Прикосновение к каким женщинам считалось на Руси позорным

Повседневная жизнь в Древней Руси и в Российской империи регулировалась не только законами, но и сложной системой религиозных и народных табу. Многие из них касались телесных контактов, особенно между мужчинами и женщинами. В каких же ситуациях прикосновение к женщине считалось недопустимым, опасным или позорным?

«Чужая» женщина

Для женщины из высших сословий прикосновение постороннего мужчины было тяжким оскорблением чести. Право на тактильный контакт имели только отец, муж или ближайшие родственники. Даже разговор наедине с чужим мужчиной считался предосудительным. Этот строгий кодекс, впрочем, значительно смягчался в крестьянской и ремесленной среде, где совместный труд диктовал другие правила общения.

«Нечистые» дни

Женщина в период менструации считалась ритуально нечистой. Ей запрещалось посещать церковь, прикасаться к иконам и святыням, а также готовить праздничную обрядовую пищу (куличи, пасхи). Русская православная церковь строго запрещала супружеские отношения в это время. Считалось, что прикоснувшийся к женщине «в эти дни» сам требует очищения через молитву.

Беременная и недавно родившая

Беременность и послеродовой период (сорок дней до и после родов) также связывались с «нечистотой». Женщину, «носящую смерть под сердцем», старались оградить от участия в ключевых обрядах: она не могла быть крестной матерью или свахой.

Существовали и бытовые ограничения, в том числе на приготовление пищи для всей семьи. Некоторые историки и этнографы видят в этих строгих правилах не только суеверие, но и древний механизм защиты женщины и младенца в эпоху высокой родовой смертности.

Больные женщины

Их сторонились сразу по нескольким причинам. Во-первых, от них можно было заразиться, если болезнь оказывалась инфекционной. Во-вторых, наши предки верили, что болезнь может магическим образом перейти на того, кто вступит с больной в тесный контакт. Поэтому болящих женщин старались не подпускать к готовке, они обычно пользовались отдельными вещами и посудой, так как болезнь могла перейти к другим через пищу или предметы (по крайней мере, так считалось).

Женщины с физическими недостатками

Принято было избегать и женщин, у которых имелся какой-нибудь серьезный дефект внешности – к примеру, если женщина была косой, одноглазой, хромоножкой, с некрасивым родимым пятном или крупной бородавкой, или просто очень уродливой. Таких женщин считали «отмеченными дьяволом» и верили даже, что через прикосновение они могут передать свое уродство другим людям, например, детям.

Ведьмы и колдуньи

Услугами женщин, которых считали ведьмами или колдуньями, на Руси часто пользовались. Но вот прикасаться к ним без крайней нужды избегали. Ведь нередко тактильный контакт требовался для наведения порчи или других «черномагических» действий. Во всяком случае, наши предки в это верили.

Самым опасным считалось прикосновение к умирающей колдунье. Дело в том, что она должна была кому-то передать свою колдовскую силу, а душа получившего колдовской дар попадала во власть дьявола. Поэтому к таким женщинам опасались даже приближаться. Достаточно было подать умирающей ведьме стакан воды, чтобы случилось непоправимое.

Проститутки

Считалось, что общение с женщиной легкого поведения и тем паче прикосновение к ней навлекает позор. Даже когда проституция была официально разрешена в России, эта профессия продолжала сурово порицаться обществом. Например, проститутку могли не пустить в приличную гостиницу или заведение общественного питания. Но какая-либо мистика тут уже ни при чем: так поступали только из брезгливости. Особенно позорным было вступать в контакт с проститутками для молодых незамужних девушек.