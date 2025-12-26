Медвежонок выжил в огне и пережил обморожение

В Канаде спасли детеныша черного медведя, который не смог нормально впасть в спячку из-за разведенного кем-то огня. Об этом сообщает CBC News.

Медвежонка в бедственном положении заметили 20 декабря в городе Доусон-Крик. Он спал на дороге и выглядел так, будто ему нужна помощь. Обеспокоенные люди сообщили о нем в Northern Lights Wildlife Society (NLWS) — организацию, которая занимается реабилитацией раненых и осиротевших диких животных.

Прибывшие волонтеры нашли медвежонка зарывшимся под снегом у дерева. В тот день в Канаде было особенно холодно, и они опасались оставлять его на ночь одного: боялись, что он не переживет обморожения. Его отогрели в коробке и отвезли в офис организации. Ее сотрудники осмотрели медвежонка и увидели на нем серьезные ожоги. Они поняли, что он выжил в огне. Кроме того, это оказалась самка.

Соучредительница NLWS Анжелика Ланген предположила, что медвежонок готовился впасть в спячку с матерью-медведицей и спрятался с ней в куче из веток, которые остаются после вырубки леса. Рабочие часто уничтожают такие кучи огнем. Как говорит Ланген, скорее всего, кто-то поджег кучу, в которой прятался маленький медведь. Куда пропала его мать — неизвестно.

По словам Ланген, рабочие должны внимательно проверять подобные нагромождения веток, прежде чем жечь их. Там могут отогреваться не только медведи, но и белки.

Женщина предположила, что медвежонок родился в январе. Однако, по ее словам, для своего возраста он слишком худой: весит всего 20 килограммов, поэтому вряд ли пережил бы спячку. Его спасение Ланген назвала настоящим рождественским чудом.

Ранее сообщалось, что на Камчатке медвежонок упал в яму с пищевыми остатками на рыбном заводе. Ему помогли вылезти местные жители — с помощью деревянной доски и веревки.