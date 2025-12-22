Сапер Андрей Кудряков рассказал о ценности животных в зоне СВО

Кошки и кони, ослики и тигры, собаки и даже кенгуру - в аду войны Андрей видел их рядом с нашими солдатами. Животные выручают. Защищают. Спасают.

Андрей Кудряков с 2014 года собирает эти истории на фронте. Сотрудник института этнографии Российской академии наук, он руководил самой крупной поисковой экспедицией на юге России. И бросил эту работу, чтобы поддержать Крымскую весну. Вот уже одиннадцать лет он на фронтах военной операции: сапером, кинематографистом, волонтером. А вечерами пишет рассказы о том, что видит и чувствует на войне, - по ним снимают фильмы, делают спектакли, а недавно вышла книга о животных на разных войнах. Теперь пишет новую, уже собственные впечатления: про зверей на СВО.

Спасительница Жужа

Андрей, Вы человек мирной профессии, и вдруг в 2014 году возглавили добровольческий батальон саперов. Как?

Андрей Кудряков: Когда началась "крымская весна", я понял, что должен быть там. Буквально с первого дня, когда начались эти эпохальные события, как любой русский человек я не мог быть в стороне. А как помогать? В то время я занимался поиском солдат, без вести пропавших в Великую отечественную. Но теперь стало важнее помогать тем, кто жив. Любой хороший поисковик обладает навыками разминирования, знает саперное ремесло. Сначала к нам обратились мирные жители Степановки - мы видели взорвавшихся женщин, детей, и мы поняли, что наш саперный опыт должен быть применим. Потом новые и новые города. Там же все заминировано, десятки тонн взрывоопасных предметов, огромное количество жертв, надо спасать. Ребята со мной работали - настоящие герои. Были ранения, были погибшие, пять наших товарищей. Но не отступали.

Да уж, мины - ужас любой войны; в чеченскую на моих глазах бойцы подрывались на минах, и у меня потом реальная фобия была: в мирных городах изо всех сил смотрел себе под ноги… И вы использовали собак?

Андрей Кудряков: В нашем подразделении собак не было, а жаль. Я видел, как минно-розыскные собаки вытащили из завалов в Северодонецке, Мариуполе, Бахмуте множество людей. Был случай: такая собака прыгнула на дрон в последний момент, спасла хозяина-сапера - осколки на нее пошли. Собака своим телом защитила боевого товарища. Чудесный подвиг. О собаках отдельные слова: умнейшее, преданное существо.

А уж хищных птиц сам бог велел использовать в борьбе с беспилотниками: традиция соколиной охоты - древняя. Готовят для этого на Кавказе соколов: живые птички ловят даже самых крупных "птичек" железных.

Животные - и саперы, и минеры? Как в фильме "День выборов - "вот такой же миной, только меньше, но другой, дельфины, воевавшие на нашей стороне, взорвали немецкий крейсер"? Но разве на войне животные не разбегаются?

Андрей Кудряков: Города после боя - это царство животных. Еще в 2014 году наш отряд вместе с Семеновским батальоном, Славянской бригадой приближался к Мариуполю. И все были шокированы: заходишь в городок, где не осталось ни одного мирного жителя - и тебя встречает огромное количество животных, совершенно несчастных, домашних, которые запрыгивают к тебе на машину. Овчарка, вроде страшная, чужая - она на тебя ставит лапы, облизывает всего - настолько собака скучает по человеку. Не говоря уже о лошадях, о коровах, овцах, они тебя все окружают - сердце кровью обливается. Мы увозим животных с фронта в мирные города и раздаем, значимая часть нашей волонтерской деятельности направлена на поддержку животных.

Ослики тоже умнейшие существа, чувствуют опасность, мины. На СВО я столкнулся с ними в батальоне "Крым" - они тянули по грязи УАЗы там, где ничего не проходит. Видел, как три ослика тащили боекомплект на позиции, за ними штурмовики. И вот ослик встал и не идет дальше ни в какую. Вроде грязи нету. Погонщик стал пинать его, обзывать тупым животным, но другие бойцы говорят: что-то не так. И точно: впереди оказалась серия мощных противопехотных мин! Ослик чувствовал. На интуитивном уровне. Спас кучу народа.

У меня, как у жителя Дона, особое отношение к лошадям. И в одном из населенных пунктов мы увидели породистого, очень ухоженного коня, который буквально со слезами подошел, просился с нами. Мы ехали в серую зону - куда нам было его взять? Если б возвращались домой, еще можно было бы что-то придумать. Конечно, мы коня не взяли, а он за нашей машиной бежал, пока не подорвался на минном поле. Мы остановились. Перебитые ноги, лежит, истекает кровью. Мы ехали по грунтовке, а конь немножко в сторону - пытался нас догнать по кратчайшему пути. Там были окопы, и получилось, попал на минное поле. Мы к нему побежали, уже не думая о минах, но сделать ничего было нельзя.

А под Мариуполем, недалеко от Саханки - тяжелейшие бои, и колонна Семеновского батальона остановилась по техническим причинам, разведка задерживалась, все вышли из машин. В батальоне была собачка Жужа с тремя лапками - одна лапка у неё была срезана осколком, все ее любили. И вот в какой-то момент эта собака начала метаться, всем своим видом показывая опасность, и те бойцы, которые с ней были уже не в одном бою, закричали: в укрытие! Мы побежали, и буквально не прошло и двух-трех минут, как на нас полетели мины. Собака, наученная опытом боев в Славянске, под той же Саур-Могилой, уже чувствовала обстрелы.

Когда обстрел закончился, когда отогнали эту кочующую минометную батарею, там, где мы стояли на перекуре, смеялись, общались, мы увидели прямо такие конкретные воронки, разбитую технику. Животные имеют такой дар: предвидеть опасные ситуации. В этом я много раз уже после этого убеждался, и тогда действительно наша замечательная собачка Жужа спасла наши жизни. После этого у бойцов была дискуссия, кто ее с собой домой заберет, потому что спасла огромное количество ребят.

Я был в донецком собачьем приюте, там две тысячи собак подобрали на улицах. Беженцы и бросают животных, и теряют, а домашняя живность на воле беспомощна. Собаки сбиваются в стаи, становятся опасны, грызут погибших и привыкают к человечине…

Андрей Кудряков: В Мариуполе, когда там еще шли уличные бои, мы видели бабушку, и была у неё маленькая собачка шпиц. Ничего у неё не было покушать, и мы дали ей банку тушенки, полбулки хлеба, которые под Таганрогом купили, много у нас тоже не было. Бабушка разделила все это с собачкой. А другой раз едем мимо, слышим звуки собачьей грызни, женский крик - бегом, бегом - и видим, что этот шпиц весь в крови сражается с пятью или шестью здоровенными собаками-людоедами, защищает свою хозяйку. Отогнали мы собак, шпиц еле дышит, и бабушка с соседкой в слезах, в шоке, говорят, что сидели они на лавочке, и на них напали эти одичавшие собаки-людоеды. И маленький песик с душой льва бросился спасать свою хозяйку, которая тоже защищала его его обстрелов, делилась последним.

До сих пор вспоминаю это с изумлением. Мы привыкли с юмором, с пренебрежением относиться к комнатным декоративным собачкам. А они способны проявить такую храбрость и защитить хозяина даже ценой жизни. Очень надеемся, что этот маленький шпиц выжил: мы его отмыли от крови, перебинтовали, обработали раны.

Кенгуру казачьих отрядов

Собака друг человека, а кошки? Они же гуляют само по себе? Но на вашей военной форме шеврон с котом?

Андрей Кудряков: Это мой личный шеврон-талисман. Хороший кот - крысолов, мышелов; на войне они сейчас на вес золота, ведь окопы и блиндажи полны мышами, грызунами - я даже не мог представить, что их в полях такое количество. И конечно, коты тут помогают солдатам невероятно. Поэтому кот в окопной жизни играет роль полноценного бойца, состоит на довольствии наравне с разведчиками, штурмовиками, артиллеристами. Сейчас коты - один из символов нашей армии: в соцсетях масса фотографий солдат с котами в обнимку. А у меня накопились множество историй про котов, которые обладают невероятным слухом, способны чувствовать опасность - врагов, беспилотники.

У меня дома живет кошка Тамара, которую я подобрал под Мариуполем. Контуженная была - видно взрывом отбросило, свернута челюсть, один глаз не открывался, уши порваны. Вылечил, теперь жива, здорова, гуляет, дерется. Были у меня кошки и раньше, но такой преданной не видел. Она как собака радуется, когда приходишь, печалится когда никого нет. Все волонтеры, бойцы, которые привезли животных с Донбасса, говорят: они особенные, проявляют любовь, глубокие чувства, благодарность.

Когда мы освободили Северодонецк, он был весь разрушен, ну вы сами это видели. И вот жители выползали из подвалов с животными - собаками, котами. Они говорили, что эти существа позволяли справиться со страхом, пережить ужасы боев.

На войне люди тоже радуются, смеются - юмор, шутки помогают в постоянном, ежесекундном стрессе. Ведь кто был на фронте, понимает: каждая минута может стать последней. Каждая секунда в напряжении, особенно на передовой. И животные, которые есть в каждом подразделении, невероятно помогают. Все стараются их подкармливать, приласкать, даже шьют одежду, разгрузки, шевроны.

Но больше всего животных я видел в казачьих добровольческих формированиях, на Кинбурнской косе, где было огромное количество дорогих домов, вилл и частных зоопарков - люди их побросали.

Зоопарки на войне - беда. Наш филиал шефствует над разрушенным Мариупольским зоопарком, и сотни читателей по нашему призыву присылают туда оборудование, корма, животных взамен погибших.

Андрей Кудряков: А из частных живность просто разбежалась. Были даже кенгуру, которые стали бойцами казачьих отрядов. Кенгуру животные южные, замерзали, и бойцы надевали на них бушлатики, да еще и кеды, потому что звери эти резали ноги об осколки снарядов. Все ветераны Кинбурнской косы знают этих кенгуру в кедах и бушлатах - незабываемое зрелище.

А в другом батальоне был тигренок.

Опасно же тигра держать среди людей?

Андрей Кудряков: На фронте это не самое опасное. Да и маленький он был, никого не задирал - рожденный в неволе, привык к людям, многие бойцы приходили с ним поиграть. Кенгуру и то был агрессивнее, взрослый уже, ростом с подростка, духовитый такой, нападал на бойцов, характер проявлял. Очень трогательно, как казаки подкармливали это зверье, выхаживали экзотических животных.

По отношению к животным проявляется, оскотинился ли человек на войне или остался человеком. Животные помогают душевно, духовно, нравственно выжить. Если на войне ты потерял человеческий облик, лучше остаться там навсегда. Но видел я и случаи, когда человек в мирной жизни совершал преступления, а на войне становится другим, раскрывает чувства благодаря животным, детям, мирным жителям.

У вас-то есть животное?

У меня дома британский кот Кашкай.

Андрей Кудряков: Вот! Про британского кота могу рассказать невероятную историю. Владельцем этого кота Дыма был Дима, командир штурмовой роты. Сам он с женой из Широкино, красивейшее большое село в Донецкой республике, дома там замечательные, только все разрушено. Когда наши оттуда отступали, кота забрать не получилось. Украинские националисты захватили Широкино, в большом доме Димы расположились польские наемники, обнаружили кота, и польская снайперша забрала его в Польшу. И вот представьте - жена Димы заметила их кота в инстаграме (соцсеть принадлежит запрещенной в России компании Meta) дома у этой польской наемницы. Написала ей. Полячка отвечает - нет, кота не отдам.

Но когда Дима в 2022 году вместе с однополчанами освободил свое село, первым, кого он увидел, был его кот Дым! Кот через фронт пришел из Польши под Мариуполь!

Дима, увы, недавно погиб. А кот жив. Видите: понятие Родины, места где родился, дорогих сердцу людей - не пустой звук, оно даже у животного есть. Это урок от братьев наших меньших. Они часть нашего мира, мы им помогаем, они нас учат. Истории о животных на войне полны глубоких смыслов, наталкивают на важные поступки.

В русской армии животные - часть традиции. Вспомним хоть первую мировую войну, всемирно известный медведь Мишка - рядовой русского экспедиционного корпуса во Франции, любимец французских репортеров. Его привезли из Сибири. Когда наши уходили в 1917 году, Мишка остался в Париже, в зоопарке - парижане приносили ему лакомства как участнику войны, талисману корпуса.

Братья наши меньшие - зеркало души: спасают, учат любви к Родине, храбрости. Пока есть такие герои о четырех лапах, мы непобедимы - и в бою, и в человечности. Война посылает нам животных не случайно: они помогают нравственно выжить, остаться людьми в аду, где легко потерять человеческий облик. Звери на войне посланы помочь нам остаться людьми.