счел своего сына предателем.

После Като

Искреннее отчаяние молодого вдовца, однако, быстро ушло в прошлое. За Сталиным, особенно в его тифлисский период, закрепилась репутация «грузинского Казановы» — человека с темпераментом и множеством романов. Образ безутешного вдовца сменился образом любвеобильного и властного мужчины.

Эта короткая, но яркая глава личной жизни Сталина — словно трещина в монолите его легенды. Она напоминает, что до того, как стать «отцом народов», он был человеком, способным на страсть, безрассудное горе и такую же безрассудную жестокость по отношению к тем, кто должен был быть ему ближе всех. Любовь к Като осталась в прошлом, но её тень, возможно, навсегда окрасила его отношение и к семье, и к миру.