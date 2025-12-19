Стриптизерши собрали 18,8 миллиона рублей для детской больницы

В США стриптизерши из города Портленд, штат Орегон, собрали больше всего пожертвований для детской больницы. Об этом пишет Good Good Good.

© Lenta.ru

Работницы индустрии для взрослых 15 лет жертвовали деньги на игрушки для детской клиники Doernbecher Children's Hospital. Выяснилось, что за это время они купили для маленьких пациентов игрушек на 235 тысяч долларов (18,8 миллиона рублей). Во время первого марафона добрых дел Tatas for Toys («Грудь ради игрушек») с участием танцовщиц в 2011 году удалось собрать только 500 долларов. Последняя акция, которая завершилась в середине декабря, собрала рекордные 60 тысяч долларов (4,8 миллиона рублей).

Основатель марафона, комик и ведущий Аарон Росс, поздравил участниц с новым достижением и заявил, что благотворительность стала для них частью жизни.

«Честно говоря, это наша ежедневная работа. Все, что мы делали на протяжении долгих лет привело к этом достижению. Впереди еще много дел. Мы верим в себя и в доброту жителей Портленда», — сказал он в интервью журналистам.

Ранее сообщалось, что вдова из американского штата Вирджиния впервые сыграла в лотерею Powerball, выиграла 150 тысяч долларов (12 миллионов рублей) и отдала их на благотворительность. Пожертвования получили три организации, помогающие пожилым людям.