Редчайшие золотые монеты возрастом 2300 лет нашли в болоте

В Швейцарии археологи обнаружили две редчайшие кельтские монеты возрастом 2300 лет. Об этом пишет Live Science.

Две золотые монеты нашли еще весной в болоте недалеко от коммуны Арисдорф. Монеты были созданы примерно в III веке до нашей эры. В заявлении швейцарских археологов от 18 декабря сказано, что артефакты входят в число самых древних, найденных в стране. Всего подобных монет насчитывается не более 20.

Также указывается, что в те времена кельтские воины часто служили наемниками и получали оплату золотыми греческими монетами. Вдохновляясь их дизайном, кельтские мастера начали изготавливать похожие монеты. Например, на найденных на одной стороне изображен профиль бога Аполлона, а на другой — лошадь. Однако к обоим изображениям, характерным для греческой традиции, добавлены кельтские узоры.

Швейцарские ученые считают, что найденные ими монеты не были предназначены для оплаты товаров, так как слишком ценны. Скорее всего, их использовали в качестве подношения богам. Болото, где нашли монеты, образовалось на месте заполненной водой карстовой воронки. Кельты вполне могли считать это место священным.

Обе монеты вместе с другими находками из того же района будут выставлены на всеобщее обозрение в марте 2026 года на выставке в Базеле.

Ранее сообщалось, что в Чехии археологи обнаружили кельтские монеты и украшения возрастом 2,5 тысячи лет. Среди найденных артефактов — сотни миниатюрных монет из золота и серебра, а также фрагменты драгоценных металлов и украшения.