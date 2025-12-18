План «Барбаросса»: почему нацистские генералы недооценили Красную армию

85 лет назад, 18 декабря 1940 года, Гитлер утвердил план нападения на Советский Союз, известный под кодовым наименованием «Барбаросса». Нацистские генералы разработали масштабную военную операцию, однако уже к концу 1941 года стало понятно, что их план провалился. Вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны имени О.А. Ржешевского, автор книги «Победа вне стенограмм» Константин Залесский в интервью RT рассказал о подготовке нацистов к агрессии против Советского Союза и причинах их поражения.

— Когда было принято принципиальное решение о нападении Третьего рейха на СССР?

— Тяжело назвать конкретную дату. Но можно с уверенностью сказать, что идея агрессии против Советского Союза вынашивалась очень долго. Хрестоматийной датой считается 31 июля 1940 года — день совещания в Бергхофе, на которое Гитлер собрал представителей высшего военного руководства и сказал, что у него есть непреклонное решение покончить с Россией. Но существует и другая дата — 2 июня 1940 года, когда Гитлер, объезжая после успешного завершения первого этапа Французской кампании войска на Западном фронте, посетил штаб-квартиру командующего группой армий «А» Герда фон Рундштедта и в разговоре с ним заявил, что у него скоро будут развязаны руки для выполнения великой задачи — противостояния большевизму. Таким образом, конкретное решение было принято не 31 июля, а раньше.

— Советское руководство долго уговаривало лидеров западных стран создать единый антинацистский блок. Как проходили эти переговоры и почему они не увенчались успехом?

— Эти переговоры проходили задолго до момента, когда нацисты стали готовить план «Барбаросса», — ещё до начала Второй мировой войны. Они предшествовали подписанию Советско-германского договора о ненападении 1939 года. Советский Союз на протяжении длительного времени прилагал огромные усилия для создания некой системы международной безопасности в Европе. Точнее, общемировой системы, но Европа была в приоритете. СССР хотел предотвратить нацистское нападение и пытался открыть другим странам глаза на агрессивную сущность Берлина. В Москве понимали, что Советский Союз и гитлеровская Германия находятся на разных идеологических полюсах, и поэтому ожидали удар.

В рамках усилий по созданию системы международной безопасности СССР, в частности, заключил договор с Чехословакией, в рамках которого Москва гарантировала помощь Праге, если её поддержит Франция. А в 1939 году Советский Союз инициировал переговоры с Англией и Францией — для создания, скорее, даже не блока, а определённой договорной базы для противодействия возможной агрессии со стороны Германии. Но западные партнёры не были готовы к взаимовыгодным компромиссам и заблокировали эту ситуацию. Поэтому в условиях приближающейся войны, когда Германия предложила заключить договор о ненападении, СССР согласился.

Сегодня бытует упрощённое видение ситуации в Европе накануне войны — мол, все противостояли нацистской Германии. В реальности всё было гораздо сложнее. Существовало три основные силы: фашистский блок во главе с Германией, западные либеральные демократии во главе с Великобританией и Францией, Советский Союз. И между этими странами существовали очень серьёзные противоречия. Западные государства были готовы перегрызть глотку СССР с большим удовольствием. А руководство Советского Союза, в свою очередь, видело в фашистах передовой отряд империализма, то есть наиболее ярко выраженных представителей коллективного Запада — из того же лагеря, что и Англия с Францией. С идеологической точки зрения было всё очень запутанно. Никто никому не доверял. Сотрудничать можно было только на взаимовыгодной основе, а не так, как мы в начале Первой мировой войны — просто «ради союзников».

— Европейские государства, на которые Гитлер напал до СССР, сопротивлялись ему от нескольких часов до нескольких недель. Что обусловило столь быстрое продвижение нацистов по Европе?

— Существовал целый комплекс факторов. Прежде всего Германия достаточно успешно провела реорганизацию своей армии и военной промышленности, накопила силы. Она обладала хорошим военным потенциалом. Германское командование сформировало эффективные танковые части, разработало целый ряд достаточно передовых ходов в области военной теории. И конечно, оно использовало фактор внезапности.

Во Франции, армия которой формально считалась в 1939 году сильнейшей в Европе, народ совсем не готов был воевать. Он был надломлен потерями Первой мировой. Великобритания, в свою очередь, не хотела «вписаться» за Францию в полной мере, отправив ей на помощь ограниченный экспедиционный корпус. И другие страны также были не готовы к войне.

На Балканах или в Дании нацисты демонстрировали успехи против заведомо более слабых противников. А в случае с Францией сыграл свою роль огромный комплекс факторов — причём не только военного, но и политического характера.

— Как нацистское командование разрабатывало план нападения на Советский Союз? И почему изначально рассматривалось несколько сценариев действий вермахта против Красной армии?

— План «Барбаросса» разрабатывался достаточно быстро. Правда, к концу июля 1940 года, когда Гитлер окончательно дал отмашку, определённые наработки у немецких военных уже были. В любом генштабе всегда должны быть варианты действий против гипотетического противника. После команды Гитлера планирование пошло очень стремительно — прежде всего в Генеральном штабе сухопутных войск вермахта. Свой план составил Эрих Маркс, считавшийся лучшим специалистом по России. Потом его наработки передали Фридриху Паулюсу, который был первым обер-квартирмейстером, и в обязанности которого входили вопросы планирования. Одновременно работы велись и в Верховном главнокомандовании вооружённых сил Германии.

План долгое время назывался «Отто», и именно под этим кодовым наименованием был впервые представлен Гитлеру. Нельзя сказать, что существовал один план, второй, третий, четвёртый. Велась плановая работа, одно проистекало из другого. Сначала немецкое командование намеревалось окружить Красную армию в одном «котле», потом — в двух и так далее. Уточнялись силы РККА, определялись возможности самих немцев, корректировались направления главных ударов. Все оперативные подразделения подчинялись единой логике. Кстати, знаменитый план «Барбаросса», утверждённый в итоге 18 декабря 1940 года, был достаточно «рамочным» вариантом. Схемы развёртывания войск, мобилизационных мероприятий разрабатывались уже позже.

— «Вариант Барбаросса» — это план боевых действий вооружённых сил нацистской Германии. А каковы были намерения Третьего рейха в отношении мирного населения СССР на оккупированных территориях?

— Совершенно верно, план «Барбаросса» — сугубо военный. Но параллельно был намечен целый ряд политических мероприятий, связанных с оккупированными советскими территориями, в том числе и со стороны того же вермахта. Разрабатывался комплекс основополагающих документов, которые регламентировали поведение немецких войск на территории Советского Союза. Например, немецкий солдат полностью освобождался от какой-либо дисциплинарной ответственности за будущие нарушения, которые он, возможно, совершит против местного населения. То есть то, что в другой стране могло считаться военным преступлением и за что можно было попасть под немецкий суд, в СССР никак не возбранялось. Кроме того, был разработан целый комплекс документов по военному ограблению советских территорий — конфискации полезных ископаемых, техники, продовольствия. Параллельно шло планирование хозяйственной эксплуатации оккупированных земель по линии экономических и политических ведомств — например, разрабатывался печально известный план «Голод». Немецкое население не должно было ощущать никаких тягот войны — за счёт ограбления мирных жителей СССР. Это естественно должно было привести к гибели от голода миллионов советских граждан, но такие детали нисколько не волновали германское руководство.

За счёт советских территорий планировалось обеспечить «жизненное пространство» для немецкого населения, которое должно было расти в геометрической прогрессии. Согласно планам, советские граждане гибли, а их место занимали немцы. «Крестовый поход против большевизма» был пропагандистской сказкой нацистов. Конечно, они планировали свергнуть советское руководство, но их основной целью была не борьба с коммунизмом, а превращение СССР в колонию.

— Каким образом гитлеровская Германия готовилась к нападению на СССР? Насколько успешной была эта подготовка?

— Подготовка велась очень серьёзно. Разработаны были, особенно на тактическом уровне, достаточно эффективные шаги. Была проведена операция по дезинформации для прикрытия развёртывания. Другое дело, что сама идея нападения на СССР изначально была авантюрой. Но, как и большинство авантюр, она имела некоторый шанс на успех. Впрочем, просчитать его было сложно. В идею молниеносной войны — блицкрига — заложили очень много «если». «Если» СССР не сможет провести мобилизацию, «если» СССР не сможет выставить новый эшелон войск и так далее. Но по итогу авантюра немцев провалилась.

— Насколько хорошо советская разведка была проинформирована о планах нацистского командования?

— Это спорный и тяжёлый вопрос. Советская разведка была хорошо проинформирована, но немцы вели активную дезинформационную кампанию. Поэтому у спецслужб СССР имелась масса противоречивых данных. В то время проблема всех разведок мира заключалась в том, что они добывали и передавали информацию политическому и военному руководству, а не тщательно анализировали её, как это происходит сегодня.

Иосифу Сталину передавали самые разные даты начала войны, а она всё не начиналась. Соответственно, сомнения у него вызвала и дата 22 июня 1941 года. Наша разведка работала очень хорошо, но определить, где правда, а где ложь, было очень трудно.

Сталин считал, что понимает Гитлера, так как мерил его по себе. Он на месте Гитлера не напал бы на СССР, поэтому думал, что и Гитлер не нападёт. Кстати, по той же причине он потом не верил в самоубийство Гитлера — Сталин никогда бы не покончил с собой, а боролся бы до конца. Но, как показал опыт, Гитлер мыслил совершенно по-другому…

— Уже с первых дней Великой Отечественной войны стало ясно, что боевые действия идут не по разработанным нацистами планам. Пограничные заставы оборонялись неделями, советские военнослужащие проявляли массовый героизм, а на Дунае на некоторое время бои даже удалось перенести на территорию Румынии. Какова была реакция командования вермахта на происходящее? Были ли скорректированы в связи с этим нацистские планы?

— В принципе, никогда ни один военный план не развивается так, как он разработан. Немецкая военная машина была достаточно гибкой. Командиры в рамках поставленных задач имели широкие полномочия. Сбои, такие как в Брестской крепости или на Дунае, воспринимались как досадные недоразумения. Планы пришлось корректировать, когда не удалось разбить Красную армию в пограничных сражениях. Как мы уже говорили, авантюра «Барбароссы» не предполагала наличие у СССР второго эшелона в стратегической обороне. А СССР успел его создать. Но, несмотря на это, на первом этапе войны вермахт действовал крайне успешно. До приостановки наступления на Москву блицкриг развивался, хотя, по моему мнению, он стал выдыхаться ещё в сентябре, и тогда вермахт потерял свой шанс в этой авантюре.

— В какой мере командованию вермахта удалось реализовать на практике «Вариант Барбаросса»? И почему в конечном итоге у нацистов всё пошло не по плану?

— План «Барбаросса» по итогу не был никак реализован. Первоначальный успех имелся. Со времён Наполеона до Москвы никто ещё не доходил и таких колоссальных территорий не захватывал. Но вся кампания должна была завершиться до зимы 1941 года. Этого сделать нацистам не удалось. Враг недооценил Красную армию. Точно так же Гитлер недооценил советское руководство. Не рассчитывал он и на такое ожесточённое сопротивление со стороны народа. Теория Гитлера заключалась в том, что СССР заселён «неполноценными» людьми, не способными даже к самостоятельному государственному творчеству. Он напрасно думал, что всё развалится само собой под первыми же ударами.