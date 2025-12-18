На каких языках говорили первые донские казаки

Донские казаки появились в степях по нижнему и среднему Дону в XV–XVI веках, когда в Диком Поле начали селиться вольные люди, беглые от крепостного гнета, искатели приключений и те, кто просто хотел жить без господ. Их общины росли быстро, и уже в 1570 году Иван Грозный прислал первую грамоту донским атаманам. Но на каком языке они гутарили между собой в те ранние времена? Вопрос интересный, потому что казаки с самого начала были пестрым народом, и их речь отражала эту смесь.

Кто пришел на Дон и что принес с собой

Первые донские казаки — это в основном славяне из русских земель. Беглецы из Московского царства, Рязани, Новгорода, даже с Украины. Рязанские казаки охраняли южные рубежи, новгородские ушкуйники промышляли на реках. Приходили и черкасы — так называли казаков с Днепра, предков запорожцев. Основу составляли носители южнорусских говоров: рязанских, орловских, курских.

Но не только славяне. В степи жили остатки половцев, татар, черкесов, ногайцев. Некоторые присоединялись к казакам, особенно те, кто крестился и принял вольный быт. Жен брали из соседних народов, пленных отпускали за выкуп или оставляли. Этнический состав получился смешанным, и это сразу отразилось на языке.

Основной язык — русский, но свой

С самого начала первые донские казаки говорили по-русски. Их грамоты царям, летописи, песни — все на старорусском. Но это был не московский вариант, а южнорусский диалект с сильным акцентом. Оканье сменялось аканьем, слова упрощались, появлялись свои обороты.

Уже в XVI–XVII веках речь казаков отличалась от речи центральной России. Низовые казаки (по нижнему Дону) гутарили с примесью малороссийского — от черкасов. Верховые (по Хопру, Медведице) ближе к рязанскому и тамбовскому. В итоге сформировался донской говор — смесь великорусского и малорусского наречий, как писал историк Сухоруков в XIX веке.

Особенности бросались в уши: "зяма" вместо зима, "древо" вместо дерево, средний род часто переходил в женский — "лета теплая", "вино сладкая". Это сохранилось в песнях и фольклоре.

Тюркские слова — от соседей и походов

Дон — граница со степью. Казаки постоянно воевали и торговали с татарами, ногайцами, турками, калмыками. В походах захватывали пленных, общались на базарах в Азове и Кафе. Отсюда масса заимствований.

Слова вроде "атаман", "есаул", "курень", "майдан", "аркан", "чумбур", "бешмет", "кумык", "каймак" — все тюркские. Военная лексика, быт, одежда, еда. До XIX века многие низовые казаки свободно говорили по-татарски. Общались с ордынцами без переводчиков, вели переговоры.

Историки отмечают: в XVI–XVII веках билингвизм был нормой. Русский — дома и в кругу, татарский — в степи и на войне. Некоторые станицы даже сохраняли татарские роды.

Другие влияния — от черкесов до калмыков

Не только тюркские. С Кавказа — черкесские слова: "тума" (метис), папахи, кинжалы. Калмыки приносили монгольские заимствования. Но это меньше. Основной каркас — славянский.

Легенды о скифском или хазарском происхождении красивы, но серьезные историки их отвергают. Первые казаки — не прямые потомки древних кочевников. Они — дети своего времени: вольница на границе миров.

Как речь менялась со временем

К XVIII веку, когда Дон вошел в Россию плотнее, литературный русский начал давить. Но говор держался. В "Тихом Доне" Шолохова он живой — с гутором, тюркизмами, украинскими оборотами.

Сегодня донской диалект — часть южнорусского наречия. Многие особенности сгладились, но в станицах старшие еще гутарить по-старому. Татарский ушел, остались слова в лексиконе.

Первые донские казаки говорили в основном по-русски — южным диалектом с малороссийской примесью. Но свободно вставляли тюркские слова и часто знали татарский целиком. Их язык — как сама жизнь: вольная, смешанная, приспособленная к степи. И это делало их особенными.