Как умер Мазепа

В галерее противоречивых фигур Великой Северной войны гетман Войска Запорожского Иван Мазепа занимает особое место. Долгие годы верный соратник Петра I, блистательный царедворец и обладатель первого ордена Андрея Первозванного, он в критический момент войны перешёл на сторону шведского короля Карла XII. Этот поступок на века расколол историческую память: для одних он — коварный изменник, для других — трагический защитник автономии Украины. Где же искать истину?

© Г. Седерстрём «Карл XII и гетман Мазепа»

Союзник царя-реформатора

Придя к власти, молодой царь Пётр нашёл в опытном Мазепе не только лояльного вассала, но и влиятельного советника. Гетман, объединивший под своей булавой оба берега Днепра, стал важнейшим партнёром Москвы на юге. Он помогал подавлять казацкие восстания, участвовал в Азовских походах и был щедро вознаграждён доверием и наградами. Их отношения выходили за рамки формальных: Пётр называл Мазепу «единственным верным человеком на Украине» и лично вручил ему высший орден империи. Казалось, союз скреплён навеки.

Трещина в альянсе

Перелом наступил в разгар войны, когда военные неудачи заставили Петра укреплять вертикаль власти. Планы, озвученные на совете в Жолкве в 1707 году, предусматривали жёсткое ограничение гетманской автономии и введение русских воевод в украинские полки. Для Мазепы это был удар по самой сути его власти и договорным правам Войска Запорожского. Одновременно на политическом горизонте появилась альтернатива: ставленник Швеции на польском престоле Станислав Лещинский, который обещал сохранить вольности Украины. Оказавшись в тисках между растущим давлением Петра и заманчивыми предложениями противника, Мазепа сделал выбор.

Измена

1706 год выдался для России не слишком удачным. В сентябре, после поражения саксонской армии, король Польши и курфюрст Саксонии Август II отрекся от польского престола в пользу Станислава Лещинского, который был ставленником шведов, разорвав при этом союз с Россией. Таким образом у Петра больше не осталось союзников в Северной войне. Мазепа же рассчитывал отдаться под власть нового польского монарха, который, как он надеялся, предоставит Малороссии достаточную самостоятельность. 16 сентября 1707 года Лещинский прислал гетману письмо, в котором просил, чтобы тот «намеренное дело начинал», когда шведское войско приблизится к границам Украины.

Гетман обещал предоставить шведам зимние квартиры и провиант, а также склонить на сторону шведского короля запорожских и донских казаков и калмыцкого хана Аюку.

Получив осенью 1708 года от Петра приглашение присоединиться к русским войскам под Стародубом, гетман не спешил туда отправляться, сославшись на свои недуги и смуты, связанные с продвижением шведов на юг. Когда в конце октября ближайший сподвижник Петра князь Александр Меншиков решил навестить «болящего», тот, захватив с собой гетманскую казну и полторы тысячи казаков, бежал в стан Карла XII, расположившийся в Горках, на юго-востоке от Новгорода-Северского. Позднее к шведам присоединилась часть запорожского войска во главе с кошевым атаманом Константином Гордиенко. Всего в шведском лагере собралось около 10 000 казаков.

Месть Петра за измену была страшной. 11 мая 1709 года русские войска взяли Сечь и разрушили ее до основания. Многие были убиты и казнены. Несколько человек повесили на плотах, а плоты пустили по Днепру в назидание другим потенциальным предателям.

Бесславный конец

Увы, Мазепа просчитался, сделав ставку на шведского монарха. Его резиденцию - крепость Батурин, где он подготовил все для зимовки шведов, взяло русское войско под предводительством Меншикова. Хотя у шведов были определенные военные успехи, им приходилось нелегко, в том числе и из-за сопротивления партизан.

12 ноября 1708 года в Троицком соборе города Глухова в присутствии Петра I Мазепу и его сторонников предали анафеме. В тот же день была устроена символическая казнь со сжиганием чучела гетмана. Его официально лишили всех ранее пожалованных наград и грамот. Новым гетманом Украины стал Иван Скоропадский.

27 июня (8 июля) 1709 года русская армия разгромила войска шведов под Полтавой. Мазепа вместе с Карлом XII бежал на юг к Днепру. Оттуда он переправился в Бендеры. Османская империя наотрез отказалась выдать беглеца русским властям.

22 сентября Мазепа скончался. Тело его по распоряжению племянника перевезли в Галац и там устроили пышное погребение в церкви Святого Георгия.

Являлся ли Мазепа истинным защитником интересов Украины? Вряд ли. Скорее, он пекся исключительно о собственных интересах и стремился служить тому хозяину, который предложит более выгодные условия, даст ему больше власти. Предательство – это всегда предательство, по каким бы мотивам оно ни совершалось.