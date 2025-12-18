19 декабря: если на Николу Зимнего простить долги, в доме будет достаток

19 декабря в православии отмечают день памяти святителя Николая Чудотворца. Он занимает особое место в православной традиции, нередко святителя называли "чудесником" или "старшим" среди святых. В народном календаре день принято называть Никола Зимний.

В этот день старались сделать хотя бы одно доброе дело. Кто-то раздавал милостыню, другие кормили нищих, третьи уделяли внимание сиротам. Детям на Николу обязательно дарили игрушки или сладости. В этот день заключали мир с врагами и прощали долги - считалось, что в этом случае удача и достаток не покинут дом.

На Николу Зимнего принято было водить хороводы, петь песни, кататься на санях. Некоторые начинали колядовать: ходить по домам, желая здоровья и урожая. В ответ они получали добрые пожелания, деньги или сладкие пироги. В ряде селений была такая традиция - посадить дома в горшок с землей зерно пшеницы. Если оно прорастало к Рождеству, считалось, что новый год будет счастливым.

Нельзя было обижать других, совершать подлости и злодейства. Запрещено было делать тяжелую работу, убирать в доме и рукодельничать. Нельзя было оставаться дома одному, обязательно надо было пригласить кого-нибудь к себе или самому отправиться в гости, прихватив подарок для хозяев и их детей.

Если 19 декабря утром идет снег - лето будет дождливым, а мороз ударил - сухое будет лето. Оттепель пришла - остаток зимы будет теплым. Какая погода 19 декабря, такая будет и на Николу Летнего, 22 мая. Если день ясный - год жди урожайный.