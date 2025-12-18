Сколько бы стоил советский «Жигуль» на современные деньги

В советскую эпоху личный автомобиль был символом статуса и часто становился едва ли не главной целью жизни. Покупка машины зачастую превращалась в настоящую эпопею с постановкой в очередь, ожиданием в несколько лет и выбором из того, что государство «выдаст по квитанции». Даже самый простой автомобиль стоил несколько годовых зарплат. Сколько же стоили популярные модели того времени в современных рублях? Это зависит от метода пересчета. Давайте посмотрим на два самых наглядных подхода.

Цены на автомобили в СССР

Автомобильная иерархия в СССР была довольно простой. ВАЗ-2101 «Копейка» в начале 1970-х стоила 5 150 — 5 620 рублей. ВАЗ-21013 — модернизированная «Копейка» 1980-х годов — ценилась существенно выше. Ее цена доходила до 7 300 рублей. Альтернативой «Жигулям» был «Москвич». Стоимость, например, модели 412 составляла около 5 200 рублей в 1971 году. Самый доступный автомобиль — ЗАЗ-968, известный также как «Запорожец» или «Ушастый» — стоил от 3 000 до 3 600 рублей. Автомобиль же премиум-класса, мечта и признак успеха — ГАЗ-21 «Волга» — в 1971 году стоила около 9 000 — 9 300 рублей.

Средняя зарплата в 1970 году составляла 115 рублей, в 1975 году — около 134 рублей, а к началу 1980-х — 155 рублей. Таким образом, на покупку даже «Запорожца» при зарплате 150 рублей нужно было копить около двух лет, не тратя ни рубля.

Пересчет на современные деньги

Приблизительное соотношение цен тогда и сейчас можно посчитать несколькими способами. Например, через прожиточный минимум.

В 1970-х годах для студентов он устанавливался на уровне 50 рублей в месяц. В 2025 году МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц. Это значит, что 1 советский рубль примерно равен 384,84 современным рублям. Отсюда простой арифметикой получаются следующие цены:

ВАЗ-2101 «Копейка» — 2 164 000 рублей

ВАЗ-21013 — 2 809 000 рублей

«Москвич» 412 — 1 900 000 рублей

ЗАЗ-968 «Запорожец» — 1 155 000\ рублей

ГАЗ-21 «Волга» — 3 464 000 рублей.

Можно попробовать и второй вариант — через неофициальный курс к доллару США. Почему именно через него? Потому что в 1970-80-е годы официальный курс советского рубля к доллару был искусственным. Реальная стоимость «конвертируемого» рубля на черном рынке составляла в среднем 4 рубля за 1 доллар. Принимая во внимание инфляцию доллара (примерно в 7-8 раз с тех пор), 1 советский рубль того времени эквивалентен примерно 2 современным долларам. В современных рублях это около 160 рублей за 1 советский рубль.

Отсюда получаются следующие цены:

ВАЗ-2101 «Копейка» — 901 000 рублей

ВАЗ-21013 — 1 170 000 рублей

«Москвич» 412 — 790 000 рублей

ЗАЗ-968 «Запорожец» — 480 000 рублей

ГАЗ-21 «Волга» — 1 441 000 рублей

Как воспринимать эти цифры сегодня

Цена, рассчитанная по «прожиточному» методу, хоть и кажется сегодня явно завышенной, но уже не является астрономической — в свете роста стоимости автомобилей из-за нового утильсбора и заградительных пошлин. В целом она лучше отражает покупательную способность и трудовые усилия, которые требовались среднестатистическому человеку для покупки автомобиля. Фактически это показывает, сколько месяцев или лет труда вкладывалось в покупку.

Не стоит забывать и того, что автомобили, которые мы оцениваем сейчас, были на тот момент довольно современными из доступных на внутреннем рынке. Новый «ВАЗ» и сегодня стоит в минимальной комплектации 1 000 000 – 1 500 000 рублей. А копить на него, с учетом медианной зарплаты около 74 000 рублей придется полтора-два года.