Почему Тамерлан, дойдя до рубежей Московской Руси, повернул войско назад

К 1395 году Тамерлан был властелином половины известного мира. Его армия, закалённая в покорении Персии, Индии и Кавказа, считалась непобедимой. Русь же, едва оправившись от нашествия Мамая и разорения Тохтамышем Москвы в 1382 году, казалась легкой добычей. Летом 1395-го железная тумены Железного Хромца действительно вступили на русскую землю, сожгли Елец и двинулись к верховьям Дона. Но у самых границ Московского княжества непобедимый полководец внезапно развернул войско и ушёл прочь. Что остановило грозного завоевателя?

Истинная цель

Историки единодушны: главной целью похода была не Русь, а армия и города его заклятого врага — золотоордынского хана Тохтамыша. Некогда взращённый Тамерланом как союзник, хан, получив власть, дважды (в 1391 и 1394 гг.) нападал на своего покровителя и был дважды сокрушительно разбит. Теперь Тамерлан намеревался уничтожить саму основу его могущества. По сути, русские земли стали театром военных действий в этой междоусобной войне степных владык.

Подойдя к Ельцу, Тамерлан преследовал одного из ордынских военачальников, Бек-Ярык-оглана, нашедшего там укрытие. Город пал, но цель, видимо, вновь ускользнула. Именно здесь, под стенами Ельца, полководец, по свидетельству хроник, две недели совещался со своими эмирами о дальнейших действиях.

Почему же, дойдя до рубежей Московской Руси, Тамерлан повернул назад? У историков есть несколько объяснений, не исключающих друг друга.

Отсутствие богатой добычи

Этой версии придерживался Сергей Соловьев. Он писал, что добыча из Ельца и нескольких небольших городков Рязанского княжества не могла удовлетворить избалованных богатыми трофеями полководцев Тамерлана.

Арабские источники, напротив, указывали, что во время пути к верховью Дона Тамерлан получил меха, тонкое полотно, слитки серебра и золота. «Летописец» побед Тамерлана Шарафаддин Язди также описывает большую добычу, но не упоминает ни одного эпизода битвы. Возможно, дары полководцу приносили князья, стремившиеся уберечь свои земли от разорения.

Заступничество Богородицы

В православии отступление Тамерлана относят к одному из чудес, явленных иконой Владимирской Божьей Матери.

Узнав о приближении грозного врага, князь Василий вышел с войском под Коломну. Митрополит Киприан благословил на бой молодого князя и снарядил посольство во Владимир. Икону несли к Москве крестным ходом. В летописях говорится, что в тот день, когда икона прибыла в Москву (26 августа 1395 г.), Тамерлану приснился сон: Богородица приказала ему уйти из русских земель.

Позднее Киприан основал на месте встречи иконы Сретенский монастырь.

Стратегические интересы

Приближалась осень, и погодные условия не благоприятствовали длительному походу. Да и москвичи готовились к бою, к ним на помощь шло войско литовского князя Витовта.

Русские как данники Орды должны были принять сторону Тохтамыша и сражаться за него, но нашествие хана и разгром Москвы в 1382 г. этому не способствовали. Князь Василий готов был дать бой Тамерлану, но не собирался поддерживать его врага, он не пришел на помощь Тохтамышу. Возможно, полководец был осведомлен и об этом.

Тамерлану после всех его победоносных походов, например, на Персию и Иран, Русь была не очень-то нужна. Намного важнее для него был окончательный разгром Орды.

К Ельцу полководец отправился с одной целью, а именно: догнать одного из ордынских военачальников - Бек-Ярык-оглана. Тот смог уйти от Тамерлана у Днепра и бежал на восток. На западе находились литовские владения, где ордынского полководца тоже не жаловали. Он скрылся в Ельце. После падения города ему удалось сбежать дальше, в глубь Руси.

Согласно хроникам, Тамерлан под Ельцом две недели размышлял о дальнейших действиях. Некоторые историки пишут, что войску такое промедление не нравилось, начались роптания.

Полководец отправился обратно через Крымский полуостров и Закавказье, разгромил важные ордынские города. На этих территориях он собрал хорошую дань, чтобы триумфально вернуться в Самарканд.