Как восстали декабристы, пренебрегая любыми законами конспирации

26 декабря 1825 года в России произошло восстание декабристов. Представители тайных антиправительственных обществ попытались воспользоваться периодом междуцарствия, предшествующим вступлению на престол императора Николая I, чтобы свергнуть самодержавие в России. Однако восстание было подавлено верными Николаю войсками, а его лидеры — жестоко наказаны. Доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории МГТУ имени Баумана, профессор кафедры истории России МПГУ Виталий Захаров в интервью RT рассказал о причинах возникновения движения декабристов, факторах, приведших к его краху, и о его влиянии на общественно-политические процессы в Российской империи.

— Эпоха правления Александра I, предшествовавшая восстанию декабристов, отличалась сравнительной стабильностью во внутриполитических вопросах. Какие факторы привели к попытке государственного переворота?

— К восстанию привёл целый комплекс причин. Будущие декабристы получили образование и воспитание в духе идеалов Просвещения. Согласно их представлениям, вся общественная жизнь должна была подчиняться культу разума и рациональности. По их мнению, всё нерациональное в государстве подлежало реформированию.

Во время Заграничного похода русской армии молодые офицеры познакомились с тем, как жили в то время простые люди в государствах Западной Европы. И в случае с крестьянством сравнение было, к сожалению, не в пользу Российской империи. Многие европейские монархии были конституционными, а в ряде стран уже существовал опыт республиканского правления. Кроме того, в Западной Европе давно отсутствовало крепостное право, которое всё ещё было основой социально-экономического устройства Российской империи. Многие молодые офицеры считали крепостничество страшной несправедливостью и хотели его отменить.

Сразу после Заграничного похода большая часть такой молодёжи была настроена не слишком радикально, так как ожидала от Александра I реформ в конституционном духе и выражала готовность ему в этом помогать. Тем более в Царстве Польском, перешедшем под власть российской короны, были установлены достаточно либеральные порядки. Но время шло, а в России ничего принципиально не менялось. Это вызвало у сторонников реформ сильное разочарование и привело их к радикализации.

— Организации, которые мы сегодня называем декабристскими, существовали не только в Санкт-Петербурге, но и в других регионах империи. Что представляла собой структура оппозиционного движения в стране и как были связаны между собой различные объединения?

— Первая организация, которую обычно относят к движению декабристов, — «Союз спасения». Он насчитывал несколько десятков человек и представлял собой тайное общество, напоминающее масонскую ложу. Из-за своей малочисленности он не мог создать какую-то разветвлённую организацию. В возникший после развала «Союза спасения» «Союз благоденствия» вступили уже сотни людей. В его составе появились первые территориальные структуры — управы.

Когда члены «Союза благоденствия» поняли, что они не могут повлиять на политику страны путём «перенастройки» общественного мнения, прекратил своё существование и он. Вместо него возникли два общества, настроенные гораздо более радикально: Северное и Южное.

Южное общество действовало на территории современной Украины. Самым влиятельным его членом был Павел Пестель. Северное было создано в Санкт-Петербурге, и его лидером стал Сергей Трубецкой. Если Южное общество делилось на достаточно автономные управы, то Северное было монолитным.

— В публицистике часто говорят о связи декабристского движения с масонством. Существовала ли она на самом деле?

— Связь была достаточно очевидной, так как декабристские организации строились во многом по образцу масонских лож, а многие из декабристов сами были масонами. Однако по существу деятельность декабристских структур очень сильно расходилась с тем, чем занимались масоны. Если у масонских лож упор делался на культурно-просветительскую деятельность, благотворительность, пропаганду своего видения нравственности, то декабристские организации были полностью ориентированы на политику. Декабристам, конечно, хотелось подчинить себе российские масонские ложи, однако ввиду малочисленности декабристского движения это было нереально. Причём по иронии судьбы среди тех, кто будет потом подавлять восстание и судить его участников, тоже окажется немало масонов.

— Как декабристы хотели преобразить Россию и существовала ли в их движении единая позиция по этому вопросу?

— Единую позицию они так и не выработали. Северное общество подготовило «Конституцию» Никиты Муравьёва, а программным документом Южного стала «Русская права» Пестеля. Все декабристы поддерживали ликвидацию самодержавия, отмену крепостного права, требовали равенства всех граждан перед законом и судом. Солидарны они были также в вопросе упразднения рекрутской повинности и военных поселений. С остальными идеями всё было сложно.

Отсутствовало единство в вопросе желаемой формы правления — республика или конституционная монархия по английскому образцу. Противоречия вызывала и проблема государственного устройства. Существовали варианты — от создания жёстко унитарного государства до преобразования России в федерацию. Ну и по-разному смотрели представители Северного и Южного обществ на крестьянский вопрос. Пестель хотел освобождать крестьян, наделяя их сразу землёй через специальный общественный фонд, в то время как Муравьёв предлагал оставить землю помещикам, а крестьян превратить в лично свободных арендаторов.

— Почему восстание началось именно в декабре 1825 года и каков был план его участников?

— Члены как Северного, так и Южного общества были ориентированы на военную революцию без привлечения широких народных масс, так как опасались русского бунта, который Александр Пушкин назовёт «бессмысленным и беспощадным». Они хотели устроить нечто похожее на Испанскую революцию 1820 года, когда восстаёт один полк, а за ним поднимается большая часть армии.

Южное общество предлагало поднять восстание на Украине и распространить его на всю империю, Северное — начать со свержения власти в Санкт-Петербурге. В конце концов они вроде бы договорились действовать одновременно, но весь вопрос заключался в механизме синхронизации — необходимых средств связи для этого ещё не изобрели. Существовал вариант с арестом Александра I в 1826 году во время летнего смотра войск на Украине, где были достаточно сильны позиции Южного общества. Однако смерть императора в конце 1825 года смешала участникам заговора все карты. Им срочно пришлось менять планы с учётом ситуации междуцарствия, возникшей из-за бездетности Александра и отказа от престола его брата Константина. Но так как об отказе Константина своевременно объявлено не было, военные и госаппарат присягнули ему на верность. И только после этого Константин, который был наместником Царства Польского, написал брату Николаю, что становиться царём не желает и в Санкт-Петербург не поедет. Николаю пришлось на свой страх и риск объявлять себя императором.

Члены Северного общества решили воспользоваться ситуацией и спешно подготовить восстание, чтобы сорвать присягу нового монарха. По сути, это была импровизация. Декабристы вербовали всех подряд, пренебрегая любыми законами конспирации, за что и поплатились. На организаторов восстания посыпались доносы, поэтому Николай заранее узнал, что существует план сорвать его «переприсягу».

Вообще, декабристы рассчитывали, что гвардия их поддержит, так как Николай не пользовался авторитетом среди офицеров из-за своего педантизма, склонности к формализму, отсутствия реального боевого опыта. Участники заговора планировали заставить сенат провозгласить манифест о свержении самодержавия, а также занять Петропавловскую крепость и Зимний дворец. Николая хотели арестовать, а если что-то пойдёт не так — убить.

— Как развивалось восстание и был ли у него шанс на успех?

— Теоретически план декабристов имел шансы на успех, но, когда они вышли на Сенатскую площадь, оказалось, что сенат уже присягнул Николаю и разошёлся. Кроме того, восставшие не смогли привлечь на свою сторону все силы столичного гарнизона, разагитировав всего несколько подразделений.

Поддержавшие декабристов части установили контроль над Сенатской площадью, после чего фактически бездействовали. Единственным их решительным шагом стало убийство военного генерал-губернатора Михаила Милорадовича. Он не любил Николая I и хотел, чтобы престол перешёл к Константину, но к этому времени уже осознал, что ничего поменять нельзя, и поехал успокаивать поддержавшие восстание войска. Милорадович был боевым генералом, очень популярным среди военных, и декабристы опасались, что он изменит настроение солдат, поэтому нанесли ему смертельное ранение.

Те из декабристов, кому поручили захватить Зимний дворец, не решились на это, а попытка наступления на Петропавловскую крепость провалилась. Особенно болезненным ударом по восставшим стало поведение провозглашённого ими «диктатором» Сергея Трубецкого. Он смалодушничал и на Сенатскую площадь не пришёл. Оставшись без руководителя и запасного плана, декабристы не знали, что им делать. В принципе, имея около 3 тыс. солдат и офицеров, они могли бы перегруппироваться и установить контроль над ключевыми объектами столицы, но они растерялись.

Николаю I терять было нечего — он даже не был уверен, что выживет и сможет удержать трон. Но Николай, в отличие от декабристов, был человеком решительным и не боялся кровопролития. Опасаясь, что после длительного ожидания колеблющиеся части с наступлением темноты перейдут на сторону восставших, император приказал открыть по декабристам и сочувствующим им горожанам артиллерийский огонь картечью. Он прекрасно осознавал, что будут огромные жертвы. В итоге погибли свыше 1,2 тыс. человек, из которых более 900 — гражданских, собравшихся посмотреть на происходящее. Восстание было подавлено, начались массовые аресты.

— Как проходили следствие и суд по делу декабристов и насколько они были справедливы?

— Следствие организовали профессионально. Допросы проводились по горячим следам. Уже по ходу дела Николай понял, что речь шла не о заговоре против него лично, а о попытке изменить государственный строй. Многие из декабристов сразу давали откровенные показания против себя и своих товарищей. Историческая наука до сих пор не может объяснить, почему они так себя вели. Тех, против кого не нашли улик, несмотря на подозрения властей, отпустили.

А вот процесс над декабристами даже судом назвать сложно. Всё было предопределено, приговоры написали заранее. Подсудимых разделили на 11 разрядов в зависимости от их вовлечённости в восстание. Пятерых — лидеров восстания — оставили «вне разряда» и приговорили к смертной казни. Остальных активных участников выступления отправили на каторгу или в Сибирь. Солдат подвергали публичным телесным наказаниям и переводили в действующую армию.

— Пятерых декабристов власти решили повесить. Трое из них сорвались с виселицы, и казнь провели только со второй попытки. Почему лишить их жизни оказалось настолько принципиальным, что был проигнорирован обычай помилования тех, кого не удалось казнить с первого раза?

— Да, было поверье, что, раз казнь срывается, Бог не хочет, чтобы этот человек погиб. Но оно не было закреплено в официальных артикулах. Формально считалось: казнить — значит казнить. А Николай не был настроен проявлять милосердие к лидерам восстания. И хотя в глазах общества это выглядело варварством, приговорённых к смерти повесили снова.

— Широко известны слова Владимира Ленина о том, что «декабристы разбудили Герцена». Оказало ли восстание решающее влияние на ход истории России?

— Декабристы, по мнению Ленина, считались предвестниками «настоящего» революционного движения. Отсюда повышенное к ним внимание и уважение в советские времена. И Ленин, в принципе, был прав. Потому что в случае с декабристами имела место попытка не дворцового переворота, а самой настоящей революции. Россию ожидало бы полное переустройство. Сегодня декабристов часто пытаются представить безответственными людьми, оторванными от российских реалий. Но, нравится это кому-то или нет, они были выразителями идей, которые витали в воздухе — принятия Конституции, отмены крепостного права, ликвидации военных поселений и рекрутской повинности. Ведь это всё в конце концов было реализовано. Так в чём была их оторванность от реальности?