Кем была жена Рюрика на самом деле

Летописные своды рисуют Рюрика как воителя, чья жизнь прошла в походах, и лишь на склоне лет он обрёл покой в Новгороде. Среди его жён особое место занимала Ефанда (или Едвинда), мать наследника Игоря. О ней, этой почти мифической фигуре, известно крайне мало, и каждая деталь её биографии — предмет исторических дискуссий.

© РИА Новости

Ладога в подарок за наследника

«Имел Рюрик несколько жен, но паче всех любляше Ефанду, дщерь князя Урманского; и егда та роди сына Ингоря, даде ей обещанный град с Ижорою в вено», — сообщает загадочная Иоакимовская летопись, дошедшая до нас в записях историка В.Н. Татищева.

Речь идёт о традиционном «вене» — свадебном даре, который супруг преподносил жене. Однако Ефанда получила его — богатую Ладогу с землями — не в день брака, а лишь после рождения сына-наследника.

Брат-регент и смерть князя

Из той же летописи мы узнаём ключевую деталь: у Ефанды был брат, знаменитый князь Олег. Умирая, Рюрик поручил ему правление и воспитание малолетнего Игоря:

«Рюрик... бе вельми боля и нача изнемогати; видев же сына Ингоря вельми юна, предáде княжение и сына своего шурину своему Олгу, Варягу сущу Князю Урманскому».

«Повесть временных лет» также называет Олега родственником Рюрика. Скончался основатель династии, как и подобало воителю, — в походе против «карел и лопи».

Дочь норвежского князя

Известно, что Ефанда имела брата и была «дочерь князя Урманского», то есть дочерью норманнского, варяжского или даже норвежского князя. Но так ли это?

Сомневающиеся в норвежском происхождении Ефанды и Олега исследователи указывают, что став во главе русского войска, Олег пошел бы в родные края, предъявлять права на княжьи владения. Однако он сосредоточил свое внимание на землях Дуная, Днепра, Дона и Прикавказья, воевал с древлянами, северянами, родимичами и хазарами. Вступил в союз с уличами и с тиверцами. Другими словами, вел себя как человек, который находится дома.

Косвенно это подтверждает его внучатый племянник Святослав, который говорил своей матери Ольге:

«Хочу жить в Переяславце на Дунае, ибо там середина земли моей...»

Урманские князья

Откуда же явились урманские князья? В Словаре Даля «урман» означает густой хвойный лес. Более того, до сих пор на реках Обь и Иртыш урманами зовутся заболоченные участки дремучей тайги. Топоним Урма встречается как на побережье Черного моря (нaзвaние хуторов в Крымcком и Cлaвянском рaйонaх Крacнодaрского крaя), тaк и нa противоположном конце Кaвкaзa — нa кaспийском побережье (здесь нaходитcя cело Урмa в Левaшинcком рaйоне Дaгеcтaнa). И это приводит к мысли, что Олег мог быть родом из тмутараканских земель, то есть с Приазовья.

Это предположение согласуется с теорией знаменитого этнографа Тур Хейредала, который утверждал, что варяги на самом деле ведут свой род от все тех же сарматских племен, проживающих в Причерноморье.

Хейердал считал, что название божественной страны Асгард в мифологии викингов происходит от названия Азов, а Один на самом деле не бог, а правитель далеких предков скандинавов, живущих в Приазовье.

С I по III век в Приазовье и на Черноморском берегу Кавказа жили различные племена, среди которых были аланы, роксаланы, скифы, языги и даже тавры. В IV веке их потеснили гунны, пришедшие из восточных степей. Возможно, именно в это время урманские народы мигрировали к северу. И случилось это не позднее 370 года н. э., так как после этого в Закавказье распространилось христианство, а варяги и норвежцы так и остались язычниками.

Кстати, Тур Хейердал, проводивший раскопки на Азове, нашел древние стоянки ушедших в Скандинавию племен.

Подтверждает эту теорию и сказания норманнов, согласно которым норманнские племена испокон веков ходили воевать не на восток, а на запад. А на восток, в Русь, они ездили торговать и заключать союзы, то есть варяги считали русских друзьями и родственниками.

Получается, что жена Рюрика Ефанда принадлежала к древнему княжескому роду скифских либо сарматских правителей, то есть была из народа близкородственного русским.

Норвежские антропологи до сих пор не могут сказать, от какого пошли норвежцы, однако происхождение их от племен, населявших Кавказ и побережье Азова, ученые Норвегии рьяно отрицают.