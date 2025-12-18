Почему русские крестьяне всегда спали одетыми

Быт русского крестьянина вплоть до середины XX века был суров и аскетичен. Кровать с матрасом считалась непозволительной роскошью, а традиции сна, уходящие корнями в глубокую древность, определялись не комфортом, а практичностью, климатом и вековыми суевериями.

Печь, полати и «коник»

Крестьянская изба с ее единственной жилой комнатой была образцом рациональности. Место для сна выбиралось по простому принципу — чем ближе к теплу, тем лучше. Центром мироздания была печь: она кормила, грела и была лучшей лежанкой. Просторную полку на печи по праву занимали старики, нуждавшиеся в сухом тепле. Молодежи она перепадала лишь в их отсутствие.

Полати — деревянные полки между печью и стеной — были вторым по престижу местом. Там было тепло, уютно и безопасно от сквозняков, поэтому их отдавали детям. Хозяин дома часто спал на своей лавочке-«конике» у входа, украшенной резной конской головой. Младенцы качались в подвешенной к потолку люльке, а остальные члены семьи спали на лавках вдоль стен или прямо на полу. Летом же спали где придется: в сенях, в сарае на мешках или просто под открытым небом.

Исследователи констатируют: кровать была символом богатства. Историк Владимир Безгин отмечает, что вся мебель в доме часто ограничивалась столом да лавками. А по данным санитарного обследования 1920-х годов в Томском округе, на кроватях спало лишь чуть больше половины жителей. Остальные — на полу (около 40%), печи или полатях.

Странный ритм крестьянского сна

Распорядок сна резко менялся от сезона. Летом, в страду, работали от зари до заката. Единственной отдушиной был послеобеденный сон — священный обычай для всех сословий. Как писал историк Василий Сиповский, отступать от него «считалось чуть ли не грехом».

Зимой все было иначе. Крестьяне практиковали двухфазный сон: ложились с наступлением темноты, спали 4-5 часов, затем просыпались около полуночи. Это время посвящали молитвам, тихой домашней работе, беседам или чтению. Под утро, часа в три ночи, снова засыпали, чтобы встать с первыми лучами солнца.

В одежде и платке

Многие исследователи отмечают, что спали русские крестьяне в той же одежде, которую носили днем. Причем, женщины даже не снимали платков. Никаких ночных сорочек или пижам у них не было вплоть до середины ХХ века. Нагишом крестьяне тоже не ложились. Существует несколько научных версий, объясняющих сон в одежде.

Большинство специалистов уверены, что виной всему – народные суеверия. Сельские труженики считали, что сон – это своеобразное путешествие человеческой души в потусторонний мир. Не случайно в русских народных сказках и былинах так четко проводится аналогия между сном и смертью. И отправиться в иное измерение без одежды, как минимум, невежливо по отношению к духам, там обитающим.

Кроме того, суеверные люди считали, что без одежды человек становится уязвимым перед нечистой силой, так что душой и телом с легкостью может овладеть бес. Особенно это относилось к женщинам. В народе считалось, что черти часто засматриваются на молодых красавиц, которым лучше спать в одежде – подальше от греха.

Еще один суеверный страх, распространенный среди крестьян, упомянули авторы книги «Боже, спаси русских!» (Москва, 2011 г.) Андрей Ястребов и Ольга Буткова. Они написали: «Женщины должны спать в закрытой одежде и платке, так как смерть может постигнуть в любой момент, а без платка женщина не может быть представлена на Суд Божий».

Впрочем, желая увидеть вещий сон о суженом, молодые девушки иногда смело ложились спать голыми, сняв с себя буквально все – даже нательный крестик, чтобы получить возможность пообщаться с духами.

Другая версия более прозаичная: у крестьян не было постельного белья. Соломенные тюфяки довольно жесткие, а подстилки из овчины могли быть недостаточно чистыми, в отличие от одежды, которую регулярно стирали. Вот люди и спали, не раздеваясь.

Кандидат исторических наук В.А. Шаламов в своей вышеназванной статье сообщает: «Неустроенность крестьянского быта проявлялась и в постельном белье. Оно зачастую вовсе отсутствовало. Однако конкретных цифровых сведений не имеется. Вероятно, наличие постельного белья зависело от зажиточности семьи и расстояния до города».

Есть и третья гипотеза, указывающая на то, что одежда защищала крестьян во время сна от различных насекомых: пауков, муравьев, клопов и т.п. Они водились в деревенских избах в большом количестве, ведь никаких инсектицидных средств в те времена просто не существовало.

Солома, овчина, рогожа…

В стихотворении «Порча» поэта Ивана Никитина (1824-1861 гг.) есть такие строки:

«Невестка за свежей соломкой сходила, На нарах в сторонке ее постлала, К стене в изголовье зипун положила, Присела на лавку и прясть начала».

Действительно, постелью русским крестьянам часто служила подстилка из соломы, прикрытая рогожей. Вместо подушки бедные люди обычно использовали теплые вещи: старые зипуны, армяки, шубы. Ими и укрывались в холодное время года. Пуховые перины, подушки и шерстяные одеяла были настоящей роскошью, недоступной для большей части сельских жителей.

В статье В.А. Шаламова приведены воспоминания историка А.В. Краснова, содержащиеся в его книге «Ветры времени и жизнь (Записки ветерана войны и труда)». Родители автора жили в Рязанской губернии. Историк написал о своем детстве: «Спальных кроватей не было. На пол расстилали солому, на нее – дерюгу и спали прямо на полу всей семьей; только дед и бабка спали на печи».

Ночное ведро

Тогда как дворяне для известных целей использовали фарфоровые «ночные вазы», крестьяне обходились более прозаичными ведрами, старыми лоханями или горшками. Морозными зимними ночами, когда выходить из теплой избы во двор совсем не хотелось, люди просто ставили в сенях специальную емкость, в которую справляли малую нужду.

А для маленьких детей делали специальные ночные горшки с крышками, которые обязательно находились возле лежанок. Содержимое этих ведер, лоханей и горшков люди просто выливали утром в отхожее место.