Какие народы считают русских мужчин очень красивыми

Современные рейтинги с сайтов знакомств — не лучший источник для исторических выводов. Но они заставляют задуматься: а как оценивали внешность русских мужчин в разные эпохи? Оказывается, взгляд со стороны менялся кардинально — от восхищения до настороженности, но часто оказывался очень лестным.

«Они подобны пальмам»: взгляд путешественников

Ранние свидетельства иностранцев полны комплиментов. Арабский дипломат Ибн Фадлан в X веке, описывая русов, был впечатлён:

«Я не видел людей с более совершенными телами... Они подобны пальмам, белокуры, румяны, белы телом».

Марко Поло также отмечал их высокий рост, силу и светлые волосы.

В XVI-XVII веках, несмотря на непривычные для Европы бороды и одеяния, авторы вроде Джайлса Флетчера и Сигизмунда Герберштейна признавали: русские мужчины статны, крепки и видны собой. Образ «богатыря» имел под собой вполне реальную антропологическую основу.

«Красивые демоны»: взгляд народов империи

С расширением границ России её мужчины столкнулись с оценкой со стороны десятков народов. И здесь картина была парадоксальной.

Сибирь и Дальний Восток. Этнографы XIX века (Штернберг, Миддендорф) отмечали, что женщины коренных народов — эвенки, якуты, нанайцы — охотно вступали в браки с казаками и промышленниками, находя их привлекательными из-за высокого роста и светлой кожи. Любопытно, что при этом в языках многих народов слово «русский» звучало как «враг» или «демон». Но внешность этих «демонов» местных красавиц вполне устраивала, что привело к заметному изменению антропологического типа.

Кавказ. Здесь ценили не столько внешность, сколько доблесть. Казаки, часто не имевшие средств на калым, иногда умыкали невест. Но, как писали генералы Ермолов и Паскевич, для горянок храбрость и сила были высшей добродетелью, и русские мужчины, обладавшие этими качествами сполна, считались достойными женихами.

Финляндия. После присоединения к России в 1809 году финское общество в целом относилось к новой власти настороженно. Однако, как сообщал казачий офицер Е. Иванов, женщины «вовсе не разделяют неприязненности мужчин». Многочисленные смешанные браки, зафиксированные в метриках, говорят о взаимной симпатии. Возможно, сыграло роль внешнее сходство, дополненное более живым и весёлым нравом русских.

Современный мир: разность стандартов

А что сегодня? Несмотря на то, что публика, зарегистрированная на BeautifulPeople.com не находит русских мужчин красивыми, в целом отношение к сильной половине русского народа у женщин разных стран мира довольно позитивное. Китаянки и японки, согласно опросам, проводимым на различных интернет-ресурсах, находят русских мужчин красивыми из-за высокого роста, больших глаз, светлых волос и белой кожи. Жительницам Европы импонирует галантность русских мужчин и умение превратить отношения в праздник. Жительницы Латинской Америки, которые вообще очень и очень ценят светлые волосы и светлую кожу, считают русских мужчин в этом отношение почти эталонными красавцами.