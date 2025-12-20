Как дрался Михаил Ломоносов

Михаил Ломоносов вошел в историю как титан науки, чьи открытия опередили время. Но за образом гениального академика скрывалась натура неукротимая и страстная. Современники знали его не только как пытливого ученого, но и как человека с буйным темпераментом, подкрепленным богатырской силой. Он не терпел возражений, а в спорах мог быть резок и несдержан. Один из его биографов, академик П.С. Билярский, собрал немало колоритных историй, рисующих Ломоносова во всей его противоречивости.

Скандал в стенах Академии

Характер ученого ярко проявился в 1743 году. В стенах Петербургской Академии наук Ломоносов, будучи в нетрезвом виде, устроил шумный конфликт с секретарем Конференции Христианом Винсгеймом. По свидетельствам очевидцев, ученый муж не стеснялся в грубых выражениях и сопровождал свою речь откровенными жестами, что для чопорной академической среды было неслыханным делом.

Поиски плаща и буйство в доме

Ломоносов не скрывал своей любви к выпивке, которая, впрочем, не мешала его работоспособности, но будоражила и без того вспыльчивый нрав. Яркий пример — инцидент, произошедший 25 сентября 1742 года. Вернувшись домой навеселе, он не нашел свою епанчу (широкий плащ).

В поисках Ломоносов ворвался в комнату садовника, где собралась компания гостей. Не долго думая, он обвинил всех собравшихся в краже и пустил в ход кулаки. Утихомирить разъяренного академика смогли лишь пятеро служителей, специально вызванных для усмирения буяна.

Три матроса против одного академика

О большой физической силе этого человека говорится во многих источниках, но один эпизод является тому подтверждением. Однажды он прогуливался по Васильевскому острову и на него напали три матроса. Двоих из них академик сильными ударами сбил на землю, а третьего придавил ногой и стал выяснять причину нападения. Узнав, что это была попытка грабежа, Ломоносов заставил матроса раздеться, забрал его вещи, а последнего отпустил в голом виде.