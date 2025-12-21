Пьяный Сталин: два случая, когда вождь перебрал с алкоголем

Образ непьющего, аскетичного вождя — один из самых устойчивых в сталинской мифологии. Охранники и соратники, как на подбор, утверждали: «отец народов» почти не пил, предпочитая сухое вино или разбавленный коньяк. Но редкие, словно вырванные из летописи, эпизоды рисуют иную картину.

Детство с «пальцем в вине»

Будущий «вождь народов» начал знакомство с алкоголем в люльке. Как он сам вспоминал, его отец, сапожник Бесо Джугашвили, макал палец в вино и давал пососать младенцу. Эта мрачная семейная традиция была частью быта, где пьяный отец часто избивал жену и сына. Однажды, по свидетельствам, он швырнул маленького Сосо с такой силой, что тот несколько дней мочился кровью. Травма, полученная от пьяной жестокости, навсегда отвратила Сталина от неумеренного пьянства. Но урок был усвоен иначе: алкоголь — это сила, которая развязывает и ослабляет других.

«Сами пьете и других спаиваете»

В молодости, однако, Сталин и сам не брезговал выпить. Сохранились свидетельства, что на него жаловались партийные товарищи, а Ленин однажды даже вызывал его для строгого внушения:

«Я получил сведения, что вы сами пьете и других спаиваете... Нельзя этого делать!».

Со временем личное потребление он свел к минимуму, но превратил алкоголь в тонкий инструмент власти. Историк Александр Ушаков называл спиртное на сталинских застольях «эликсиром правды»: вождь оставался трезв, наблюдая, как у подчиненных развязываются языки и исчезает осторожность.

Поминки по Андрею Жданову

По воспоминаниям телохранителя Алексея Рыбина, за более чем двадцать лет службы он видел Сталина по-настоящему пьяным лишь дважды. Первый случай — поминки по Андрею Жданову, одному из немногих людей, к кому Сталин испытывал теплые чувства. Смерть соратника потрясла вождя. По свидетельству коменданта дачи, Сталин плакал и повторял:

«Лучше было бы, если умер я».

В состоянии опьянения и горя он пытался выйти в дождь «полить цветы», охранник Старостин по приказу Молотова не пустил его. Взбешенный Сталин уволил его на месте, а укладывали его спать лишь усилиями нескольких человек. Наутро протрезвевший Сталин предложил Старостину забыть все, что случилось накануне.

Любопытный Штеменко и другие факты из жизни вождя

Неизвестно, что именно употреблял Сталин на поминках Жданова, однако, как утверждает автор книги «Повседневная жизнь Кремля при президентах», Владимир Шевченко, вождь предпочитал коньяк и сухие вина, которые в последние годы жизни разбавлял водой. Одним из первых об этой привычке Сталина узнал, по всей видимости, Сергей Штеменко, генерал армии, начальник Оперативного управления Генштаба, на праздновании дня рождения которого «отец народов» и перебрал. Стоит отметить, что Штеменко был завсегдатаем Сталинских застолий. Как пишет Лаврентий Гуджиев в издании «Сталин шутит…», однажды Штеменко украдкой попробовал жидкость из графина, которую вождь все время подливал в бокал с вином. В графине оказалась обыкновенная вода. Сталин, вернувшись к столу, усмехнулся:

«Крепкая водичка?»

Несмотря на такую хитрость, Сталин, по словам охранников, в день рождения Штеменко все-таки потерял над собой контроль. Впрочем, подробностей торжества в честь генерала никто из историков и очевидцев так и не огласил. Однако во многих источниках встречаются и другие эпизоды из жизни Сталина, когда он бывал пьян. Так, Алексей Пиманов в своем издании «Сталин. Трагедия семьи» пишет о том, что в ту ночь, когда Надежда Аллилуева покончила с собой, Сталин даже не мог понять, что произошло, потому как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Александр Никишин, автор книги «Тайны русской водки. Эпоха Иосифа Сталина», также утверждает, что Сталин любил выпить. Спиртное всегда присутствовало на столе вождя. Другое дело, что пил он в умеренных количествах.