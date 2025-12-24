Как ку-клукс-клан изменил историю США

160 лет назад в США был создан ку-клукс-клан. Название этой организации известно во всём мире, однако достоверных сведений о её реальной деятельности не так много. Несмотря на то что ку-клукс-клан пользовался существенной поддержкой в южных штатах, значительно повлиять на ход истории США ему не удалось. Пережив три периода бурной политической активности, ку-клукс-клан переродился в разрозненные кружки ультраправых радикалов, которых в наши дни мало кто воспринимает всерьёз, отмечают историки.

Возникновение ку-клукс-клана

В 1861—1865 годах в США началась Гражданская война между Союзом (Севером) и Конфедерацией (Югом), заявившей об отделении от США. Ключевыми причинами конфликта были налоги и внешнеэкономическая деятельность. Север создавал общенациональное экономическое пространство, основанное на промышленности, а аграрный Юг — экономику, ориентированную на внешний рынок. Кроме того, между северянами и южанами существовали противоречия в вопросах отмены рабства и полномочий федерального правительства (Юг ратовал за широкую автономию конкретных штатов). У промышленных регионов не было заинтересованности в сохранении рабовладельческих порядков, в то время как в южных штатах их считали основой экономики. Кроме того, южане опасались мести со стороны бывших рабов в случае их освобождения.

Конфликт завершился в мае 1865 года победой Союза. Важным последствием разгрома Конфедерации стала отмена рабства на всей территории США, включая южные штаты, а также наделение темнокожего населения правом голоса на выборах. Плантационная экономика Юга была разрушена, а бесплатная раздача Вашингтоном бывших индейских земель на западе привела к тому, что сельское хозяйство США стало развиваться по фермерскому пути. По словам историков, введение на Юге «северных порядков», разорение плантаций и освобождение рабов вызвали всплеск недовольства среди населения бывшей Конфедерации. 24 декабря 1865 года в городе Пьюласки штата Теннеси в кабинете судьи Томаса Джонса была создана тайная организация — ку-клукс-клан.

«Ку-клукс-клан возник как протест со стороны бывших военнослужащих Конфедерации против поражения южан в Гражданской войне», — заявил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Историки до сих пор не могут с уверенностью сказать, почему ку-клукс-клан получил именно такое название. Есть три основные версии. Согласно первой, название происходит от слов «κύκλος» (с древнегреческого — «круг») и «клан». В СМИ и массовой культуре распространено более пугающее предположение, что название «ку-клукс-клан» воспроизводит лязгающий звук затвора винтовки. А некоторые историки предполагают, что оно произошло от латинского слова cucullo, то есть капюшон.

Первоначально активисты ку-клукс-клана объявили своей целью защиту белых жителей американского Юга от преступников из числа бывших темнокожих рабов, но со временем они перешли к продвижению идеи превосходства белой расы. Члены организации носились по улицам, обернувшись в белые простыни. Неосведомлённых людей это пугало, а клановцев — веселило. Среди темнокожих стали распространяться слухи о призраках погибших военнослужащих-южан, преследующих бывших невольников. Однако вскоре общественности стало ясно, что речь идёт не о демонических силах, а о вполне реальных людях из тайной организации. Сам же ку-клукс-клан от психологического давления перешёл к физическому террору.

«Массовые убийства исчислялись тысячами. Эта террористическая деятельность имела цель — запугать темнокожих и сочувствующих им белых активистов, чтобы вчерашние рабы не могли воспользоваться плодами победы, которую северяне одержали в Гражданской войне», — рассказал Васильев.

Всего за два года в южных штатах возникло более ста организаций ку-клукс-клана. Чуть позже вокруг него объединились все политические структуры, выступающие за террор в отношении идейных противников южан.

Пугающие ритуалы и террор

Лидер ку-клукс-клана, согласно разным источникам, носил титул «великий магистр», «великий мудрец» или «великий маг». Он опирался на совет, в который входили так называемые гении. В организации также существовали другие должности — «циклоп», «великий волхв», «великий казначей», «великий страж». Рядовых членов называли «вампирами». Ячейки ку-клукс-клана стали именоваться «пещерами» или «берлогами». Со временем клановцы начали использовать более устрашающие костюмы: мантии, маски и капюшоны конической формы. Также ку-клукс-клан выработал программный документ, известный как «Предписание», главной идеей которого было не допустить равенства прав белых и темнокожих.

Достоверных данных о деятельности клана в XIX веке сохранилось немного. По словам историков, дошедшая до наших дней информация в значительной степени основана на слухах и пропагандистских заявлениях — как самих членов ку-клукс-клана, так и его противников.

«Ку-клукс-клан был секретной самоорганизующейся системой», — отметил Владимир Васильев.

Считается, что с 1867 года деятельностью организации руководил бывший работорговец и генерал армии Юга Натаниэль Форрест. Численность клана в этот период, согласно данным различных источников, составляла от 550 тыс. до 2 млн.

Точное количество жертв ку-клукс-клана неизвестно. Однако, согласно оценкам, сделанным в 1880-е годы, оно могло достигать 130 тыс. Если клановцы выбирали своей жертвой какого-то общественного деятеля, ему отправляли предупреждение. В зависимости от штата, это могли быть апельсиновые зёрнышки, семена дыни или дубовая веточка. Если человек не отказывался от своей деятельности или не уезжал из страны, его убивали. По словам историков, приговорённых к смерти клановцы могли застрелить, отравить или сжечь заживо. Тех же, кто, по их мнению, ещё не заслуживал смертной казни, члены клана ловили и подвергали порке.

По словам историков, когда ку-клукс-клан набрал силу, его отдельные члены заговорили о перспективе свержения республиканского правительства на Юге.

«Деятельность ку-клукс-клана властями США не приветствовалась. Ходить в балахонах членам клана дозволялось, но, как только они попытались навести свои порядки, стали прибегать к насилию, нарушать законы, их уже никто не хотел жалеть. С ними поступали жёстко», — рассказал в беседе с RT американист Дмитрий Дробницкий.

В 1871 году конгресс США принял закон, направленный на подавление деятельности ку-клукс-клана. В ряде регионов было объявлено осадное положение. Начались массовые аресты. Вскоре генерал Форрест распустил организацию.

«Движение как бы растворилось. Про него долго ничего не было слышно», — рассказал Васильев.

В начале XX века в американской массовой культуре деятельность ку-клукс-клана стала романтизироваться, и в 1915 году организация возродилась. Помимо темнокожих, она начала преследовать коммунистов, католиков, евреев, китайцев, профсоюзных активистов. В 1920-е годы численность клана достигла, по некоторым оценкам, 6 млн. Ку-клукс-клан ввёл новые пугающие ритуалы, в частности публичное сжигание крестов.

«По общественному восприятию ку-клукс-клан на Юге США стал чем-то напоминать российское масонство в XIX веке: если ты не состоишь в ложе, то ты несерьёзный человек. Многие влиятельные люди могли состоять в ку-клукс-клане, но на большую политику организация никакого реального воздействия не оказывала», — отметил Дробницкий.

Во время Великой депрессии на фоне экономических проблем американскому обществу стало не до ку-клукс-клана — и популярность движения пошла на спад.

«Индустриальное развитие Соединённых Штатов и существенное изменение экономического уклада Юга привело к тому, что у клана серьёзной базы не осталось», — пояснил Дробницкий.

В 1944 году организацию распустили. Снова возродилась она уже после Второй мировой войны — в связи с развёртыванием в США движения за гражданские права темнокожих. В Соединённых Штатах возникло сразу несколько структур, именующих себя ку-клукс-кланом. Они занимались антикоммунистической деятельностью, подвергали террору афроамериканцев и правозащитников, агитировали против участия темнокожих в общественно-политической жизни, поджигали церкви и молельные дома.

Особенно активны клановцы были в 1970-е годы. Численность боевиков ку-клукс-клана достигла 10 тыс. Теперь они открыто атаковали профсоюзные мероприятия. В 1981 году клановцы жестоко избили и повесили темнокожего студента Майкла Дональда. Вызванный этим преступлением резонанс оказался фатальным для ку-клукс-клана. Идеологи движения были арестованы, а рядовые члены в массовом порядке покинули организацию.