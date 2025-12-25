Мужчина выиграл 143 миллиарда рублей в лотерею перед Рождеством

Житель США выиграл второй крупнейший в истории лотерейный джекпот в канун праздника. Об этом сообщает CBS News.

Мужчина из штата Арканзас стал обладателем главного приза лотереи Powerball, который составил 1,817 миллиарда долларов (примерно 143 миллиарда рублей). Победная комбинация чисел для розыгрыша в канун Рождества, 24 декабря, оказалась следующей: 4, 25, 31, 52, 59 и Powerball 19.

Американец, чья личность пока не раскрывается, теперь должен сделать выбор: получить сумму в виде единовременного платежа — в этом случае сумма выигрыша существенно уменьшится — или растянуть выплаты на 29 лет с ежегодным увеличением платежей на пять процентов.

По правилам Powerball, чтобы выиграть главный приз, необходимо угадать номера всех пяти белых шаров и красного специального шара Powerball. Шанс на успех составляет примерно 1 к 292,2 миллиона.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы Екатерина купила лотерейный билет по дороге за медом и разбогатела благодаря ему на 100 миллионов рублей. Она планирует потратить выигрыш на жилье для детей, а также на подарки семье и продавцу, у которого она купила счастливый билет.