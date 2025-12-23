Берия и Мессинг: каким испытаниям нарком подверг гипнотизера

Легенда о том, как Вольф Мессинг получил деньги в Госбанке по чистому листу для Сталина, известна многим. Но куда менее известна его первая встреча с другим могущественным человеком — Лаврентием Берией. Она была не менее напряжённой и напоминала скорее экзамен с риском для жизни, чем дружескую беседу.

Дело №… на беженца Мессинга

Вольф Мессинг, бежавший в СССР от нацистов в 1939 году, сразу попал в поле зрения органов. На него, как на любого беженца, завели дело. Ключевой документ — записка капитана госбезопасности Кузнецова от октября 1939 года. Из неё известно, что именно Кузнецов сопровождал «гипнотизёра» в Москву.

Мессинга поселили в Люберцах, но уже следующей ночью тайно привезли в знаменитый дом на Малой Никитской, где жил и работал нарком внутренних дел Берия.

Ужин с наркомом

Встреча началась неформально. Берия принимал гостя, сидя за ужином. Эта кажущаяся непринуждённость, однако, была частью проверки. По словам самого Мессинга, позже записанным капитаном Кузнецовым, нарком произвёл на него сильное впечатление. Он отметил его ум, трудолюбие и редкую способность мгновенно схватывать суть.

Берия начал с дежурных вопросов о впечатлениях от Москвы, а затем перешёл к главному: с какими высокопоставленными лицами Мессинг был знаком в Европе. Тот перечислил влиятельных персон Польши, Германии, Австрии, Франции. В списке прозвучали имена президента Пилсудского, шефа берлинской полиции фон Хелльсдорфа и даже главы абвера Вильгельма Канариса. Для Берии это был сигнал: перед ним не просто артист, а человек с уникальным доступом в высшие круги.

Экзамен под грифом «совершенно секретно»

Доверять на слово Берия не привык. Чтобы убедиться в реальности способностей, он устроил Мессингу серию практических испытаний. Согласно письмам самого Мессинга, первое задание было почти шуточным: внушить официантам, подававшим ужин, станцевать вальс. Мессинг справился.

Потом Берия попросил Мессинга выйти на улицу, прогуляться возле постов и вернуться в особняк. Вольф Григорьевич прошел и это испытание и возвратился назад, так и не остановленный ни разу бдительными постовыми. Оказалось, что Мессинг внушил им, что перед ними сам Берия. Затем Мессинг должен был получить в фельдъегерской комнате письмо, приготовленное к отправке. Гипнотизер выполнил и это указание, предъявив фельдъегерям вместо документов пачку папирос.

Удивленный всем произошедшим Лаврентий Берия спросил Вольфа Мессинга, чем тот собирается заниматься в СССР. Мессинг ответил, что хочет выступать с подобными номерами на сцене. Лаврентий Павлович ответил: «Думаю, вашим способностям можно найти лучшее применение».