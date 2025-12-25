Гены Чингисхана: у каких народов России их больше всего

Легендарный Чингисхан был не только величайшим завоевателем, создавшим крупнейшую в истории континентальную империю, но и, вероятно, самым плодовитым отцом всех времен. Его гены, словно невидимое наследство Монгольской империи, разошлись по всей Евразии. Сегодня миллионы людей, в том числе и россияне, могут нести в себе «звездную» хромосому великого полководца.

Научное открытие: Y-хромосома «звездного кластера»

В 2003 году мир облетела сенсация: международная группа генетиков во главе со Спенсером Уэллсом обнаружила уникальную линию в мужской Y-хромосоме. Эта хромосома, передающаяся практически без изменений от отца к сыну, стала ключом к масштабному открытию.

Исследователи нашли одну и ту же генетическую метку у 16 миллионов мужчин — целых 8% мужского населения обширного региона от Тихого океана до Каспия. Расчёты показали, что общий предок всех этих людей жил в Монголии примерно между 700 и 1300 лет назад. Учёные выдвинули гипотезу, что этим предком был сам Чингисхан или один из его ближайших родственников. Неограниченные возможности завоевателя и его наследников, правивших разными улусами и содержавшими огромные гаремы, сделали эту генетическую линию самой распространённой в мире.

Российские чингизиды: 13 тысяч наследников

По следам этого открытия отправился российский генетик Илья Захаров-Гезехус. Его исследования в Калмыкии, Туве и на Алтае подтвердили: потомки «Золотого рода» живут и в современной России. Учёный дал обнаруженной хромосоме поэтичное название — «хромосома звездного кластера».

«Учитывая численность этих народов, я рассчитал, сколько носителей хромосомы звездного кластера живет сейчас в Российской Федерации. Получилось около 13 тысяч», — отмечал Захаров-Гезехус в своей книге «По следам Чингиз-хана».

Калмыки

Некоторые калмыки ведут свой род напрямую от Чингисхана или его ближайших родственников. Например, речь идет о представителях этнической группы хошутов, населяющих Кетченеровский и Октябрьский районы республики. Об этом доктор исторических наук Эльза Бакаева рассказала корреспонденту «Российской газеты» Руслану Мельникову. Статья под заголовком «Коренной вопрос» вышла 2 февраля 2017 г.

«Изучение же калмыцких историко-литературных памятников, например, "Сказания о дербен-ойратах", в которых описывается генеалогия знатных родов, показывает, что хошутские князья, а следовательно, и их современные потомки ведут свой род от брата Чингисхана Хабуту-Хасара», – отметила Э.П. Бакаева.

А кандидат биологических наук Наталья Балинова сообщила, что потомками Чингисхана ученые считают представителей гаплогруппы С2б1б1, которую ранее обозначали как С3с. Обладатели этой Y-хромосомы довольно часто встречаются среди ойратских народов, в том числе и калмыков. Причем, некий житель республики, генеалогическое древо которого восходит к Угэдэю – третьему сыну Чингисхана – тоже относится к гаплогруппе С2б1б1.

Алтайцы

Еще один регион России, где живут потомки Чингисхана, это Алтайский край. В 2005 г. биолог И.А. Захаров-Гезехус исследовал волосы учеников Кош-Агачской школы. Генетический анализ выявил, что среди ребят есть предполагаемые потомки великого завоевателя. Причем, это были как собственно алтайцы, так и местные казахи.

Происхождение представителей знатных родов данного региона от Чингисхана подтверждается и устными преданиями. Так, доктор исторических наук Людмила Шерстова написала статью «Вхождение Горного Алтая в состав России: событие, отраженное в легендах», которая вышла в журнале «Развитие территорий» (No 1 за 2016 г.). В ней говорится, что здешний правитель Ойрот-хан принадлежал к роду великого завоевателя.

«После распада чингисханова царства алтайские племена еще сохраняли свою самостоятельность. Последним потомком Чингисхана, царствовавшим на Алтае, был Ойрот-хан», – сказано в легенде.

Если местная элита несла в себе гены Сотрясателя Вселенной, то и среди подданных, наверняка, также были его не признанные потомки.

Тувинцы

И.А. Захаров-Гезехус нашел предполагаемых чингизидов в Эрзинском районе (кожууне) Тывы, граничащем с Монголией. Эти сведения подтверждает и кандидат исторических наук Василий Ушницкий в статье «Некоторые аспекты изучения этногенеза тувинского народа», которая опубликована в «Вестнике Новосибирского государственного университета» (том 19, No 5 за 2020 г.).

Автор статьи отметил, что тувинцы – сложный конгломерат, в состав которого входят тюркские, монгольские, самодийские и кетские этнические компоненты. Это цаатаны, тофы, тоджинцы, алтайские урянхайцы, сойоты, кок-мончаки и дархаты.

Например, урянхайцы – монголоязычный народ, который был раздроблен после распада империи Чингисхана в результате междоусобных конфликтов. И отдельные части некогда единого этноса вошли в состав других племенных союзов. Так алтайские урянхайцы стали тувинцами. Среди них вполне могли быть потомки Чингисхана или его родственников.

Ногайцы

Гены великого завоевателя, вероятно, унаследовали и некоторые ногайцы. Ведь в Ногайскую орду, образовавшуюся в начале XV в. на территории Золотой Орды, вошли народы самого разного происхождения. Одни из них проживали в Нижнем Поволжье и на Северном Кавказе, а другие пришли на эти земли из Монголии, вместе с воинами Чингисхана.

Сираки, канглы, уйсуны, асы, кипчаки, мангыты, байасы, булгары, бодыраки, байдары и некоторые другие этносы долгое время «варились» в общем плавильном котле Золотой Орды. Как минимум, представители их правящих родов должны были являться чингизидами.

Буряты

Если же говорить о бурятах, то среди них вполне могут быть люди, имевшие с Чингисханом общих предков. Такой вывод можно сделать из статьи историка В.В. Ушницкого «Основные версии происхождения бурятского народа», вышедшей в «Известиях Лаборатории древних технологий» (No 4 за 2015 г.). Исследователь считает пращурами современных жителей республики древних баргутов, населявших Прибайкалье.

«В "Сокровенном сказании" говорится, что дочь вождя баргутов Баргудай-мэргэна Борджигин-гоа была женой Хоридой-мэргэна. И от них родилась праматерь монголов Алан-гоа», – написал В.В. Ушницкий.

В состав бурятского народа также входят хоринские роды, перекочевавшие на территорию республики в XVII в. из Маньчжурии. Вообще, все монголоязычные этносы тесно переплетены родственными связями, а их общая история напрямую связана с возникновением и упадком империи Чингисхана.

Русские

Потомки великого завоевателя встречаются и среди русских. После распада Золотой Орды многие татарские царевичи перебрались в Москву, перешли на службу к русскому царю. Они положили начало известным дворянским фамилиям. Так среди русских помещиков появились потомки Чингисхана.

Например, поэт и герой Отечественной войны 1812 года Денис Давыдов писал:

«Блаженной памяти мой предок Чингиз-хан, Грабитель, озорник с аршинными усами, На ухарском коне, как вихрь перед громами, В блестящем панцире влетал во вражий стан...».

А во 2 томе сочинений философа Петра Чаадаева опубликовано его генеалогическое древо, восходящее к Чагатаю – второму сыну Чингисхана.

Потомки великого завоевателя могут встречаться не только среди аристократов, если учесть незаконнорожденных детей русских помещиков.