Как образ Деда Мороза связан с историей России

По мере приближения Нового года фигура Деда Мороза набирает всё большую силу. 27 декабря зимнего волшебника из Великого Устюга ждут в Нижнем Новгороде. А вокруг тем временем суетятся, радуют ребятню и раздают подарки сотни его коллег. Однако добрым сказочным персонажем Дед Мороз был не всегда. Суровый, вредный, колючий – его образ в русской культуре сложился весьма неоднозначным. А биография окутана тайнами и легендами. И корни Деда Мороза уходят в Нижегородскую область… Тёмное прошлое Невысокий, сгорбленный, капризный старик с перепадами настроения – таким Деда Мороза видели в глубокой древности славянские племена. Во времена, когда не было ни печей, ни тем более центрального отопления, от зимы и олицетворяющих её персонажей не ждали ничего хорошего. Главная задача при встрече с ними была – выжить.

Не удивительно, что в восточнославянской мифологии Дед Мороз – существо уважаемое и опасное. Его старались всячески задобрить, просили не губить урожай и запугивали им детей (считалось, что он похищает младенцев). Согласно преданиям, Мороз одним ударом посоха может сковать реку льдом, он и «железо рвёт, и птицу на лету бьёт». Считалось, что как только наступают холода, он приходит за своими очередными жертвами. Прообразы Деда Мороза: Позвизд – дух бури и непогоды, Зимник – дух сильных, свирепых морозов, Карачун – дух подземного царства, отнимающий жизнь в лютые морозы. Никаким новогодним волшебством здесь и не пахнет.

Трансформация этого персонажа началась с образованием централизованного государства на Руси и принятием христианства. Тогда морозные духи стали стремительно добреть и помогать людям.

А вскоре о них и вовсе начали забывать. Крестьяне только сохранили традицию во время холодных январских святочных дней приглашать Мороза к столу. Никаких подарков от него не ждали. Наоборот, щедро угощали в надежде на хороший урожай.Новый виток популярности зимнего персонажа пришёлся на XIX век, когда в Россию из Германии пришла традиция украшать на Рождество ёлки. В городах стали появляться праздничные деревья, под которыми обязательно ставили старика в сосульках и инее, олицетворяющего зиму, – Мороза Ивановича. Персонаж становился всё более востребованным и из народных преданий перебрался в классическую литературу. В сказке Одоевского «Мороз Иванович» он впервые появляется как полноценный герой, а не какой-то дух. Только подарков он по-прежнему не дарит, но может наградить за хорошую работу.

Чуть позже, в 1856 году в сборнике известного фольклориста Александра Афанасьева появилась сказка «Морозко», однако главный герой тоже не отличался добротой. Похожий образ изобразил и Николай Некрасов в поэме «Мороз, Красный Нос». Но зимней суровости в России и так хватало. Людям требовался добрый волшебник, который поможет, защитит, одарит. Свою лепту в формирование этого образа внесли переселившиеся в Россию немцы, у которых эту миссию выполнял святой Николай (Санта Клаус).

Под его влиянием в русской культуре и появился собственный сказочный персонаж, который вместил в себя черты и европейского коллеги, и нашего Мороза Ивановича, и более древних славянских мифических персонажей.

Но его судьба складывалась непросто… Культурная эволюция К началу XX века Дед Мороз становится главным праздничным персонажем. Однако рождественский бал он правит недолго. Сначала грянула Первая мировая война, потом революция, потом гражданская война. В стране стало не до праздников, а когда советская власть закрепилась, её ярые сторонники начали крушить всё, что напоминало о прежнем жизненном укладе. Досталось и Деду Морозу.

Борцы за новую культуру назвали его злым языческим божеством, духом ёлки, которому славяне приносили жертвы, развешивая их на ветках деревьев. Якобы в память об этом и появился ритуал с украшением ели, в том числе и фигурой Деда Мороза. Постепенно эта традиция стала исчезать.Но спустя десятилетие о зимнем дедушке вспомнили вновь. Теперь он оказался в авангарде борьбы с религиозными традициями. Праздник «Новый год» должен был заменить Рождество. А Дед Мороз стал основой связанных с этим традиций и ритуалов. В 1935 году партийный деятель Павел Постышев опубликовал в газете «Правда» статью «Давайте организуем к Новому году детям хорошую ёлку!». Главная цель праздника – объединить советских граждан из разных республик, чтобы они могли почувствовать себя частью единого целого с общей мифологией и традициями. Эта миссия и была возложена на Деда Мороза.

С 1937 года его присутствие на новогодних ёлках стало обязательным. Даже в годы войны он продолжал поддерживать боевой дух страны и её самых юных жителей. Но теперь шуба волшебника вместо белой стала красной, предположительно, чтобы ассоциироваться с Красной армией.

С конца 30‑х годов рядом с Дедом Морозом появилась юная помощница – Снегурочка. Её история не менее таинственна и интересна. Расскажи, Снегурочка Вообще, сказочный Мороз, как известно, девушек любил. Но странною любовью – то одну заморозит, то другую. И та, что терпеливее сносила его испытания, оказывалась вознаграждённой.

Однако ни одна из этих девушек на Снегурочку не похожа. Как зимняя героиня она долгое время существовала отдельно. Изначально это был персонаж типа Мальчика-с-пальчик или Лутонюшки, сделанного из полена. Снегурочку тоже сделали люди – простые крестьяне Иван да Марья, которые очень любили друг друга, но так и не нажили детей. Однако и Снегурочка не стала для них утешением на долгие годы – с приходом весны она растаяла.

Возможно, именно благодаря этой способности таять появилась довольно популярная версия, будто отцом Снегурочки является… Снеговик. Матерью же девушки называли Весну-Красну. Наиболее близкий к современному образ Снегурочки создал известный драматург Николай Островский. В 1873 году он написал одноимённую пьесу. В ней Снегурочка предстаёт как дочь Деда Мороза и Весны-Красны.

В конце пьесы девушка погибает во время летнего ритуала почитания бога Солнца Ярилы. У Островского описано, как выглядит Снегурочка – это светловолосая девушка в бело-голубой одежде с меховой опушкой. Первоначально пьеса не имела успеха у публики – возможно, из-за трагического финала.

В 1882 году Н.А. Римский-Корсаков поставил по пьесе одноимённую оперу, превратившую Снегурочку в настоящую звезду. Ещё до революции фигурки сказочной героини стали вешать на ёлку, девочки наряжались в костюмы Снегурочки, делались инсценировки фрагментов из сказок, пьесы Островского или оперы.А в советские годы Снегурочка стала полноценной спутницей Деда Мороза. Идеологи решили, что именно это будет отличать отечественного персонажа от «импортных аналогов». Вместе со Снегурочкой Дед Мороз устраивал представления, отличительной чертой которых стал, выражаясь современным языком, интерактив – в игру вовлекали зрителей. Организаторы ёлок посчитали, что девочка вызовет больше доверия у детей. А в силу возраста она может приходиться Деду Морозу только внучкой. Так зимний волшебник обзавёлся ближайшей родственницей.

Правда, несмотря на семейные связи, их официальные резиденции находятся в разных местах. Вопрос с местом жительства сказочных персонажей остро встал в конце 1990‑х, когда в России на волне популярности западной культуры активно развернулся конкурент Деда Мороза – Санта Клаус. Чтобы поддержать русского волшебника, по стране стали открывать его резиденции. И главная из них в итоге оказалась в Великом Устюге – как в одном из древнейших городов на русском Севере.

Снегурочка же официально обитает в Костромской области, на родине Островского в селе Щелыково.

А в Нижегородской области в Варнавине несколько лет назад появилась резиденция Морозко. Правда, здесь его считают не прообразом Деда Мороза, а его сыном – отцом Снегурочки и покровителем ремёсел Поветлужья. Ну а почему бы ему не жить среди нижегородской Северной тайги? И пусть Дед Мороз и вся его родня помогают нам весь год!

Лариса ПлахинаРанее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, куда отправлять письмо Деду Морозу и реально ли получить на него ответ.