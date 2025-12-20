В чем заключается тайна смерти Николая Гоголя

Смерть Николая Гоголя окутана тайнами, которые будоражат умы до сих пор. Автор «Мёртвых душ» и «Вечеров на хуторе близ Диканьки» панически боялся быть погребённым заживо и даже оставил об этом письменную просьбу. Но парадокс в том, что, по сути, он сам приговорил себя к смерти в неполные 43 года. Что же произошло на самом деле — болезнь, душевный кризис или мистическое предвидение?

Пророческие кошмары

Страх Гоголя перед летаргическим сном был навязчивым. Его друг, аптекарь Борис Яблонский, отмечал в дневниках, что писателю снились вещие сны, в которых его закапывали живьём. Проснувшись, Гоголь представлял жуткую картину: как он, очнувшись в гробу, пытается выбраться и умирает от удушья.

Эти кошмары получили зловещее отражение в 1931 году, при перезахоронении его останков. Вскрыв гроб, присутствующие обнаружили неестественное положение тела — Гоголь лежал на боку, склонив голову. Это породило легенду, что писатель действительно был погребён живым, придя в сознание под землёй. Однако учёные считают это посмертными изменениями. Но вопрос остаётся: что привело его к гибели в расцвете лет?

Болезнь, отнявшая дар

В 1839 году в Италии Гоголь тяжело заболел — вероятно, малярийным энцефалитом. Болезнь давала страшные симптомы: припадки, длительные обмороки, критическое падение давления и температуры. Сам писатель описывал в письмах минуты «жизненного онемения», когда сердце будто останавливалось.

Но хуже физических мучений было другое — потеря творческой силы. Поздняя стадия болезни сопровождалась невыносимыми головными болями и неспособностью писать. Осознание, что дар, ради которого он жил, утрачен, ввергло Гоголя в пучину депрессии. Он отказывался от еды, подолгу лежал неподвижно, фактически желая умереть. Но был ли виноват только недуг?

Религиозный фанатик

Сохранились свидетельства современников, в которых говорится, что Николай Гоголь, изначально не отличавшийся особой религиозностью, в какой-то момент своей жизни стал постоянно говорить об Апокалипсисе. Оказывается, писатель познакомился с некоторыми членами христианского клуба-ордена «Мученики ада», исповедовавшими собственные методы обращения к силам небесным. Для этого они изводили себя голодом и круглосуточными молитвами, чтобы дойти до состояния галлюцинаций, при этом «Мученики ада» не гнушались и разными «умопомрачительными» напитками, чтобы таким образом общаться «с ангелами и Богоматерью». В одном из таких откровений им было сказано, что скоро грядет конец света, чтобы спасти свою душу, встретить его необходимо на Святой земле, в Иерусалиме, у Гроба Господнего. В обстановке строжайшей секретности писатель собирал деньги на поездку и в феврале 1848 вместе с другими членами ордена оказался в Иерусалиме. Только Апокалипсис не случился, а вот руководители «Мучеников ада» исчезли, причем со всеми деньгами. До наших дней сохранились смутные предположения писателя и других членов ордена, брошенных в чужой стране на произвол судьбы, что в момент «конца света» всей группой испили они яд. Но только настойка была на спирту, и мгновенная смерть превратилась в долгие желудочные боли, которыми страдали обманутые «мученики», всеми правдами и неправдами добывая денег на обратную дорогу.

Но этот факт только еще больше ввел писателя в состояние глубокой депрессии. Вернувшись в Москву, он перестал интересоваться жизнью и собственным творчеством, а вскоре объявил окружающим, что намерен умереть. Но скончался только через четыре года.