Мужчина вернулся в горящий дом и спас дочь

Житель штата Мичиган, США, Джон Бирмейкер попал в больницу с серьезными ожогами, после того как вынес 16-летнюю дочь из огня. Об этом пишет WZZM.

Джон проснулся от крика невесты Мишель Холси — их дом горел. Мужчина тут же вскочил с кровати и вывел семью на улицу. По словам Мишель, выйдя из дома, она поняла, что с ними нет дочери Джона — Кали. Мужчина тоже это заметил и, не задумываясь, вернулся в горящий дом.

Тем временем девочка спала в спальне наверху. По словам Джона, он еле добрался до нее, потому что по пути постоянно спотыкался и падал на лестнице. В конце концов ему удалось разбудить Кали. Он спас ее и получил ожоги половины тела.

Сейчас мужчина лежит в реанимации и мучается от болей. У его дочери обожжено лишь 16,5 процента тела. Она чувствует себя хорошо, много спит.

Хоть пожарные прибыли на место происшествия быстро, они не успели потушить огонь до того, как он уничтожил дом полностью. Они предположили, что пожар начался из-за животного, которое упало в зажженный камин через дымоход.

Ранее сообщалось, что житель города Сан-Антонио, США, вынес собаку из огня и попал в больницу с серьезнейшими ожогами. Врачи установили, что мужчина потерял около 40 процентов здоровой кожи.