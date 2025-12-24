Зубастый улов рыбака распугал покупателей

В Зимбабве рыбак из провинции Центральный Машоналенд поймал необычную крупную рыбу и напугал односельчан. Об этом сообщает Bulawayo24.

Симанго из деревни Чинехаша поймал большого змееголова около полутора метров в длину, что редко удается местным рыбакам. Когда зимбабвиец принес улов на рынок, за право купить его развернулась нешуточная борьба. При этом вид длинной зубастой рыбы, похожей на змею, напугал многих людей, пришедших за покупками. Они подходили поближе, а потом в страхе отбегали от страшного животного.

Как пишет Bulawayo24, в регионе Чивеше, где живет Симанго, змееголовы считаются большой редкостью и деликатесом, который по традиции нужно преподнести пожилому человеку. Местным рыбакам редко удается добыть эту рыбу, так как она очень быстра, сильна, и часто срывается с крючка. Какую сумму Симанго выручил за редкий улов, не сообщается.

Змееголовы — это семейство пресноводных лучеперых рыб. Они водятся в центральных регионах Африки, и в Азии. Некоторые виды этой рыбы были индуцированы в водоемы Северной Америки. Название получили из-за внешнего сходства со змеями.

