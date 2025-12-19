Самые громкие секс-скандалы в истории «Что? Где? Когда?»

18 декабря исполнилось 95 лет со дня рождения Владимира Ворошилова — автора и бессменного ведущего клуба «Что? Где? Когда?». За полвека в эфире передача стала одной из самых узнаваемых в истории отечественного телевидения, а ее участники — символами интеллекта, эрудиции и настоящими звездами. Однако за пределами игрового стола знатоки оставались обычными людьми со своими минусами, а потому вокруг «Что? Где? Когда?» нередко разгорались громкие скандалы, связанные в том числе с насилием и сексуальными домогательствами. Кто из игроков «Что? Где? Когда?» оказывался в центре секс-скандалов — в материале «Газеты.Ru».

Михаил Скипский

Летом 2020 года вокруг одного из самых известных знатоков клуба «Что? Где? Когда?» разразился громкий секс-скандал. Журналистка Екатерина Аренина публично обвинила двукратного обладателя «Хрустальной совы» Михаила Скипского в домогательствах, которые, по ее словам, происходили, когда она была несовершеннолетней. Девушка рассказала в соцсетях, что в 2010 году Скипский преподавал географию в ее школе, а параллельно вел тренировки для юных игроков «ЧГК», которые она посещала. Аренина подчеркнула, что педагог регулярно позволял себе пошлые шутки в адрес учениц, но «повестка тогда была другой» и подобное поведение не воспринималось как недопустимое.

Журналистка описала два эпизода: по ее словам, в марте 2010 года Скипский попытался поцеловать ее, а в июле, во время летних каникул, трогал за ягодицы. Она добавила, что звезда «ЧГК» вел себя неподобающим образом и с другими ученицами, в том числе с ее знакомыми.

«Я точно знаю, что я не единственная несовершеннолетняя, с кем у Скипского было что-то подобное, и заходило куда дальше», — уточнила Екатерина.

После публикации Арениной о домогательствах со стороны знатока рассказали и другие его бывшие ученицы. В частности, одна из девушек заявила, что, когда ей было 14 лет, Скипский «лез целоваться», засовывал руки под нижнее белье и настойчиво звал куда-то поехать вместе. Другая пострадавшая опубликовала фрагменты переписки, где знаток писал о ее груди и предлагал прийти к ней в гости.

Сам Скипский от комментариев отказался, однако спустя неделю после публикации Арениной по собственному желанию покинул комиссию Международной ассоциации клубов по работе с детьми и молодежью. При этом уже осенью 2020 года он вновь появился в эфире «Что? Где? Когда?», а весной 2021-го вернулся к работе с школьниками. Мнения коллег Михаила по «ЧГК» относительно истории разделились — одни выступали в поддержку знатока, другие встали на сторону девушек-обвинительниц.

Александр Друзь

Не успел затихнуть скандал вокруг Скипского, как аналогичные обвинения посыпались в адрес, пожалуй, главной звезды «Что? Где? Когда?» Александра Друзя. В августе 2020 года сразу несколько девушек заявили, что магистр телевикторины приставал к ним, когда они были школьницами. Первой о непристойном поведении знатока рассказала бывшая участница детской команды «ЧГК». По словам девушки, инцидент произошел во время турнира в Калининграде, когда в перерыве между раундами она решила сфотографироваться со своим кумиром.

«Сначала Друзь обнял меня за талию, но в какой-то момент его рука поднялась выше и оказалась на груди. И он пошутил как-то пошло — не могу даже вспомнить, как именно, но осадок остался мерзкий. Я больше никогда с таким не сталкивалась — ни до, ни после. Это было неприятное открытие», — цитирует ее слова The Voice.

Позднее о похожем эпизоде рассказала другая девушка, тоже участница молодежной команды интеллектуальной телевикторины: Друзь приехал в ее город, чтобы провести турнир для школьников, и согласился сфотографироваться на память с участниками. Но снимок со звездой оставил у 17-летней на тот момент девушки отнюдь не приятные воспоминания.

«Я справа от него, девочка Маша слева. Сначала он обнял нас за талию, а потом, когда фотограф начал отсчет, спустил руки ниже, прижал посильнее — и сразу ушел. Мы с Машей переглядываемся — и я понимаю, что с ее стороны то же самое случилось», — вспоминала она.

Вскоре после этой публикации о домогательствах со стороны Александра Друзя рассказали и другие школьницы, в разные годы участвовавшие в интеллектуальных турнирах со знатоком. Сам магистр «ЧГК» от комментариев отказался, зато на защиту знатока встал, к примеру, его коллега по клубу Сергей Виватенко.

«Конечно, я свечку не держал. Но если что-то девушек не устраивает, то пусть подают в суд. Странно, почему так долго молчали? Наверное, когда появилось движение MeToo, они стали говорить. Это очень некрасиво, людям нечем заняться?» — заявил он «СтарХиту».

Никаких официальных последствий для статуса Друзя в клубе «Что? Где? Когда?» обвинения школьниц не имели.

Михаил Барщевский

Еще одним участником интеллектуального клуба, оказавшимся в центре секс-скандала, стал юрист Михаил Барщевский. В 2020 году женщина под ником Елена Радаева опубликовала в соцсетях пост, заявив, что за девять лет до этого стала жертвой сексуального насилия со стороны игрока. Она рассказала, что в 2011 году обратилась к нему за юридической помощью, однако во время встречи Михаил якобы настоял на продолжении разговора в своей квартире, сославшись на то, что женат и опасается за свою репутацию, поэтому избегает общения с незнакомыми девушками в общественных местах. Радаева утверждала, что в квартире Барщевский набросился на нее и изнасиловал, после чего сфотографировал обнаженной. Далее, по ее словам, он в течение нескольких месяцев принуждал ее к повторным встречам, шантажируя интимными снимками. В подтверждение своих слов женщина опубликовала скриншоты переписки с дочерью юриста, которая якобы не отрицала факт связи между отцом и заявительницей.

Барщевский обвинения отверг, подчеркнув, что в ходе следственных действий Радаевой был поставлен психиатрический диагноз.

«Во-первых, Елена Радаева — это псевдоним. Во-вторых, она имеет диагноз «шизофрения», «бред навязчивых идей». Это официальный диагноз», — сказал юрист.

Радаева эти слова опровергла, отметив, что никогда не имела проблем с психическим здоровьем и готова пройти проверку на детекторе лжи, чтобы подтвердить правдивость своих показаний. При этом в ходе интервью «Газете.Ru» женщина несколько раз описала связь с Барщевским как «отношения». После уточнения корреспондента, что «отношения», как правило, предполагают обоюдное согласие, Радаева заявила, что «оговорилась». Также она признала, что названная ей фамилия является ненастоящей.

Официальных последствий для участия Михаила Барщевского в клубе «Что? Где? Когда?» эта история не имела.

Георгий Жарков

В 2004 году в сексуальном преступлении был уличен игрок «Что? Где? Когда?» Георгий Жарков. Ему вменялись насильственные действия в отношении 19-летнего мужчины («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Сам игрок вину не признал, а в беседе с журналистами объяснил, что молодой человек страдает от психического заболевания и все выдумал.

© ОРТ

Однако в 2007 году суд признал Жаркова виновным, приговорив его к четырем с половиной годам лишения свободы условно. Коллег игрока по «Что? Где? Когда?» новость о вынесенном обвинительном приговоре не удивила.

«Многие подозревали, что у него есть такие наклонности. Жарков, мягко говоря, человек не самой строгой морали. Кроме того, он несколько раз некрасиво себя проявлял и в самой игре, за что однажды был дисквалифицирован», — заявил источник «Газете.Ru».

Спустя два года судимость с Жаркова сняли за примерное поведение, однако скандал поставил крест на его карьере в «Что? Где? Когда?».