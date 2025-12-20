Авель: что не так с могилой сына Адама и Евы

Пока древний Дамаск недоступен для путешественников, его тайны лишь сильнее будоражат воображение. Одна из них – уникальное захоронение, которое местная традиция связывает с именем Авеля, второго сына Адама и Евы и первой жертвы убийства в истории человечества.

«Место первой невинной жертвы»

Согласно библейской Книге Бытия, Каин убил своего брата Авеля в поле. Точное место трагедии не указано, но арабский историк XIII века Якут аль-Хумави полагал, что изгнанные из Рая Адам и Ева обосновались в окрестностях Дамаска. Эту версию как будто подтверждают местные достопримечательности: «Пещера крови» (Магарат ад-Дам) на горе Касьюн, где якобы было совершено убийство, и сама могила Авеля.

Захоронение находится в 30 км к западу от Дамаска, в местечке Сук Вади Барада. На вершине холма над ним возвышается мечеть конца XVI века, ставшая местом паломничества.

«Сотни паломников, особенно шииты и друзы, ежедневно приезжают сюда, – отмечает исследователь Андрей Скляров. – Для шиитов Авель – первый мученик, невинная жертва зла. Друзы, хранящие мавзолей, верят, что его душа перерождается в их духовных лидерах».

Внутри мечети паломникам доступен для созерцания лишь огромный мраморный саркофаг. В нём проделаны семь отверстий, откуда исходит таинственный аромат, напоминающий амбру. Происхождение этого запаха неизвестно, что лишь усиливает ауру святости.

Тайна саркофага

Больше всего вопросов вызывают размеры саркофага – его длина, по разным данным, составляет от пяти до семи метров. Из-за того, что могила Авеля считается святыней, вскрытие и научное исследование останков (если они там есть), невозможно. Поэтому насчёт содержимого могилы можно лишь строить гипотезы.

В Библии нет упоминаний о том, что первые люди имели необычайный рост. Говорится лишь о большой продолжительности их жизни (Адам прожил 930 лет, а Сиф, младший брат Авеля – 912 лет). Однако Священное Писание упоминает о существовании в древности людей гигантского роста. В Синодальном переводе они названы исполинами, в литературе употребляется также термин «нефилим» (по-древнееврейски – «падшие»).

«В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим», – повествует Библия.

По мнению святых Иоанна Златоуста и Ефрема Сирина, исполинами становились дети потомков Сифа и каинитов – потомков Каина. Однако есть и другая толковательная традиция, представленная такими отцами церкви, как Иустин Философ, Климент Александрийский и Тертуллиан. Они считали исполинов детьми падших ангелов.

Подробно о тех допотопных событиях повествует апокрифическая «Книга Еноха», которая была в широком употреблении в Палестине новозаветного времени, о чём свидетельствуют кумранские находки. В настоящее время «Книга Еноха» сохранилась в составе Эфиопского канона Библии.

Согласно тексту апокрифа, нефилимы были потомками 200 ангелов-стражей во главе с Семиазом и Азазелем. Эти ангелы были посланы Богом на землю для помощи людям. Однако вместо этого они впали в блуд с земными женщинами. Прежде чем отречься от Бога, ангелы держали совет на горе Ермон (пограничье Сирии, Израиля и Ливана). Таким образом, если останки кого-то из допотопных исполинов и сохранились, то Сирия – теоретически вполне «подходящее» для них место.

Возможно, останки нефилимов находили и в Палестине. Согласно иудейскому преданию, рабби Иоханан бен Заккай однажды показал римскому императору Адриану кости 10-метрового гиганта, лежавшие в пещере.

Связать подобное захоронение с именем Авеля жители Дамаска могли произвольно, в силу того, что открытое почитание древних исполинов было невозможно в авраамических религиях.

Другие могилы ветхозаветных патриархов

На Ближнем Востоке есть и иные захоронения, которые связывают с именами ветхозаветных патриархов. Альтернативная «могила Авеля» находится в горах Ливана, на реке Авали, она представляет собой «куполообразное сооружение». Две возможные могилы есть и у его брата Каина – они находятся в йеменском Адене и в Кабуле (Афганистан).

В современном Израиле глубоко почитается Пещера Патриархов. Это древний склеп в Хевроне, где, согласно еврейской традиции, упокоились Адам и Ева, а также Авраам, Исаак и Иаков. Наряду с этим в аравийской Джидде ранее почиталось 130-метровое сооружение под названием Могила Евы. Оно было снесено властями Саудовской Аравии в 1928 году.

Могилу праотца Сифа (третьего сына Адама) можно увидеть в израильском посёлке Ашерет – это каменное сооружение с тремя куполами.

Одна из могил древних патриархов есть даже на территории бывшего СССР. В азербайджанском городе Нахичевань, который, по преданию, основал праотец Ной, построен мавзолей Ноя, возвышающийся над его предполагаемой могилой.