Зачем Сталин в старости рисовал волков

Интересы Иосифа Сталина на протяжении жизни были достаточно широки и разнообразны. Еще с юности он увлекался поэзией: сам писал и в молодости даже печатался под псевдонимами. Кроме того, его интересовало и рисование. По воспоминаниям близких, он рисовал довольно талантливые шаржи. Но к концу жизни, как вспоминала его дочь Светлана Аллилуева, поля записей вождя буквально кишели тревожными образами.

© РИА Новости

Сатирические опыты

Интерес к рисованию, в частности, согласно мнению исследователя Евгения Громова, пробудила в юном Сосо Джугашвили литература. Под впечатлением от поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре» он скопировал портрет автора с такой тщательностью, что владелец книжной лавки захотел его купить. Юноша предпочел подарить рисунок, получив в ответ несколько книг.

В зрелые годы, уже будучи у власти, Сталин чаще обращался к жанру шаржа. Как отмечает историк Александр Никонов, он рисовал карикатуры на соратников, метко подмечая характерные черты. Например, на одном из заседаний 1930 года он нарисовал наркома финансов Брюханова, подвешенного за причинное место, сопроводив рисунок ироничной подписью, мол, если это самое место наркома выдержит, то его следует оправдать, если же оторвется — утопить. К слову, в ходе Большого террора Брюханов был расстрелян.

Геометрия и символы

Как и многие люди, Сталин во время долгих заседаний часто делал неосознанные наброски в блокнотах. Историк Дональд Рейфилд пишет, что это могли быть сложные абстрактные узоры из геометрических фигур — треугольников и кругов. Психологи отмечают, что подобные паттерны часто свидетельствуют о рациональном, аналитическом складе ума.

Однако в последние годы жизни характер его рисунков резко изменился. Об этом, ссылаясь на свидетельства дочери Сталина Светланы Аллилуевой и других современников, пишут многие исследователи. На страницах его блокнотов стали доминировать волки — часто с оскаленной пастью и длинными клыками. Эти изображения перестали быть частным делом: 17 февраля 1953 года, во время встречи с послом Индии К. Меноном, Сталин, беседуя, также рисовал волков, а затем неожиданно заявил о мудрости крестьян, уничтожающих бешеных хищников.

Интерпретация изображения

Так что же на самом деле означали эти тревожные образы? По данным биографа С. Себаг-Монтефиоре, это могло быть проявление личной психологической травмы, оставшейся у Сталина после ссылки в Туруханский край. Он очень боялся волков, которых там было множество. Ночами они буквально кружили вокруг избы, и чтобы выйти во двор, Сталин вынужден был отпугивать их выстрелами.

Английский историк Рейфилд связывает волков с задуманной на тот момент масштабной репрессивной кампанией — «делом врачей», видя в них символ внутренних врагов. Другие исследователи, например, Александр Костин, предполагают, что хищники могли олицетворять внешних противников — агентов ЦРУ.

По свидетельству Николая Зеньковича, незадолго до смерти Сталин сказал: «Волк рыскает в поисках моей крови». Это высказывание, повторенное и при после Меноне, указывает на параноидальное ощущение постоянной угрозы, которое преследовало вождя в последние годы жизни.